Legisladores trabajan en el fin de semana festivo en propuestas limitadas de control de armas

Activistas del control de armas enfrentan a un hombre que sale de la convención anual de la Asociación Nacional del Rifle en el Centro de Convenciones George R. Brown, el sábado 28 de mayo de 2022, en Houston. (Brandon Bell/Getty Images/TNS)

Los legisladores federales están estableciendo un apretado cronograma para negociar nuevas leyes de armas, con los demócratas señalando que aceptarían un avance limitado a cambio de alguna acción que reduzca la violencia con armas en la nación.

Republicanos y demócratas están trabajando durante el fin de semana para preparar una propuesta antes de que el Congreso regrese del receso en una semana, dijo el senador Chris Murphy, demócrata de Connecticut, en el programa “This Week” de la cadena ABC el domingo. “Tenemos poco tiempo”.

Los legisladores están discutiendo la ampliación de las verificaciones de antecedentes, las llamadas leyes de bandera roja y el almacenamiento más seguro de las armas, dijo Murphy en el programa “Face the Nation” de CBS. Dijo que estaba dispuesto a respaldar algunas prioridades republicanas, como las medidas para “reforzar nuestras escuelas”, mientras que era poco probable que los límites a los cargadores de alta capacidad encontraran apoyo bipartidista.

Algunos republicanos están indicando su interés en salir con la legislación, estimulados por el tiroteo en una escuela primaria en Uvalde, Texas, el martes que dejó 19 niños y dos maestras muertos.

“Realmente estamos en camino de conseguir algo”, dijo el representante Adam Kinzinger, republicano de Illinois, en “This Week”. Dijo que es una “obviedad” elevar la edad legal para comprar un arma a 21 años en vez de los 18, pero no está claro si hay suficiente apoyo para esa medida.

El líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell, dijo el jueves que ha delegado en el senador republicano John Cornyn, de Texas, para ver si se puede llegar a un compromiso, pero indicó que debe tener un enfoque estrecho.

“Tengo la esperanza de que podamos llegar a una solución bipartidista que esté directamente relacionada con los hechos de esta horrible masacre”, dijo McConnell a los periodistas.

Las autoridades de Texas han dicho que el pistolero del ataque no tenía antecedentes penales que hubieran hecho saltar las alarmas en una verificación de antecedentes instantánea cuando compró el rifle semiautomático usó en el tiroteo.

Discusiones “serias”

Las negociaciones con los republicanos han sido “serias” y los demócratas están dispuestos a poner límites a la hora de presionar, dijo Murphy el domingo. “No voy a dejar que lo perfecto sea el enemigo del” avance, dijo.

Los legisladores también están estudiando los recursos de salud mental, dijo Murphy en ABC.

“Ninguna ley va a salvar a todos”, dijo en la CBS. “Pero hay muchas vidas que se pueden salvar con las cosas que están sobre la mesa en estas negociaciones”.

El representante Dan Crenshaw, republicano de Texas, dijo que se opone a una ley nacional de “bandera roja”. Al preguntarle por la posibilidad de elevar la edad legal para comprar armas de fuego a los 21 años en vez de los 18, dijo que “tal vez deberíamos tener esa conversación”.

“Pero entonces tiene que aplicarse ampliamente”, dijo en el programa “State of the Union” de la CNN. “Tiene que significar que no se es adulto hasta los 21 años. ¿Y qué ocurre entonces? Cuando veamos a un joven de 22 años cometer una atrocidad, ¿vamos a elevarla de nuevo y vamos a elevarla de nuevo?”

Aunque el Congreso tiene una larga historia de división partidista e inacción en materia de control de armas, el líder de la mayoría del Senado, Dick Durbin, expresó su esperanza de que sea posible adoptar medidas limitadas, como la legislación de “bandera roja”. “Percibo un sentimiento diferente entre mis colegas después de Uvalde”, dijo en la CNN.

Los demócratas han intentado infructuosamente en repetidas ocasiones promulgar nuevas medidas de control de armas –como la verificación universal de antecedentes y la prohibición de las armas de asalto– en la década transcurrida desde que un hombre armado mató a 26 personas, la mayoría de ellas alumnos de primer grado, en la escuela primaria Sandy Hook de Newtown, Connecticut.

Múltiples propuestas han sido bloqueadas debido a la oposición de los republicanos y de un puñado de demócratas moderados.

Una multitud insta a Biden a hacer algo

Una multitud en Uvalde instó al presidente Joe Biden a “hacer algo” tras la matanza de 19 alumnos de una escuela primaria y dos maestras a manos de un pistolero solitario. Biden respondió con un “lo haremos”. El presidente y la primera dama, Jill Biden, viajaron el domingo a la afligida ciudad texana para ofrecer consuelo tras el tiroteo de la semana pasada.

Los Biden visitaron un monumento a los asesinados en la Escuela Primaria Robb y asistieron a misa en una iglesia católica. Biden se reunió en privado con las familias de las víctimas. También se reunió con el personal de emergencias antes de volar de vuelta a su casa en Delaware.