Gilbert no reconoce los resultados de la contienda a gobernador de Nevada

Alegando un fraude generalizado, el candidato republicano a gobernador Joey Gilbert se niega a reconocer las elecciones primarias después de que el recuento de votos reflejara que había perdido la contienda. Gilbert espera antes de un debate de las primarias republicanas para gobernador de Nevada, el miércoles 25 de mayo de 2022, en Las Vegas. (AP Photo/John Locher)

El candidato republicano a gobernador, Joey Gilbert, se niega a reconocer las elecciones primarias después de que el recuento de votos demostrara que perdió la carrera, alegando un fraude generalizado.

Una declaración publicada por la campaña de Gilbert el jueves redobla las afirmaciones que el candidato hizo la noche de las elecciones, cuando Gilbert dijo en una publicación en Facebook que “huelo una demanda” y que “no concederá nada”.

El alguacil del Condado Clark, Joe Lombardo, ganó las primarias republicanas para gobernador con algo más del 38 por ciento de los votos. Gilbert recibió alrededor del 27 por ciento, según los resultados estatales: 25,932 nevadenses más votaron por Lombardo que por Gilbert.

Aunque Gilbert ganó en la mayoría de los condados del estado, algo que su campaña afirma falsamente que añade legitimidad a sus acusaciones de fraude, Lombardo derrotó a Gilbert tanto en el Condado Clark como en el Condado Washoe, hogar de Gilbert. Esos dos condados comprenden más del 87 por ciento de los votantes registrados activos del estado.

Gilbert, un abogado de Reno que obtuvo los apoyos del Partido Republicano de Nevada, se alineó con Donald Trump en su campaña para gobernador, presumiendo de ser el único candidato que estuvo con “Trump desde el principio”. Se ha hecho eco repetidamente de teorías conspirativas sobre las elecciones de 2020 y el tiroteo masivo del 1º de octubre de 2017 en Las Vegas.

“No puedes postularte con una plataforma de integridad y lucha contra la corrupción, y dar la espalda a estas elecciones y fingir que no se ha producido ninguna actividad deshonesta que haya afectado absolutamente a estas elecciones”, dijo Gilbert en el comunicado.

El presidente del GOP (Partido Republicano) estatal, Michael McDonald, que fue citado por la comisión del Congreso el 6 de enero y cuyo teléfono móvil fue confiscado por el FBI por su intento de enviar certificados falsos del Colegio Electoral a Washington, D.C., dijo la noche de las elecciones que “no hay indicios” de fraude en la carrera y que “es decepcionante que esos comentarios salgan del Partido Republicano”.

El comunicado de la campaña de Gilbert cita “numerosas violaciones electorales”, pero se centra en nueve puntos clave en los que se alega fraude y otras malas prácticas en las primarias. La campaña no aportó pruebas que respalden estas afirmaciones, pero insinuó la posibilidad de emprender acciones legales contra el Estado.

La campaña tiene un “equipo legal preparado para actuar”, dijo el portavoz Paul White. La campaña espera evitar las demandas mediante la intervención de la actual secretaria de estado, Bárbara Cegavske, dijo White. La campaña quiere que Cegavske no certifique las elecciones.

Cegavske, republicana, no se postuló a la reelección. El candidato republicano para sustituirla, el ex asambleísta Jim Marchant, también ha alegado fraude en las primarias de 2022, a pesar de haber ganado su carrera. Marchant también ha difundido teorías conspirativas sobre las elecciones de 2020 y ha propuesto cambios radicales en las elecciones de Nevada si es elegido en noviembre.

La campaña de Lombardo se burló de las afirmaciones de fraude de Gilbert.

“Todos los medios de comunicación legítimos han concedido esta contienda al alguacil Joe Lombardo, y está claro que el pueblo de Nevada habló”, dijo la portavoz de la campaña, Elizabeth Ray. “Como dijo el alguacil Lombardo, no importa por quién votaste la semana pasada, él está dispuesto a escucharlos, trabajar y luchar por todos como nuestro candidato republicano”.

Una parte de las acusaciones de fraude de Gilbert se centra en los aproximadamente 44 mil votantes no partidistas que participaron en las elecciones. Nevada tiene un sistema de primarias cerrado, lo que significa que solo los votantes registrados en los partidos pueden votar en las primarias de esos partidos. Los votantes registrados como NO PARTIDISTAS solo pueden votar en las primarias no partidistas, que consisten sobre todo en contiendas para el consejo escolar, los regentes de la universidad y el alguacil.

La campaña de Gilbert dice que estos votantes fueron “privados de sus derechos” por el sistema de primarias cerradas, aunque el sistema funcionaba como estaba previsto. Solo los republicanos registrados podían votar en las primarias republicanas para gobernador.

No se ha facilitado ningún plazo para las posibles acciones legales de impugnación de las elecciones.

“Estamos deseando conocer los hechos y asegurarnos de que el proceso legal ha sido justo”, dijo White.