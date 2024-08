Harris y Walz se presentan en el Thomas & Mack Center

La vicepresidenta Kamala Harris y su compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota Tim Walz, hicieron su primera aparición en Nevada el sábado como probable candidato presidencial demócrata para 2024 en un mitin repleto en el Centro Thomas & Mack de la UNLV.

“Conozco a la gente de Nevada. Nacieron para la batalla”, dijo Harris a la multitud de aproximadamente 14,000 personas en el mitin, que concluyó su gira de cinco días por los estados en disputa. “Nacieron para la batalla, y si Donald Trump quiere iniciar una pelea por nuestras libertades más fundamentales, decimos que lo hagan”.

Harris, Walz y los demócratas de Nevada que hablaron en el evento compararon y contrastaron a Harris y Walz con la candidatura republicana del expresidente Donald Trump y el senador de Ohio J.D. Vance. Advirtieron sobre una presidencia republicana al tiempo que hacían promesas de las acciones que tomarían si fueran enviados a la Casa Blanca.

Harris, que ha visitado el estado en disputa de Nevada siete veces este año, atrajo a una multitud mucho más grande que sus visitas anteriores antes de convertirse en la candidata presidencial. En su última visita en julio, habló ante unos cientos de personas en un salón de baile en Resorts World. En enero, se dirigió a un par de cientos de miembros del Culinary Local 226 en la sede del sindicato, donde felicitó al sindicato por su negociación colectiva.

La energía de la multitud también parecía más fuerte que en los eventos anteriores de la vicepresidenta. A medida que el estadio comenzó a llenarse, los cánticos de “¡luchamos, ganamos!” y “¡no vamos a volver atrás!” estallaron esporádicamente. En un momento se escuchó un rugido y una ola, y estalló una fiesta de baile antes de que alguien subiera al escenario.

Antes de que la vicepresidenta subiera al escenario, una maestra de escuela pública de Nevada llamada Tillie Torres presentó a la multitud a Walz, quien comenzó hablando sobre el clima. Agradeció a la multitud por desafiar el calor de 108 grados y dijo que la campaña tuvo que rechazar a la gente debido al calor.

“Pero no se preocupen, vamos a volver mucho”, dijo Walz. Los asistentes al mitin expresaron más entusiasmo por votar por Harris en lugar del presidente Joe Biden, quien abandonó la carrera en julio.

“Estoy feliz de que Kamala Harris haya energizado a la gente nuevamente, la gente parece tener esperanza”, dijo el asistente Jeffery White. “El país ha estado en una mala racha durante los últimos dos o tres años, solo unos contra otros. La gente se ha unido en torno a algo por lo que alegrarse”.

Biden ganó Nevada en 2020 por 30,000 votos, pero el expresidente Trump ha liderado constantemente las encuestas en Nevada. Las encuestas recientes muestran que Trump y Harris están empatados, con algunas colocando a Trump ligeramente por delante y otras colocando a Harris al frente.

Una encuesta de Morning Consult de finales de julio en estados clave que incluía a Nevada mostró que Harris estaba ligeramente por delante de Trump en un enfrentamiento, pero también mostró que los votantes favorecían a Trump en lo que respecta a la economía y la inmigración.

Contraataque

Desde que Harris asumió como candidata presidencial demócrata, los republicanos han transferido sus críticas habituales a Biden a Harris, criticándola por lo que ven como una falta de acción en la frontera sur y políticas que creen que contribuyeron a la inflación y una economía pobre.

La vicepresidenta intentó refutar esas preocupaciones el sábado. Destacó su historial como fiscal general de California, diciendo que procesó a pandillas transnacionales, cárteles de drogas y traficantes de personas que ingresaron al país ilegalmente y “ganó” sus casos. También reconoció un problema para empezar diciendo: “Sabemos que nuestro sistema de inmigración está roto y sabemos lo que se necesita para arreglarlo”, dijo Harris.

Abogó por una reforma integral que incluya una seguridad más fuerte y un camino hacia la ciudadanía y prometió luchar por una fuerte seguridad fronteriza. Harris criticó a Trump y a los republicanos por bloquear un paquete fronterizo bipartidista este año y prometió firmar un proyecto de ley similar si se convertía en presidenta.

Harris también abordó la economía, diciendo que “está bien en muchos aspectos”. Pero también dijo que los precios siguen siendo altos y que trabajará para bajar los precios para las familias y ayudar a luchar contra los propietarios corporativos que aumentan injustamente el alquiler.

La vicepresidenta destacó su historial en ayudar a los trabajadores, diciendo que como senadora estadounidense luchó por la licencia familiar paga y la licencia médica.

Se comprometió a aumentar el salario mínimo y eliminar los impuestos sobre las propinas para los trabajadores, una propuesta originalmente propuesta por Trump cuando visitó Las Vegas en junio.

“Cuando sea presidenta, continuaremos nuestra lucha por las familias trabajadoras”, dijo Harris.

Harris también criticó el Proyecto 2025, un plan de propuestas de políticas liderado por la Heritage Foundation que un candidato presidencial republicano podría implementar en 2025. Trump se ha distanciado del proyecto, diciendo que no sabe quién está detrás de él y no sabe nada al respecto. También afirmó que Trump firmaría una ley nacional del aborto, a pesar de que el expresidente lo negó varias veces.

La campaña de Harris no permitió que la vicepresidenta estuviera disponible para una entrevista después de que el Las Vegas Review-Journal hiciera múltiples solicitudes, siguiendo un patrón en el que Harris no concedió entrevistas cuando visitó el Estado de Plata. Harris no se reunió con la prensa a su llegada a Las Vegas, donde fue recibida en la pista por los demócratas de Nevada. Trump y Vance han concedido entrevistas al Review-Journal durante sus visitas.

Halee Dobbins, directora de comunicaciones de Nevada para el RNC, dijo en una declaración que el historial de Walz de apoyar políticas de extrema izquierda sería desastroso para los nevadenses y que él es “tan peligrosamente liberal como ella”.

“Una visita de Harris y Walz al Estado de Plata no hará nada para distraer a los votantes de Nevada de la horrible realidad de las políticas económicas de Kamala Harris y la inflación altísima”, dijo Dobbins. “La única forma de detener una agenda peligrosamente liberal de Harris-Walz es votar por el presidente Trump y JD Vance este 5 de noviembre”.

Presentación de Walz

Los habitantes de Nevada también pudieron conocer más sobre Walz, a quien Harris eligió como su compañero de fórmula a principios de esta semana. Walz se presentó ante la multitud y compartió su experiencia como profesor y entrenador de fútbol. Dijo que estaba orgulloso de llevar el uniforme como miembro de la Guardia Nacional y que la Ley del Soldado le dio la oportunidad de recibir una educación universitaria.

Walz destacó las similitudes entre Minnesota y el Estado de Plata, y dijo que ambos tienen dos senadoras. Dijo que, al igual que los habitantes de Nevada, los habitantes de Minnesota respetan los derechos de los vecinos a tomar sus propias decisiones personales. Habló sobre el uso de la FIV por parte de él y su esposa para tener hijos, y sobre cómo llamaron a su hija Hope.

“En 87 días, vamos a resolver nuestras diferencias políticas no a través de la violencia. Las vamos a resolver venciéndolas en las urnas”, dijo Walz.

Los funcionarios electos de Nevada opinan

La senadora Catherine Cortez Masto, quien supuestamente ayudó a Harris en la selección del candidato a vicepresidente, convocó a la multitud antes de la aparición de Harris, destacando el trabajo de Harris cuando era fiscal general. La senadora de Nevada y ex fiscal general también reiteró lo reñida que fue su propia carrera por la reelección en 2022, con una diferencia de menos de un punto porcentual.

“Es un recordatorio de que cada voto cuenta”, dijo Cortez Masto.

Los representantes demócratas de Nevada Susie Lee, Steven Horsford y Dina Titus también hablaron antes de las apariciones de Harris y Walz. También saludaron a los dos en el aeropuerto el sábado por la tarde.

La senadora Jacky Rosen, aunque no saludó a Harris y Walz en el aeropuerto, habló en el mitin y destacó lo que está en juego en las elecciones. Usó el micrófono para criticar a su oponente, Sam Brown, y reiteró el ataque demócrata contra los republicanos sobre el aborto.

Reacciones de la multitud

Horas antes de que comenzara la manifestación, los asistentes se enfrentaron a temperaturas de tres dígitos mientras esperaban pacientemente en largas filas.

Según la campaña de Harris, las fuerzas del orden decidieron cerrar las puertas del evento alrededor de las 5:45 p. m. debido a que la gente se enfermó mientras esperaba afuera. La campaña estimó que había 4000 personas en la fila o en los autos cuando se cerraron las entradas, y 14 000 personas llenaron el estadio. La campaña también dijo que reclutó la mayor cantidad de voluntarios durante la manifestación de Las Vegas que en cualquier otro lugar del país.

Lisa y Michael Williams dijeron que se perdieron un mitin del expresidente Barack Obama y que no querían perderse un “evento histórico”. La pareja casada durante 40 años dijo que la entrada de Harris-Walz los ha energizado.

“Ella es realmente inspiradora”, dijo Lisa Williams. “Es simplemente un tipo de ambiente diferente, y parece que es más un ambiente juvenil. Todos están tratando de participar”.

David Hagland dijo que la campaña de Biden antes de que Harris se alzara con la primera posición parecía condenada al fracaso.

“Creo que Biden no era un candidato con buenas posibilidades”, dijo. “Y ahora tenemos una oportunidad de ganar y me preocupa la teocracia que se está formando en el Partido Republicano, y eso me asusta muchísimo”.

Dijo que se siente bien votando por Harris.

“Ahora finalmente tenemos un candidato que no es solo un mal menor, es un candidato por el que estoy emocionado de salir a votar, y por eso quiero estar aquí para mostrar mis colores”, dijo Hagland.

Jana Wright, de 70 años, es una veterana de los mítines de candidatos demócratas. Wright dijo que saluda a Biden por renunciar y mostrar su amor por el país, pero que Harris está “más que lista”.

“Estoy emocionada por lo que ella y Tim aportan al partido y a esta elección”, dijo Wright.

“Esto es jazz”, dijo sobre la multitud. “Esto es un gran momento, cariño”.