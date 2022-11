Laxalt concede la contienda al Senado de Estados Unidos en carta publicada en Twitter

El exfiscal general de Nevada, Adam Laxalt, concedió la contienda a la senadora demócrata federal, Catherine Cortez Masto, en una carta publicada el martes en su cuenta de Twitter.

“Entré a esta arena por mi familia y por aquellos en todo Nevada y Estados Unidos que creen que nuestro país se dirige a la dirección equivocada”, escribió. “Esta contienda y el ciclo electoral de 2022 no fueron como esperábamos, pero estoy orgulloso de la contienda que hicimos”.

