Más desarrollo, menos inmigrantes indocumentados; Vance esboza plan de vivienda en LV

El candidato republicano a la vicepresidencia, el senador J.D. Vance, dijo en un mitin en Las Vegas que una administración Trump-Vance solucionaría la crisis de vivienda de Nevada deportando a los inmigrantes ilegales y construyendo “miles de millones de nuevas casas”.

“Queremos que los hogares estadounidenses sean para ciudadanos estadounidenses”, dijo Vance a la multitud de varios cientos de personas durante un mitin matutino en el Treasure Island Hotel and Casino.

Los nevadenses consideran que la falta de viviendas asequibles es uno de los principales problemas, y a menos de dos semanas de las elecciones del 5 de noviembre, las campañas se han esforzado por destacar sus planes.

Vance dijo a la multitud que una administración Trump-Vance construiría “miles de millones de casas nuevas”, expandiendo la perforación petrolera para reducir los costos. Dijo que la administración detendría las “regulaciones ridículas” que dificultan que las empresas de construcción construyan casas y abriría más tierras federales de Nevada a la vivienda de manera responsable.

“No importa cuántas casas construyan, amigos míos”, dijo. “Si dejan entrar a miles de millones y miles de millones de extranjeros ilegales que no deberían estar aquí, no vamos a tener suficientes hogares para nuestra gente”.

Dijo que Nevada tiene una escasez de alrededor de 70,000 unidades de vivienda asequible. Las familias deberían poder obtener una vivienda asequible, pero no pueden debido a las políticas de Harris, dijo Vance.

Vance dijo que cree que la inmigración ilegal es el mayor impulsor de la vivienda inasequible. Su enfoque y el de Trump es “hogares estadounidenses para ciudadanos estadounidenses”, dijo, recibiendo aplausos de la multitud.

Una parte principal de los planes de vivienda de la administración involucra la inmigración, un tema que la campaña de Trump ha priorizado en la campaña electoral.

Vance dijo que miles de niños que son hijos de inmigrantes ilegales están en las escuelas públicas de Nevada, lo que obliga a los maestros a “concentrarse en los niños que ni siquiera hablan inglés”, lo que les da a los niños de Nevada la peor parte, dijo.

Se estima que 168,000 personas no autorizadas viven en Nevada, según el Instituto de Política Migratoria. Alrededor de 9,000 son niños que asisten a la escuela pública. El 59 % no tiene acceso a un seguro de salud y el 32 % son propietarios de viviendas.

“Estamos haciendo que nuestros propios ciudadanos sean más pobres, menos seguros, menos saludables y menos prósperos porque Kamala Harris se preocupa más por los inmigrantes ilegales que por los ciudadanos del estado de Nevada”, dijo Vance.

El mensaje de Vance resuena en algunos votantes. Las encuestas muestran que la inmigración es uno de los temas más importantes para los electores de Nevada, y la campaña de Trump ha convertido el asunto en el tema de conversación número 1 en la campaña electoral.

Sandie Hernández, habitante de Las Vegas, dijo que los inmigrantes ilegales están “tomando el control”.

“La frontera nos está matando, y estamos hartos de que venga gente que no es ciudadana y que se quede con todo”, dijo Hernández.

La secretaria de prensa de Harris for President Nevada, Amahree Archie, emitió un comunicado antes de la visita de Vance diciendo que ni Vance ni Donald Trump tienen en mente el interés de las familias trabajadoras.

“Su agenda del Proyecto 2025 aumentaría los costos para las familias típicas en casi $4,000 por año, le costaría a Estados Unidos más de 3 millones de empleos y permitiría a los empleadores dejar de pagar horas extras a muchos trabajadores, todo mientras otorga exenciones fiscales a sus donantes multimillonarios”, dijo el comunicado de Archie. “Para proteger a los trabajadores y las familias de Nevada, debemos unirnos para elegir a la vicepresidenta Harris, quien no solo eliminará los impuestos sobre las propinas, sino que irá más allá al aumentar el salario mínimo y enfrentará a los propietarios corporativos para reducir los costos de la vivienda en todo el estado”.

Liderando la votación anticipada

En el mitin, los republicanos de Nevada expresaron su entusiasmo por liderar la participación en la votación anticipada por 35,000 votos, un cambio con respecto a las elecciones pasadas en las que los demócratas lideraban anteriormente. Los votantes demócratas lideran la devolución de boletas por correo.

“No puedo decirles lo significativo que es que tengamos una ventaja en la votación anticipada”, dijo el candidato republicano al Senado Sam Brown. Los republicanos no pueden permitir que vuelva a suceder lo que sucedió en 2022, donde una ola roja en Nevada realmente no se materializó, porque no salieron a votar, dijo Brown.

El presidente del Partido Republicano del estado, Michael McDonald, dijo que nunca votó anticipadamente, pero que votará temprano por primera vez en su vida mañana para asegurarse de que su voto cuente. McDonald, quien había desempeñado un papel fundamental en el intento de anular los resultados de las elecciones de 2020 para Donald Trump, continuó haciendo referencia a las afirmaciones de unas elecciones fraudulentas.

“No pueden hacer tanta trampa”, dijo McDonald.

Vance también expresó su confianza en que Nevada se vuelva roja a favor de Trump. Pidió a sus partidarios que le digan a otros por qué votan por Trump y que visiten el sitio web “swampthevoteusa.com”.

“No quiero solo ganar, quiero ganar por un margen tan grande que nos vayamos a dormir temprano el martes por la noche”, dijo.

Vance dijo que, por lo general, los republicanos van el día de las elecciones a votar, pero este año tienen la oportunidad de llegar al día de las elecciones ya con una ventaja votando por cualquier medio posible, ya sea votando anticipadamente, por correo o el día de las elecciones.

“No hay que amar todo lo que tiene que ver con nuestro sistema electoral”, dijo. “No lo hago, pero tenemos que jugar el juego según las reglas que se nos han dado, y si hacemos eso, mis amigos, vamos a ganar”.