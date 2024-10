‘Lista para el puesto’: Obama hace mitin en Las Vegas a favor de Harris y demócratas

El expresidente Barack Obama reunió a cientos de demócratas entusiastas en un abarrotado gimnasio de una preparatoria en North Las Vegas el sábado por la noche, afirmando durante el primer día de votación anticipada en persona en Nevada que la vicepresidenta Kamala Harris “está lista para el puesto”.

Largas filas se formaron afuera de Cheyenne High School un par de horas antes de que Obama hablara. Funcionarios de la campaña de Harris anunciaron que a 3,000 asistentes se les permitió la entrada al lugar y que otros 1,000 fueron dirigidos a una sala adicional.

La presentación de Obama subraya la importancia de Nevada durante las próximas elecciones: un estado indeciso con el potencial de determinar al ganador de la presidencia en noviembre.

También apoyó a los candidatos demócratas al Congreso y alentó a los electores registrados a emitir su voto temprano.

Obama y funcionarios demócratas, entre ellos la senadora Jacky Rosen y los representantes Susie Lee, Steven Horsford y Dina Titus, promovieron la candidatura de Harris con el gobernador Tim Walz y arremetieron contra el expresidente Donald Trump.

Durante unos 45 minutos, Obama desplegó una mezcla de humor y un tono serio para diferenciar a ambos candidatos presidenciales.

Recibió quizás la ovación más fuerte cuando habló sobre el derecho al aborto.

“Siempre he dicho que hay buenas personas de conciencia en ambos lados de la división del aborto”, dijo Obama. “Respeto a cualquiera cuya fe les diga que esto no es algo en lo que crean. Lo entiendo. Pero si creemos en la libertad, entonces al menos deberíamos estar de acuerdo en que una decisión tan profundamente personal debe ser tomada por la mujer cuyo cuerpo está involucrado, no por los políticos”.

Sobre la economía, Obama dijo que empatiza con las personas que pasan apuros, pero dijo que el país va en la dirección correcta.

“Para mucha gente, el precio de todo, desde la atención médica hasta la vivienda y los comestibles, sigue siendo demasiado alto, duele”, dijo. “La pregunta es quién realmente va a hacer algo al respecto”.

“Kamala”, exclamó la multitud.

A lo largo del discurso, Obama se burló de Trump y de su carácter, que describió como un “comportamiento extraño”.

“Este hombre no puede pensar en nadie por sí mismo”, dijo. “Donald Trump es un multimillonario de 78 años que no ha dejado de quejarse de sus problemas desde que bajó esa escalera mecánica dorada” cuando Trump anunció su primera candidatura a la presidencia en 2015.

Al hablar sobre el tema de la inmigración, Obama dijo que había un “problema real” en la frontera, y agregó que “somos una nación de leyes y una nación de inmigrantes”.

“Tenemos que arreglar algunos aspectos que están rotos”, dijo, destacando un proyecto de ley fronterizo bipartidista que Harris firmaría para convertirlo en ley.

Dijo que el gobierno de Trump no había solucionado el problema, dijo Obama. “Amigo, fuiste presidente durante cuatro años”.

Obama también se dirigió a los posibles electores que podrían sentirse desanimados a emitir su voto.

“Si alguien te dice que esto no marca la diferencia, tener a alguien con competencia, alguien que se preocupe por ti, que escuche a la gente común, que escuche a las personas que son expertas en estas áreas”, dijo Obama. “Si escuchas a alguien decir: ‘no importa’, sí importa. Y en algún momento marcará la diferencia para ellos”.

Y agregó: “Esta elección también es más que políticas. Tiene que ver con los valores y con el carácter”.

‘Un poco indecisa’

Anticipando que Obama hablaría sobre el voto afroamericano como lo había hecho a principios de esta semana, la campaña de Trump destacó el trabajo de su presidencia con diversas comunidades.

“Por lo tanto, el mensaje del presidente Trump al Estados Unidos afrodescendiente y moreno es simple: ‘Si quieren fronteras fuertes, vecindarios seguros, salarios crecientes, empleos de calidad, opciones escolares y el regreso de la economía más fuerte en más de 60 años, entonces voten por Donald J. Trump el 5 de noviembre de 2024”, escribió Janiyah Thomas, directora de medios afroamericanos del Team Trump, en un comunicado.

Antes del mitin, Saran Taylor, residente de Las Vegas, dijo que todavía no sabía por quién iba a votar y que su amiga la había invitado al evento.

“Estoy un poco indecisa, así que estoy esperando escuchar algo nuevo”, dijo.

Taylor agregó que quería saber más sobre los candidatos y lo que harían por la comunidad afroamericana y la economía.

Laverne Patton, que ha vivido en Las Vegas durante 46 años, estaba segura de su decisión.

Cuando se le preguntó qué la llevó al mitin, dijo: “Mi amor por Barack Obama y mi Partido Demócrata”.

Patton llevaba dos prendedores en el pecho, uno a favor de Harris y otro a favor de Obama, por quien hizo campaña durante sus dos candidaturas a la presidencia. Ella promocionó una vieja foto de ella sosteniendo la cara de Obama durante un saludo y una reunión.

También compartía un desdén por el expresidente Donald Trump.

“Nací en una Alabama segregada, y nunca he experimentado nada como lo he experimentado desde que Donald Trump llegó a este mundo y se llamó a sí mismo un político”, dijo Patton. “Le pido a Dios que pierda a lo grande”, agregó.

El matrimonio formado por Genevieve y Doug Bowman dijo que votará por Harris. “Siempre me ha gustado Obama… Solo quiero ver su punto de vista”, dijo Doug Bowman.

Estado oscilante

Los representantes de ambos lados del pasillo han visitado Las Vegas antes de las elecciones del 5 de noviembre para hacer campaña por sus candidatos.

Tanto Harris como Trump han hecho múltiples paradas en el Estado de la Plata. Trump visitará Las Vegas el jueves en el Thomas & Mack Center de la UNLV, y su candidato a vicepresidente, el senador J.D. Vance, tenía previsto dar declaraciones en Las Vegas el miércoles por la mañana. El expresidente Bill Clinton tiene prevista una visita el martes.