John Lee gana las primarias republicanas del 4° distrito por lo que las elecciones al Congreso están listas

Los candidatos republicanos que se enfrentarán a los demócratas en las elecciones federales de Nevada en noviembre ya están listos.

Las primarias del martes produjeron resultados con relativa rapidez, con recuentos de votos anticipados que llegaron alrededor de una hora después del cierre de las urnas. The Associated Press dio el resultado de las primarias del Senado a las 8:11 p.m. del martes por la noche, con el veterano del ejército Sam Brown logrando casi el 60 por ciento de los votos para enfrentarse a la senadora Jacky Rosen en noviembre.

Drew Johnson se prepara para enfrentarse a la representante Susie Lee en el 3er distrito del Congreso de Nevada y Mark Robertson tendrá otra revancha con la representante Dina Titus en el 1er distrito del Congreso de Nevada.

El miércoles por la noche, The Associated Press dio el resultado de las primarias del Partido Republicano en el 4° Distrito Electoral de Nevada al exalcalde de North Las Vegas, John Lee, que se enfrentará al representante demócrata Steven Horsford en otoño. Lee se impuso al teniente coronel retirado de las Fuerzas Aéreas David Flippo por unos 3.3 puntos porcentuales, según The Associated Press.

“Estoy muy entusiasmado con esta oportunidad”, dijo Lee el miércoles por la noche. “El país va a avanzar en una dirección diferente. Quiero formar parte de ello. Estoy deseando servir a mis maravillosos residentes del estado de Nevada”. Lee agregó que está feliz de haber sido apoyado por el gobernador Joe Lombardo y el expresidente Donald Trump, y agradece a su equipo de campaña.

Brown contra Rosen

Brown, excapitán del Ejército que fue gravemente herido en acto de servicio, se ha impuesto en las primarias, derrotando al doctor Jeff Gunter, que ha obtenido el 15 por ciento, al exasambleísta de Nevada Jim Marchant, que ha obtenido el 6.6 por ciento, y a varios otros candidatos republicanos, según The Associated Press.

“Estoy agradecido a todos los que nos han impulsado a la victoria esta noche, e invito a todos los nevadenses a que nos acompañen en nuestro camino hacia la victoria en noviembre”, dijo Brown en un comunicado el martes por la noche.

Antes de las primarias, Brown anotó los apoyos de los principales líderes republicanos, entre ellos el expresidente Donald Trump y el gobernador de Nevada Joe Lombardo. También recibió el respaldo de los republicanos nacionales, incluido el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, y el Comité Senatorial Republicano Nacional.

Brown ya fue candidato al Senado en 2022, pero no superó las primarias y perdió ante el exfiscal general de Nevada Adam Laxalt. El republicano se enfrentará a Rosen, una senadora de primer mandato que se ha presentado como una candidata moderada y bipartidista. Rosen ganó las primarias con más del 90 por ciento de los votos.

Los dos ya se han atacado mutuamente, con Brown criticándola por su historial de apoyo al presidente Joe Biden y culpándola de los altos precios. La campaña de Rosen, por su parte, ha criticado a Brown por sus posiciones sobre el aborto y su cambio de postura sobre Yucca Mountain. Rosen tiene ventaja en cuanto a recursos; cuenta con un fondo de guerra de 10.25 millones de dólares, una suma gigantesca comparada con los 2.5 millones de dólares de Brown. Sin embargo, se espera que esta situación cambie con el inicio oficial de la campaña electoral.

“Los nevadenses conocen mi historial de trabajo en todas las filas del partido para obtener resultados y enfrentarme a intereses especiales para reducir costos; por eso se me considera uno de los miembros más bipartidistas, independientes y eficaces del Senado”, dijo Rosen en un comunicado el martes por la noche. “Estoy orgullosa del trabajo que he hecho con ambos partidos para reconstruir nuestra infraestructura con empleos bien pagados, apoyar a nuestros veteranos e invertir en la aplicación de la ley local”.

Brown dijo que la noche del martes comenzó una “nueva fase de responsabilidad” para Biden y Rosen.

“Los nevadenses enviaron esta noche un mensaje unificado de que están hartos de la fracasada agenda Biden-Rosen de precios fuera de control y caos en la frontera”, dijo en un comunicado. “Me siento honrado de ser el candidato republicano al Senado Federal en Estados Unidos, y espero unificar a los nevadenses en torno a las ideas de bajar los precios, asegurar nuestra frontera y devolver la esperanza a nuestros ciudadanos”.

Renunciar a la candidatura al Senado

Tras reportarse la victoria de Brown en las primarias, algunos de sus oponentes expresaron su decepción.

El teniente coronel retirado de las Fuerzas Aéreas Tony Grady, que obtuvo el 5.5 por ciento de los votos en las primarias republicanas al Senado, dijo que llamó a Brown y lo felicitó por su victoria.

“Le deseo lo mejor como candidato republicano y próximo senador de Estados Unidos”, dijo Grady en un comunicado. “Viajar por todo el Estado de Plata durante los últimos 11 meses ha sido una experiencia increíble y tuve la bendición de conocer y compartir mi mensaje con tantos nevadenses… Mi viaje no termina aquí - Voy a seguir luchando por nuestros valores americanos y la agenda conservadora”.

3er distrito electoral de Nevada

Johnson, un analista político conservador, ganó las primarias para el 3er Distrito del Congreso de Nevada, informó The Associated Press el martes por la noche. Recibió el 32 por ciento de los votos hasta el miércoles por la noche. El extesorero de Nevada Dan Schwartz obtuvo el 22.3 por ciento, la exsenadora estatal Elizabeth Helgelien el 20.6 por ciento y el compositor de “Halo” Marty O’Donnell el 20.4 por ciento, según The Associated Press.

O’Donnell, que consiguió los apoyos de Lombardo y enmarcó su campaña en torno a la idea de ser un intruso político y no aceptar dinero de comités de acción política (PAC) corporativos, aceptó su derrota electoral.

“Nunca quise ser político, y ahora ya no tengo que serlo. ¡Yay!”, dijo en X el miércoles por la mañana.

Johnson dijo que está listo para enfrentarse a Lee y planea subrayar lo que él dice que son sus problemas políticos, desde el apoyo a las “fronteras abiertas y permitir que los hombres compitan en los deportes femeninos” de Biden.

“Creo que estamos realmente bien posicionados para enfrentarnos a Susie Lee”, dijo Johnson el martes por la noche. “Creo que tendremos un mensaje y un plan que mejore la vida de los votantes del sur de Nevada”.

Lee, que ganó fácilmente sus primarias, dijo en un comunicado el martes por la noche que se siente honrada de tener la confianza de las familias en el sur de Nevada y espera ganar su reelección. Ella dijo que el futuro del sur de Nevada está bajo ataque por “extremistas de extrema derecha que se inclinarán ante las grandes corporaciones y los ultra ricos”.

1er distrito electoral de Nevada

Robertson, que se presentó sin éxito contra Titus en 2022, tendrá otra oportunidad de derrotarla en noviembre. Robertson recibió el 48.2 por ciento de los votos frente al 39.1 por ciento del restaurador Flemming Larsen.

Robertson dio las gracias a Dios, a su esposa y a los voluntarios que le ayudaron en su campaña.

“Seguiremos haciendo una campaña de base”, dijo Robertson el martes por la noche. “Hay mucho entusiasmo en la campaña. Es el momento oportuno. A la gente no le gusta la dirección que está tomando nuestro país. Es hora de un cambio, y yo voy a formar parte de ese cambio”.

“He vencido al señor Robertson antes, y espero vencerlo de nuevo este noviembre”, dijo Titus en un comunicado el martes por la noche. “Los habitantes del sur de Nevada ya han rechazado los planes de Robertson de prohibir el aborto en todo el país, eliminar el Departamento de Educación y recortar el Seguro Social y Medicare”.