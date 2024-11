Legisladores de NV aprobarían proyectos de ley sobre hongos mágicos el próximo año

La Nevada Coalition for Psychedelic Medicines impulsará dos proyectos de ley relacionados con el uso de psilocibina, u hongos mágicos.

Cuando Jonathan Dalton oyó hablar por primera vez de la terapia psicodélica, sonaba como un “montón de drogas hippies” para “veteranos hippies”.

Como miembro de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Marina de Estados Unidos con una carrera de 23 años, Dalton comenzó a sufrir de depresión y ansiedad y buscaba un alivio. A través de Asuntos de Veteranos (VA), le recetaron inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (SSRI), medicamentos utilizados para tratar la depresión y la ansiedad, pero no funcionaron.

Dalton comenzó a investigar la terapia asistida por psicodélicos después de que otro veterano se la recomendara. Se enteró de que había ayudado a muchos veteranos como él, pero se mostraba escéptico de que le ayudara. Aun así, decidió intentarlo, así que Dalton fue a México, donde los psicodélicos son legales, y tuvo una experiencia que le cambió la vida.

“Los resultados, francamente, fueron absolutamente profundos”, dijo. “Nunca encontré la paz de la manera en que la encontré allí”.

Después de su tratamiento, regresó a Estados Unidos y continuó con sus sesiones de terapia integrativa, donde pudo procesar las cosas de manera diferente.

“Me sorprendió que esto fuera esencialmente una cura”, dijo.

Ahora, el residente de Reno espera ayudar a otras personas con problemas de salud mental iniciando un camino hacia la legalización del acceso a la terapia psicodélica en Nevada.

Dalton, presidente y asesor de política legislativa de la Nevada Coalition for Psychedelic Medicines, junto con la directora ejecutiva Kate Cotter y otros activistas, están presionando para aumentar el acceso en el próximo periodo de sesiones legislativas que comienza en febrero.

Con la ayuda de dos legisladores demócratas, planean presentar dos proyectos de ley: uno que reduciría las penas por posesión de psilocibina, u hongos mágicos, y un segundo que autorizaría un programa piloto de terapia asistida por psicodélicos, lo que eventualmente llevaría al estado por el camino de la legalización, según Annette Magnus, una cabildera que impulsa los proyectos de ley en nombre de la coalición.

“Ambos proyectos de ley todavía están en la fase de lluvia de ideas”, dijo.

En 2023, durante el último periodo de sesiones legislativas, la coalición aprobó el Proyecto de Ley 242 del Senado con la ayuda de la senadora Rochelle Nguyen y el asambleísta Max Carter. Si bien originalmente se pretendía despenalizar la posesión de cuatro onzas o menos de hongos mágicos por parte de adultos, en su lugar se creó un grupo de trabajo que se encargó de investigar el uso terapéutico de ciertos psicodélicos y elaborar un informe que se presentaría antes del próximo periodo de sesiones.

El grupo, compuesto por neurólogos, legisladores, neurocientíficos, agentes de la ley y activistas como Dalton y Cotter, examinó varios enteógenos para determinar cuáles pueden ser beneficiosos para el uso terapéutico en la mejora de la salud mental.

Revisó las leyes y regulaciones federales, estatales y locales sobre el tema, examinó lo que otros estados y ciudades han hecho, y revisó la investigación en curso sobre el uso terapéutico de los medicamentos, dijo Dalton.

Durante las reuniones del grupo, escuchó a expertos y veteranos que experimentaron los beneficios de la terapia psicodélica.

Dalton espera que el informe, que se publicará en diciembre, provoque una conversación en Nevada y ayude a proporcionar información a los legisladores antes del periodo de sesiones legislativas.

Los proyectos de ley

La legislación aún se está elaborando y tendrá más detalles después de que se publique el informe del grupo de trabajo. La Nevada Coalition for Psychedelic Medicines no busca legalizar la psilocibina de la misma manera que la marihuana en Nevada; no habrá una tienda de hongos al lado de un dispensario de cannabis, dijo Dalton.

“Queremos asegurarnos de que esto sea supervisado”, dijo Magnus. “Queremos asegurarnos de que esto se haga en un entorno médico, y queremos asegurarnos de que haya barandillas establecidas, porque estos son medicamentos muy poderosos”.

En el pasado, a las personas se les decía que sus cerebros se revolverían si estaban bajo los efectos de las drogas, “así que lo que realmente estamos tratando de hacer es cambiar la narrativa”, dijo Magnus.

Esto es algo medicinal y que la gente debe tomar en serio, dijo.

“Estamos hablando de salud mental y estamos hablando de adicción aquí, estamos hablando de potencialmente salvar vidas con este medicamento”, dijo.

Esfuerzos de los legisladores

La senadora Nguyen y el asambleísta Carter planean presentar los proyectos de ley, según Magnus.

Carter, quien anteriormente compartió su experiencia de primera mano al someterse a la terapia con ketamina, el único psicodélico legal en Nevada, después de la muerte de su esposa, ha estado estudiando cómo han sido otros programas piloto en todo el país. El más cercano que encontró está en Utah, realizado por Intermountain Healthcare.

“Si un programa es aceptable y funciona en el conservador Utah, deberíamos hacer que algo similar funcione aquí”, dijo.

Carter cree que la terapia psicodélica ayuda a tratar la depresión al mismo tiempo que ayuda a las personas a encontrar la voluntad de vivir de nuevo.

“A diferencia de los antidepresivos que dejan a alguien adormecido, simplemente existiendo, ayudan a las personas a redescubrir el propósito y redescubrir la alegría de la vida de nuevo”, dijo Carter.

Cómo funciona

Más de 30 años de investigación han demostrado que los psicodélicos funcionan para varios padecimientos, como ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático, TOC, adicción, trastornos alimentarios y cefaleas en racimo, dijo Cotter.

Los psicodélicos modifican las estructuras moleculares casi idénticas a la serotonina y tienen un efecto neto de aumento de la neuroplasticidad, lo que permite que el cerebro se remodele, dijo.

Cuando se introduce un psicodélico, se relajan esos surcos neuronales y se pueden volver a configurar, dijo Cotter.

Con la terapia asistida con psicodélicos, el paciente está en un ambiente controlado con dos terapeutas, y el evento dura de seis a ocho horas, dijo Dalton.

Después de que se lleva a cabo el tratamiento psicodélico, el paciente todavía está en el estado neuroplástico, por lo que cuando el paciente vuelve a la terapia de conversación, puede inculcar las lecciones y los cambios profundamente, dijo Cotter.

Las personas con un trastorno depresivo mayor o depresión resistente al tratamiento que se someten a una terapia asistida con psicodélicos tendrán una o dos dosis de psilocibina y experimentarán efectos duraderos de seis meses a un año, dijo Cotter. Como cualquier medicamento, no es para todo el mundo, dijo Cotter. Pero es mucho más seguro que el alcohol y, a diferencia de los antidepresivos comunes que deben tomarse a diario, tiene efectos duraderos.

“Cuando se usan en un entorno responsable, es increíble, porque tienen un efecto inmediato”, dijo Cotter.