Goynes-Brown hace historia como la primera alcaldesa afroamericana de Nevada

La alcaldesa de North Las Vegas, Pamela Goynes-Brown, habla con el Review-Journal en el Ayuntamiento, el miércoles 15 de febrero de 2023, en North Las Vegas. (Erik Verduzco/Las Vegas Review-Journal)

La alcaldesa de North Las Vegas, Pamela Goynes-Brown, habla con el Review-Journal en el Ayuntamiento, el miércoles 15 de febrero de 2023, en North Las Vegas. (Erik Verduzco/Las Vegas Review-Journal)

La alcaldesa de North Las Vegas Pamela Goynes-Brown, en el centro, es investida por el juez Courtney Ketter convirtiéndose en la primera alcaldesa afroamericana de la historia de Nevada en el Ayuntamiento de North Las Vegas el miércoles 7 de diciembre de 2022, en North Las Vegas. Coloca su mano sobre la Biblia que sostiene su padre Theron Goynes. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Pamela Goynes-Brown recuerda cuando jugaba afuera del antiguo Ayuntamiento de North Las Vegas cuando su padre, que formaba parte del Concejo de la Ciudad, llevaba a sus hijos al trabajo.

Entonces no podía imaginar que un día haría historia como la primera alcaldesa afroamericana de Nevada.

Theron Goynes fue el primer hombre afroamericano miembro del Ayuntamiento y también alcalde interino, un legado que más tarde recogió su hija.

“Goynes-Brown, recién elegida alcaldesa de North Las Vegas, declaró esta semana al Review-Journal: “Cuando éramos pequeños, siempre estábamos en el Ayuntamiento. Era el viejo edificio de enfrente, porque podíamos jugar en el césped mientras estaban en las reuniones”.

“Pero a veces nos hacía entrar y escucharlo”, añadió. “Y creo que entonces no nos dábamos cuenta de que en realidad estábamos aprendiendo”.

Dice que debe la trayectoria de su vida a sus padres, a quienes considera sus modelos a seguir, y que hasta hace poco asistían a todas las reuniones del Ayuntamiento. Recientemente sintonizan las retransmisiones en vivo.

Décadas después de que Theron Goynes se quedara a las puertas de la alcaldía, este hombre de 93 años se sentó junto a la nueva alcaldesa en su emotivo discurso de investidura.

Mientras padece demencia, Goynes experimenta momentos de lucidez en los que expresa su orgullo por ser el padre de la alcaldesa de la ciudad a la que la familia se mudó en 1964.

Naomi Goynes, la madre de la alcaldesa, dejó hace poco de emocionarse por el logro histórico de su hija, dijo Goynes-Brown.

“No, me retracto”, bromeó Goynes Brown el miércoles. “Ayer lloró por ello”.

Fue su madre quien, con un carácter tranquilo pero severo, empujó a Goynes-Brown a ir a la universidad, incluso cuando ella pensaba que había terminado con la educación tras graduarse en la preparatoria.

“No tienes por qué ir a la universidad”, recuerda haber escuchado. “Pero no puedes quedarte aquí”.

Incluso entonces, Goynes-Brown pudo haber sido concertista de piano profesional, asignatura que estudió en Prairie View A&M University antes de cambiar su especialidad por la educación musical, siguiendo los pasos de sus padres de convertirse en educadora del Condado Clark.

Su graduación en 1984 fue un domingo, “y el lunes ya tenía trabajo en el distrito escolar del Condado Clark”, dice Goynes-Brown.

Tras más de 30 años como maestra y administradora escolar, su hermano la convenció para que se postulara a las elecciones. La familia, muy unida, trabajó en conjunto para conseguirlo.

Un momento histórico muy esperado

Goynes-Brown reflexionó sobre la fallida candidatura de su padre a la alcaldía y los cambios demográficos de la ciudad.

“Estamos en un momento diferente”, dijo. “Y por eso abrazamos las diferencias y semejanzas de cada uno… aceptando que cualquiera puede servir, cualquiera puede postularse sin importar quién es, qué eres”.

A la pregunta de qué significa para ella el Mes de la Historia Afroamericana, Goynes-Brown afirmó simplemente: “todo en el mundo”.

“Es un momento para reflexionar sobre los afroamericanos que me han precedido”, dijo. “Hablo de generaciones y generaciones, de sus logros y de cómo ayudaron a construir el camino para llegar a donde estoy hoy. Porque sin todas las luchas por las que han pasado… incluso cuando yo no las entendía, todo eso abrió el camino para que yo esté donde estoy ahora”.

Dijo que quizá nunca llegue a saber por qué Nevada, que se convirtió en estado en 1864, tardó tanto en elegir a un alcalde afroamericano.

“Pero sucedió, y quiero celebrar ese éxito y seguir avanzando para que los que vengan detrás de mí digan que, ‘sabes, tú también podrías ser esto: trabajas duro, tienes una fuerte creencia y te mantienes fiel a tu fe e intentas mantenerte fiel a ti misma’”, dijo.

El profesor de historia de la UNLV, Michael Green, dijo que se había planteado las mismas preguntas.

Hace un par de décadas, dijo, se propuso averiguar cuántos candidatos afroamericanos se habían presentado a alcalde en Nevada.

Solo encontró uno: Theron Goynes.

“North Las Vegas pudo haber sido llamada la ciudad con más probabilidades (de hacer historia)”, dijo. “En parte porque ha tenido una importante población afroamericana”.

La ciudad habría elegido a un alcalde afroamericano independientemente de quién ganara en noviembre. La senadora estatal Pat Spearman, demócrata por North Las Vegas, era la otra candidata a las elecciones generales. Aun así, Goynes-Brown obtuvo el 65.7 por ciento de los votos.

“Es triste decir que la historia aquí ha sido generalmente, con excepciones, que los candidatos afroamericanos tienen muchas más probabilidades de ganar en divisiones o distritos afroamericanos”, dijo Green.

Pero echarle la culpa al racismo sería simplificar demasiado la historia, aunque ha habido algo de eso unido a alianzas políticas que históricamente han obstaculizado el progreso racial, dijo Green.

“Me gusta pensar, y creo que las cosas están mejor”, dijo Green. “Pero creo que todavía nos queda un largo camino por recorrer”.

El concejal de North Las Vegas, Isaac Barron, dijo que la división de la ciudad en distritos ayudó a lograr una mejor representación.

“Creo que, en general, ella ganó una mayoría muy clara, y eso significaba que la gente de todo el espectro en North Las Vegas … era un amplio espectro de personas que reconocieron su liderazgo”.

‘Ella podría hacerlo’

A decir de todos, Goynes-Brown tuvo una educación casi perfecta.

Sus padres se mudaron desde Utah para dedicarse a la educación en el Condado Clark.

Goynes-Brown, su hermana y su hermano se educaron en la iglesia baptista, le dijo Kimberly Goynes, su hermana mayor, al Review-Journal. “Íbamos a la escuela juntos, hacíamos deporte juntos, viajábamos juntos, comprábamos juntos”, dijo.

Desde muy joven, Goynes-Brown ha destacado en todas las metas que ha perseguido.

Desde el fútbol hasta la música, Goynes Brown siempre pasaba al siguiente nivel, “siempre llegaba a lo más alto en experiencia”, afirma Kimberly Goynes, que también es educadora jubilada.

Por eso, Kimberly Goynes sabía que su hermana podía ganar una contienda a la alcaldía, pensando: “Ella podría hacerlo; ella podría hacerlo”.

Las hermanas asistieron a la misma universidad y compartieron habitación, y mientras Goynes-Brown era más joven. “Ella me introdujo” en su sororidad, y sigue siendo un modelo decisivo, motivador, inspirador y humilde, dijo Kimberly Goynes.

Kimberly Goynes recordó la victoria de la noche de las elecciones, cuando los tres hermanos juntaron sus manos y pronunciaron su lema familiar: “Somos uno”.

Goynes-Brown es también una aficionada a la pesca, que disfruta de las grandes reuniones familiares, en las que cocinan comida reconfortante y ven fútbol americano o básquetbol, y disfruta de los ratos tranquilos tocando el piano en casa, o leyendo cuando puede mantener los ojos abiertos, dijo.

Sus dos hijos adultos están inmensamente orgullosos de su madre, dijo Kimberly Goynes.

Líder eficiente

North Las Vegas está en buenas manos, dijo Barron sobre su colega de muchos años.

“Me gusta medir dos veces y cortar una vez antes de tomar decisiones”, dijo. “La alcaldesa es más deliberada que eso. Mide las cosas desde todos los ángulos posibles, y una vez que ha tomado una decisión, probablemente sea la mejor”.

Señaló que él y Goynes Brown siguen viviendo en los mismos vecindarios en los que crecieron.

“Entendemos lo que significa ser de North Las Vegan, entendemos lo que significa tener (que actuar sobre) ciertas cosas que son realmente importantes para nuestros amigos y para nuestros vecinos”.

“No solo nos desplazamos al lugar donde trabajamos”, dijo. “En realidad forma parte de lo que somos”.

Barron dijo que Goynes-Brown es una trabajadora dedicada que siempre está sonriendo y que tiene una actitud “muy positiva” a pesar de lo cansada que pueda estar.

“Sé que tiene un montón de cosas que hacer todos los días”, dijo. “Estas cosas te pueden agotar”.

Barron sabe que North Las Vegas puede “contar siempre con ella como la voz de la razón”. Fue la voz tranquilizadora de la ciudad para los afligidos electores durante la pandemia, dijo.

Y cuando Barron la invita a un acto orientado a los latinos, ella siempre está encantada de asistir, dijo.

“La respeto profundamente”, dijo.

“Algún día, cuando ambos ya no seamos alcalde o concejal, no me sorprendería cenar en su casa”, dijo. “Y sé que me sentiría muy honrado de tenerla en mi casa para comer algo, o en algún lugar de la comunidad, por supuesto, en algún lugar de North Las Vegas”.