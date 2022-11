Los demócratas llevan una ligera ventaja en las papeletas emitidas tras la primera semana de voto anticipado

noviembre 1, 2022 - 11:17 am

Gente emite su voto en el centro electoral dentro del centro comercial Galleria At Sunset en Henderson, el sábado 22 de octubre de 2022. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

El trabajador electoral Phil Hallond dirige a la gente en el centro electoral dentro del centro comercial Galleria At Sunset en Henderson, el sábado 22 de octubre de 2022. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

La primera semana de votación anticipada en las elecciones legislativas de 2022 en Nevada nos ha revelado lo que ya sabíamos sobre las contiendas: las cosas van a estar muy reñidas el día de las elecciones en las contiendas por el Senado Federal, los gobernadores y otros cargos.

Según la oficina de la Secretaría de Estado de Nevada, 119,282 demócratas han votado hasta el viernes, que marcó el final de la primera semana del periodo de votación anticipada de dos semanas en Nevada, frente a 110,101 republicanos. Eso supone una ventaja de unos 9,200 votantes para los demócratas, lo que supone una ventaja de unos 3.1 puntos porcentuales de las papeletas emitidas, 40.4 por ciento a 37.3 por ciento.

Al final de la primera semana de votación anticipada, el viernes, el 20.1 por ciento de los demócratas y el 20.2 por ciento de los republicanos habían votado.

Dado que el voto partidista está tan reñido, los votantes no partidistas van a desempeñar un gran papel en la determinación de los resultados de esas contiendas clave. Hasta ahora, han votado también algo menos de 50 mil no partidistas, lo que supone alrededor del 16.7 por ciento del voto total y alrededor del 9.3 por ciento de todos los no partidistas registrados en Nevada.

Todos los 17 condados de Nevada, excepto uno, fueron incluidos en los recuentos de la Secretaría de Estado, siendo el Condado Pershing la única excepción. La Secretaría de Estado no respondió inmediatamente a las preguntas sobre por qué no se incluyó Pershing. Pero esa omisión no tendría un gran impacto en las cifras globales, ya que solo hay unos 3,100 votantes registrados en el condado rural.

Los demócratas se han apoyado en su “muro azul” del Condado Clark, donde tienen una ventaja de registro de más de 120 mil, para defenderse de las ventajas de registro de los republicanos en los rincones rurales del estado, y desde 2016 ese muro se ha mantenido bastante firme.

Hasta la primera semana, los demócratas llevan una ventaja de algo menos de 20 mil votos en el Condado Clark y obtuvieron el 43.4 por ciento de los votos, frente al 33.6 por ciento de los republicanos.

Participación en elecciones anteriores

¿Cómo se compara esto con las elecciones anteriores? Es difícil de decir. Nevada cambió a un sistema en el que todos los votantes registrados activos reciben votos por correo como respuesta a la pandemia del COVID-19 en 2020, y la Legislatura, en manos de los demócratas, hizo el cambio permanente en 2021.

El primer año con votos por correo se produjo tanto durante unas elecciones presidenciales, que suelen atraer a muchos más votantes que las de mitad de mandato, como durante una pandemia.

Aunque en 2018 no hubo un sistema universal de voto por correo, los totales de votos hasta la primera semana de votación anticipada en las elecciones de mitad de mandato de ese año son bastante similares a lo que Nevada está viendo este año.

Ese año, unos 129 mil demócratas votaron durante la primera semana de votación anticipada (lo que incluye unos 16 mil votos totales por correo y en ausencia), frente a 124,290 republicanos. Esto supuso una ventaja de aproximadamente 1.4 puntos porcentuales para los demócratas, que ese año arrasaron en todas las elecciones estatales menos en una -la de secretario de estado- y obtuvieron una supermayoría en una de las cámaras de la Legislatura estatal.

Ese ciclo de 2018 también tuvo una participación ligeramente mejor hasta esa primera semana para ambos partidos. Ese año, el 21.5 por ciento de los demócratas registrados y el 23.8 por ciento de los republicanos registrados habían votado al final de la primera semana de votación anticipada.

Se ha hablado mucho a nivel nacional de un posible año de “ola” para los republicanos, similar a la de 2014. Ese año, sin elecciones presidenciales ni al Senado de Estados Unidos, los republicanos arrasaron en las elecciones constitucionales estatales.

Pero los republicanos de 2014 estaban mucho más adelantados entonces que en este momento de 2022. Ese año, el GOP tenía una ventaja en votos de más de 10 puntos porcentuales, o unos 13 mil votos, tras la primera semana de votación.

Pero lo que queda por ver este año es si las afirmaciones infundadas de que los votos por correo conducen a un fraude electoral masivo, impulsadas por los republicanos desde la derrota de Donald Trump en 2020, harán que más republicanos voten en persona.