Hombre de Las Vegas fue arrestado afuera de un mitin de Trump. Ahora presentó demanda

El hombre de Las Vegas arrestado el sábado después de que las autoridades dijeron que fue encontrado con armas cargadas afuera de un mitin en California a favor del expresidente Donald Trump presentó una demanda federal contra el Departamento del Alguacil del Condado Riverside el martes, alegando que los agentes infringieron sus derechos constitucionales.

Vem Miller, de 49 años, fue fichado bajo sospecha de cargos de delitos menores: posesión de un arma de fuego cargada y posesión de un cargador de alta capacidad.

“Probablemente tuve agentes que evitaron el tercer intento de asesinato”, dijo el alguacil del Condado Riverside, Chad Bianco, durante una conferencia de prensa el domingo por la tarde.

Bianco también es acusado en la demanda.

Miller, candidato republicano a la Asamblea de Nevada en 2022, declaró al Las Vegas Review-Journal que es partidario de Trump y calificó de “ridícula” la idea de que estaba planeando un intento de asesinato.

En la demanda, presentada en Nevada, Miller alegó que los agentes infringieron sus derechos de la Primera Enmienda y la Cuarta Enmienda a la privacidad y a la libertad de registros e incautaciones ilegales.

Las acciones de los acusados “resultaron en la ruina financiera, humillación y destrucción de la vida y el sustento de Miller”, según la demanda.

Miller, representado por la abogada de Las Vegas y miembro del Comité Nacional Republicano Sigal Chattah, dijo en la demanda civil que Miller era el propietario legal de las armas encontradas en su vehículo y las había revelado a un agente de policía.

El agente le hizo detenerse, según la demanda, y otro agente le indicó a Miller que saliera de su vehículo. Tan pronto como lo hizo, lo esposaron y lo metieron en un vehículo patrulla, según la demanda.

Un agente “luego procedió a realizar una búsqueda ilegal e inconstitucional de todos los compartimentos del vehículo”, según la demanda.

El Servicio Secreto y los agentes del FBI se reunieron con el agente que registró el vehículo de Miller, pero no tuvieron interés en entrevistar a Miller, según la demanda.

Bianco lo sabía, alegó Miller en la denuncia.

Sin embargo, dice la demanda, “Bianco no perdió la oportunidad de fabricar acusaciones contra Miller, apareciendo en numerosos medios, afirmando haber frustrado un tercer intento de asesinato contra el candidato presidencial Donald J. Trump”.

El alguacil quería ser conocido como un héroe que salvó a Trump, afirmó Miller.

“La Fiscalía Federal, el Servicio Secreto de Estados Unidos y el FBI están al tanto del arresto de la Oficina del Alguacil del Condado Riverside el sábado”, dijeron las tres dependencias federales en un comunicado conjunto el domingo. “El Servicio Secreto de Estados Unidos evalúa que el incidente no afectó las operaciones de protección y que el expresidente Trump no estuvo en peligro. Si bien no se realizó ningún arresto federal en este momento, la investigación está en curso”.