Las Vegas pretende reforzar prohibición de acampar; habría penas de cárcel mínimas

Rayvonte Toliver, centro, coloca volantes en una tienda de campaña de indigentes mientras observan Jaqueline Peeples, izquierda, y Zabrena Quinn, todos trabajadores de vinculación de Help of Southern Nevada, cerca de Mountain Vista Street y Russel Road, el martes 9 de julio de 2024, en Las Vegas. Help of Southern Nevada recorre las calles con volantes sobre el calor, agua y vehículos para transportar a la gente a centros de enfriamiento. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal)