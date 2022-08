Harris habla de la inflación y del proyecto de ley sobre chips informáticos en Las Vegas

agosto 11, 2022 - 10:27 am

La vicepresidenta Kamala Harris habla en una convención de United Steelworkers en el MGM Grand Convention Center el miércoles 10 de agosto de 2022, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

La vicepresidenta Kamala Harris destacó los logros de su administración, incluyendo la aprobación de un proyecto de ley para combatir la inflación y otro para fabricar chips de computadora en Estados Unidos, durante una visita de un día a Las Vegas el miércoles.

Por la mañana, Harris se dirigió a la “2022 Constitutional Convention of the United Steelworkers” en el MGM Grand Convention Center. Su visita se produjo en medio de un año en el aumento del apoyo y la afiliación a los sindicatos en todo el país, con campañas sindicales en los almacenes de Amazon y en los locales de Starbucks que acapararon la atención nacional.

“La fuerza de Estados Unidos se debe a los trabajadores de Estados Unidos, a la protección de los trabajadores de Estados Unidos y al reconocimiento de la dignidad del trabajo que hacen esos trabajadores”, dijo Harris.

Alabó la aprobación de nuevas leyes en el Congreso: la Ley CHIPS, que ampliará la fabricación de chips de computadora en Estados Unidos, y la Ley de Reducción de la Inflación, un proyecto de ley general con enormes ramificaciones para la lucha contra el cambio climático y la reducción de los costos de atención a la salud. Esa legislación incluye el aumento de los impuestos a los estadounidenses más ricos y el cierre de las lagunas fiscales para las grandes empresas.

“Las grandes empresas de nuestro país empezarán a pagar lo justo”, dijo en medio de una gran ovación.

Beneficios económicos

En una mesa redonda con legisladores locales celebrada más tarde, Harris también elogió la labor de su administración en la recuperación de la economía nacional tras la pandemia. No hubo más inflación en julio, los precios de la gasolina están bajando a nivel nacional y el desempleo está en el nivel más bajo de los últimos 50 años, dijo.

“Estamos cumpliendo con el pueblo estadounidense”, dijo Harris.

La inflación sigue siendo alta, aunque bajó del 9.1 por ciento al 8.5 por ciento el mes pasado.

En la mesa redonda participaron ocho legisladores de Nevada, entre ellos el fiscal general Aaron Ford y la líder de la mayoría del Senado Nicole Cannizzaro. El debate del grupo se centró en los derechos reproductivos en el estado tras la decisión del Tribunal Supremo en el caso Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization de anular efectivamente el derecho al aborto a nivel federal y permitir que los estados aprueben leyes relativas al procedimiento.

“El Tribunal Supremo de Estados Unidos, con la decisión Dobbs, arrebató al pueblo de Estados Unidos un derecho constitucional que le había sido reconocido. De las mujeres de Estados Unidos”, dijo. “Lo que hemos visto en todo el país son líderes extremistas que aprueban leyes para castigar a las mujeres, para criminalizar a los proveedores de atención médica”.

El aborto sigue siendo legal y accesible en Nevada tras la decisión del Tribunal Supremo, gracias a una estipulación confirmada por los votantes e incluida en la ley estatal. En otros estados se han aprobado leyes que prohíben el procedimiento en todos los casos, incluso si el embarazo es resultado de una violación o un incesto. El mes pasado, una niña de 10 años de Ohio se vio obligada a cruzar las filas del estado hasta Indiana para abortar tras ser violada, en un caso que acaparó la atención del país.

Harris llamó a leyes estatales como las de Ohio, “aborrecibles”.

Más derechos en juego

“Nuestra nación se fundó sobre ciertos principios fundamentales, entre los que se encuentran los principios de la libertad y el derecho”, dijo. “Defender la propuesta de que el gobierno no debe interferir en la decisión más íntima y privada que una persona puede tomar sobre su cuerpo y su futuro… no requiere que uno abandone su fe o sus creencias”.

La vicepresidenta finalizó su declaración con una advertencia sobre otros derechos que, en su opinión, podrían ser atacados próximamente. En su opinión concurrente Dobbs, el juez del Tribunal Supremo Clarence Thomas mencionó que otros casos judiciales relativos a los derechos civiles también deberían ser reconsiderados.

“Esto, en muchos sentidos, tristemente puede ser el comienzo”, dijo. “Clarence Thomas… dijo la parte tranquila en voz alta. Hablar de otros derechos fundamentales que creíamos seguros desde hace tiempo puede ser objeto de debate o incluso de ataque. Incluyendo el derecho a tener acceso a la anticoncepción y al matrimonio entre personas del mismo sexo. Así que todo el mundo se ve afectado por esta decisión”.

Tras finalizar la mesa redonda, Harris se reunió en privado con los dirigentes de Culinary Union, según informó un portavoz. Tras la reunión, recorrió la cocina de postres del MGM Grand con el representante Steven Horsford, conoció al personal y probó su trabajo.

Los republicanos se muestran escépticos ante la visita

Los republicanos, que votaron en masa contra el proyecto de ley del Senado por considerar que no contribuiría a reducir la inflación, recibieron la visita de Harris con desdén.

“La visita de la vicepresidenta Harris a la convención de Steelworkers Union hoy es una bofetada a los trabajadores de Nevada a los que su partido acaba de votar para subirles los impuestos durante una recesión y un intento más de distraer a los votantes de los problemas que les afectan cada día”, dijo la portavoz del Comité Nacional Republicano, Hallie Balch, en un comunicado. “La vicepresidenta puede dejarse caer y hacer apariciones como invitada todo lo que quiera, pero el gobierno de Biden y los registros fallidos de los demócratas de Nevada hablan mucho más fuerte que cualquier discurso que ella pueda dar”.

Y el candidato republicano al Senado de Estados Unidos, Adam Laxalt, criticó a su oponente demócrata, la senadora Catherine Cortez Masto, diciendo que la visita no mejoraría sus posibilidades en noviembre. Cortez Masto no apareció con la vicepresidenta el miércoles y Harris no mencionó la contienda explícitamente en sus comentarios.

“Luchando con sus índices de aprobación, los más bajos de la historia, la Administración Biden-Harris está haciendo todo lo posible para asegurarse de que los demócratas tengan otros dos años para mantener nuestras fronteras abiertas, desmantelar la energía estadounidense, hundir aún más nuestra economía en la recesión e impulsar el adoctrinamiento de la izquierda radical en nuestras escuelas”, dijo Laxalt en un comunicado. “Kamala Harris espera que su glamurosa visita con Masto distraiga a los votantes de Nevada de los verdaderos problemas: la inflación está en el nivel más alto de los últimos 40 años, los ingresos semanales de las familias de clase media han bajado durante 16 meses consecutivos, los precios de la gasolina y el diésel siguen siendo inasequibles y la confianza de los consumidores está cerca de su mínimo histórico”.

La campaña de Cortez Masto no se dejó intimidar por las declaraciones de Laxalt, lanzando sus propios ataques contra el exfiscal general del estado.

“Mientras que la senadora Cortez Masto trabaja para reducir los costos para las familias de Nevada, Adam Laxalt se enriquece trabajando para un antiguo cabildero de Washington D.C. en una empresa que representa a las grandes compañías petroleras que exprimen a los nevadenses en el surtidor”, dijo el portavoz Sigalle Reshef en un comunicado. “Laxalt está para él mismo, no para Nevada”.