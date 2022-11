Jefe de personal del gobernador afirma que el exdirector de prisiones exigió un mdd

El exdirector del Departamento de Correccionales, Charles Daniels, hace una declaración a los medios de comunicación mientras su abogado Craig Marquiz, a la derecha, observa el exterior del Tribunal Federal Lloyd D. George, el viernes 4 de noviembre de 2022, en Las Vegas. Daniels renunció una semana después de que un asesino escapara de la cárcel y fuera encontrado en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

El exdirector del Departamento de Correccionales, Charles Daniels, le exigió un millón de dólares a la oficina del gobernador Steve Sisolak después de renunciar en septiembre a raíz de una fuga de la prisión, según una declaración del jefe de personal del gobernador.

Daniels envió una carta a la oficina exigiendo el dinero, y declaró que daría una conferencia de prensa “si la Oficina no satisfacía su demanda en el plazo de dos días hábiles”, según una declaración de la jefa de personal, Yvanna Cancela.

“Daniels dejó claro en su comunicación que está motivado por las próximas y vigiladas elecciones a nivel nacional”, dice el comunicado.

El exdirector hizo una declaración a los medios de comunicación el viernes por la mañana en el Palacio de Justicia de Estados Unidos Lloyd D. George, pero se negó a responder a preguntas después. Daniels dijo que fue obligado a renunciar, y afirmó que fue presionado por un funcionario de la oficina de gobernadores para que cambiara la cronología de los acontecimientos que rodearon la fuga del preso.

Daniels también dijo que había presentado una “queja por denuncias y ambiente de trabajo hostil” antes de renunciar.

“Estoy aquí hoy para restaurar y rehabilitar mi buen nombre y reputación”, dijo Daniels la mañana del viernes.

Cancela escribió en su declaración que Daniels no ha presentado una demanda legal y que busca “desviar la atención de su actuación”.

“La Oficina del Gobernador y el Estado no tendrán este asunto politizado”, escribió Cancela. “Además, la Oficina no será intimidada ni extorsionada para obtener un beneficio económico oportunista”.

Sisolak le pidió a Daniels que renunciara después de que uno de los asesinos convictos en el atentado de Luxor de 2017 se escapara de Southern Desert Correctional Center el 23 de septiembre y casi huyera a México. Porfirio Duarte-Herrera, de 42 años, fue arrestado en Las Vegas el 28 de septiembre mientras esperaba abordar un autobús hacia Tijuana.

Duarte-Herrera estaba en paradero desconocido la noche del 23 de septiembre, pero el Departamento de Correccionales no comenzó los protocolos de fuga hasta las 8 a.m. del 27 de septiembre, según dijo el departamento. El FBI, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y el Departamento de Correccionales dijeron que el Departamento de Correccionales no les alertó de la fuga del preso hasta la tarde del 27 de septiembre.

Sisolak anunció la renuncia de Daniels el 30 de septiembre y llamó a la fuga una “grave e inaceptable violación del protocolo”.

Cancela dijo que, bajo la dirección de Daniels, la oficina del gobernador recibió “información contradictoria y a veces incorrecta” en relación con la fuga de Duarte-Herrera, y se sintió “frustrada por la falta de comunicación clara.” Dijo que su despido estaba “directa y exclusivamente relacionado” con problemas de rendimiento que “llegaron al punto de quiebre” cuando Duarte-Herrera se escapó.

Tras la fuga, los funcionarios de prisiones rechazaron varias peticiones de comentarios de Las Vegas Review-Journal y se negaron a acudir a una conferencia de prensa conjunta de las fuerzas del orden sobre la fuga.

El personal de la prisión envió una carta a la oficina de Sisolak la semana anterior a la fuga de Duarte-Herrera, en la que acusaba a Daniels de tener un comportamiento “errático, hostil y abusivo” tras los dos suicidios ocurridos en un plazo de siete horas en la misma unidad de High Desert State Prison.

William Gittere, subdirector de operaciones del Departamento de Correccionales, ha trabajado como director en funciones desde la renuncia de Daniels.

Este es un reportaje en desarrollo.