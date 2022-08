Los nuevos ciudadanos podrían tener un impacto “decisivo” en las elecciones

agosto 25, 2022 - 11:32 am

Un reporte publicado el jueves muestra cuán influyentes podrían ser los nuevos ciudadanos de Estados Unidos en las elecciones de medio término de noviembre, especialmente en Nevada.

El reporte “New American Voters in Nevada” encontró que 42,976 ciudadanos se naturalizaron en Nevada entre 2016 y 2020.

Esa cifra es mayor que el margen de las elecciones presidenciales de 2020 en Nevada, que es de 33,596 votos, lo que demuestra la gran influencia que pueden tener los nuevos ciudadanos en las elecciones, según el reporte.

“En Nevada, un bloque ‘New American Voters’ -ciudadanos recientemente naturalizados que ganaron el derecho al voto- tiene el potencial de jugar un papel muy importante en los resultados de las elecciones federales y estatales”, dice el reporte.

En colaboración con Asian Community Development Council, la Progressive Leadership Alliance of Nevada y Culinary Workers Union Local 226, la campaña New American Voters 2022, que publicó el reporte, pretende movilizar y animar a los nuevos ciudadanos de todo el país a votar.

Según el reporte, el 47 por ciento de los nuevos ciudadanos naturalizados en Nevada provienen de América -como Centro y Sudamérica, el Caribe y Canadá-, el 38 por ciento de Asia, el ocho por ciento de Europa y el seis por ciento de África.

De las más de 40 mil personas que se naturalizaron entre 2016 y 2020, 11,318 proceden originalmente de México, el país de mayor procedencia, seguido de Filipinas en Asia y Cuba en el Caribe.

El área del sur de Nevada de Las Vegas, Henderson y Paradise tuvo la mayor concentración de nuevos ciudadanos naturalizados con 285 mil, seguido por el área de Reno, con 34 mil personas.

Alrededor del 59 por ciento de las personas que se naturalizaron en Nevada entre 2016 y 2020 eran menores de 45 años, y alrededor del 59 por ciento eran mujeres, según el reporte.

“Este bloque de votantes es multirracial, multigeneracional, geográficamente diverso y mayoritariamente femenino. Los nuevos votantes estadounidenses tienen ideologías, experiencias y puntos de vista distintos, y estarán motivados por una variedad de temas este noviembre”, se lee en el reporte.

La mayoría procede de Latinoamérica

La mayoría de los nuevos ciudadanos de Nevada son originarios de países latinos, y se espera que el voto latino sea influyente en las elecciones legislativas de 2022. Históricamente, los latinos en Estados Unidos han votado más por los demócratas, aunque reportes recientes muestran que el Partido Republicano está haciendo más incursiones con la demografía latina. Un reporte, por ejemplo, encontró que el expresidente Donald Trump recibió más apoyo de los latinos en 2020 que en 2016 debido a sus posturas económicas.

En las grandes contiendas de Nevada, como la del Senado de Estados Unidos en la que el exfiscal general republicano Adam Laxalt busca derrotar a la primera latina en el Senado de Estados Unidos, la senadora demócrata Catherine Cortez Masto, los candidatos han hecho campaña por el voto latino. Laxalt, por ejemplo, inició su campaña “Latinos por Laxalt”, culpando a la administración de Cortez Masto y otros demócratas de la pandemia del COVID-19 como razón del cierre de los negocios hispanos.

La campaña del alguacil del Condado Clark para gobernador, el republicano Joe Lombardo, también cuenta con un coordinador de alcance latino.

Un papel decisivo

Nicole Melaku, directora ejecutiva de la National Partnership for New Americans, dijo que las cifras de Nevada forman parte de los 5.19 millones de personas recién naturalizadas en Estados Unidos. De los 15 estados destacados en el reporte, Nevada será uno de los estados donde los nuevos ciudadanos pueden jugar un papel decisivo en las elecciones de mitad de periodo de 2022, dijo Melaku.

Con los datos demográficos, la edad y los países de origen reportados, los candidatos pueden trabajar para esculpir las identidades de esos nuevos ciudadanos y conocer lo que es importante para ellos, dijo Melaku.

“Es un electorado súper multiétnico y multirracial que creo que cuenta la nota del cambiante electorado de Nevada”, dijo Melaku.

National Partnership for New Americans también trabaja para identificar y eliminar las barreras para las personas que quieren hacerse ciudadanos. Una de las barreras más obvias, dijo Melaku, es el acceso a los servicios legales. La gente puede sentirse intimidada por la longitud de la solicitud o por la preocupación de no dominar el inglés lo suficiente como para pasar la prueba. También hay una tasa de solicitud de 725 dólares, dijo Melaku.

Hay socios en Nevada que ayudan a la gente de forma gratuita con el proceso, dijo Melaku, como el Liderazgo Progresista de Nevada del Norte del programa de Ciudadanía e Inmigración.