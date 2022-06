FILAS DEL PARTIDO: Los demócratas atacan donde son débiles

Mickey Frazier, un autor local, a la izquierda, posa para una foto con el gobernador Steve Sisolak y su esposa Kathy Sisolak durante una exposición de Juneteenth en el World Market Center el sábado 18 de junio de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Archivo.- La senadora Catherine Cortez Masto, demócrata por Nevada, habla durante audiencia del Senado sobre Energía y Recursos Naturales para examinar la solicitud de presupuesto propuesta por el presidente para el año fiscal 2023 para el Departamento de Energía, 5 de mayo de 2022, en Washington. Muchos de los demócratas más vulnerables del país están tratando activamente de distanciarse de Washington, incluida Cortez Masto, quien se acerca al final de su primer mandato de seis años. [Foto Mariam Zuhaib / AP]

El antiguo general y filósofo chino Sun Tzu escribió: “la formación militar es como el agua: la forma del agua es evitar lo alto e ir a lo bajo, la forma de una fuerza militar es evitar lo lleno y atacar lo vacío”.

Y el corolario también es cierto: en la política, como en la guerra, hay que defender lo vacío.

Esta semana hemos visto un par de ejemplos de ello en dos de los principales demócratas de Nevada.

Primero, la campaña del gobernador demócrata Steve Sisolak emitió un comunicado de prensa con un atractivo titular aliterado: “El gobernador Sisolak lanza Steve’s Summer of Small Business”. El comunicado dice que Sisolak viajará por el estado, visitando a los propietarios de pequeñas empresas para escuchar sus “éxitos y desafíos” y “compartir mis planes de segundo mandato para apoyar a los emprendedores y continuar el éxito económico récord de Nevada”.

Pero viniendo del gobernador más conocido por cerrar todas las empresas —pequeñas, medianas, grandes y extra grandes— durante la pandemia del COVID-19, la noticia sorprendió a algunos. “Solían ser empresas medianas”, dijo alguien en Twitter.

Bazinga.

Sin embargo, si no hay nada más, la gira de Steve Sizzling Summer of Small Business Sorry About That muestra que el equipo de campaña del gobernador cree que puede ser vulnerable en el frente empresarial. En el momento del cierre, se le acusó de dictador por sus órdenes de cierre, aunque otros estados estaban haciendo prácticamente lo mismo. Y sus críticos nunca han sido capaces de explicar del todo cómo le beneficiaba políticamente cerrar las tiendas de algunos de sus mayores donantes.

La gira también le da a Sisolak la oportunidad de recordar a los propietarios de pequeñas empresas, y sus clientes, que las cosas están mejorando, Nevada se está recuperando, y mientras el COVID es todavía una cosa, la economía de Nevada está volviendo. Ese es un mensaje que quiere reforzar desesperadamente durante los próximos cinco meses.

Y una de las paradas de la gira de Sisolak fue la Lovelady Brewing Co. en Henderson, lo que nos da una idea: ¿Por qué no recorrer solo las buenas cervecerías de Nevada? Tal vez juzgamos este concepto de gira de pequeñas empresas con demasiada dureza.

En segundo lugar, la senadora demócrata de Estados Unidos, Catherine Cortez Masto, emitió un comunicado de prensa propio, con el siguiente titular: “Se llama a Laxalt por estar con las grandes petroleras mientras los nevadenses pagan más en el surtidor”. El comunicado destaca el hecho de que el candidato republicano al Senado de Estados Unidos, Adam Laxalt, trabaja para un bufete de abogados de Washington D.C., Cooper & Kirk, que representa a Chevron y Shell Oil, entre otras.

“Estas grandes compañías petroleras están ganando más dinero que nunca mientras suben los precios de la gasolina para los nevadenses y Laxalt las ha defendido constantemente en la campaña”, dice el comunicado de la campaña de Cortez Masto.

Y con los precios de la gasolina en Nevada altos y que se mantienen ahí—un promedio de 5.62 dólares por galón para la gasolina regular según la AAA— vincular a Laxalt con las compañías que están obteniendo grandes beneficios es una obviedad política.

Pero, al igual que el Sensational Summer of Small Business Serenity de Sisolak, el comunicado muestra que Cortez Masto está justamente preocupada por los precios del combustible, especialmente porque es una de las cosas que más se asocian con el presidente Joe Biden. Y Cortez Masto preferiría que los votantes no pensaran en ella al mismo tiempo que en Biden.

No se fíe de nuestra palabra: Al mismo tiempo que el evento en el que los trabajadores denunciaron a Laxalt, su campaña envió un comunicado de prensa que muestra que piensa que Cortez Masto es vulnerable.

“Los precios de la gasolina en Nevada se han duplicado bajo la mirada de la senadora Cortez Masto”, dijo Laxalt en un comunicado. “Sus votos contra la exploración de nuestros recursos energéticos nacionales han contribuido directamente a los precios inasequibles que los nevadenses están sufriendo hoy. Ella antepone el apoyo financiero de los ecologistas radicales a las familias de Nevada en dificultades. Mientras que ella está dispuesta a distraer a los nevadenses de esta realidad, yo sigo comprometido a luchar por el alivio del surtidor y la exploración responsable de más recursos energéticos nacionales”.

Sin embargo, Cortez Masto no ha guardado silencio sobre el tema. En marzo, en una audiencia de la Comisión de Energía y Recursos Naturales del Senado, se enfrentó a las compañías petroleras por supuestamente “poner los beneficios por encima de los consumidores” y las llamó a hacer más para reducir el precio en el surtidor. Esto siguió a su llamado a suspender el impuesto federal sobre la gasolina de 18.5 centavos por galón, sin darse cuenta de que Nevada tiene una ley que aumenta proporcionalmente el impuesto estatal sobre la gasolina si el impuesto federal sobre la gasolina baja alguna vez. Ella y su compañera senadora de Estados Unidos Jacky Rosen dijeron que estaban trabajando en una solución, pero parece que una sesión especial de la Legislatura de Nevada sería necesaria para suspender el impuesto de Nevada.

Oye, ¿qué tal la súper sesión especial de verano de ahorro de Steve?

Eso es simplemente malo

Donald Trump, por su propia admisión, siempre ha sido conocido como una persona descarada. Pero un reciente correo electrónico de Trump en el que se pide a los lectores que hagan una “encuesta” que en realidad es una estratagema para recaudar fondos fue simplemente mezquino. Incluía un gif incrustado del presidente Biden perdiendo el equilibrio y cayendo de su bicicleta, “mientras estaba VACACIONANDO en la playa”.

¿Recuerdan los años de Trump, cuando el presidente nunca se iba de vacaciones?

En cualquier caso, el correo electrónico señala la edad de Biden, le critica por la mala economía y la inmigración, y concluye diciendo “…está claramente incapacitado para ser nuestro presidente: ni siquiera sabe montar en bicicleta.”

Dos cosas: Primero, Biden no estaba montando en bicicleta cuando se cayó. Se había detenido para hablar con un grupo de personas y aparentemente se le enganchó el pie en la jaula de los dedos, que aparentemente es una cosa unida a los pedales. En segundo lugar, si cualquier persona que se haya caído de una bicicleta no es apta para ser presidente, bueno, no cuenten con nosotros. Nos caímos, y más de una vez en su día.

Pero Trump seguiría siendo elegible, ya que no existen fotografías de él montando en bicicleta. De hecho, juró que nunca montaría en bicicleta como presidente después de criticar repetidamente al ex secretario de Estado John Kerry, que se cayó y se rompió una pierna en un paseo en bicicleta durante una gira europea.

Hablando de Trump

Otro correo electrónico de Trump nos llamó la atención esta semana, uno de Donald Trump Jr. con la fila de asunto “mi padre y yo hablamos de ti”. Espeluznante.

Pero hay más: Al parecer, en Party Lines hemos alcanzado el “¡estado de gran rey MAGA!”. (Énfasis definitivamente en el original).

Ahora, no estamos seguros de lo que hemos hecho para alcanzar dicho estatus, y francamente, no estamos muy seguros de lo que significa. Todavía estamos tratando de entender la diferencia entre MAGA, Ultra MAGA y Dark MAGA. Pero oye, este parece que está por encima del resto.

Según el correo electrónico de Trump Jr., “el estatus de GRAN REY MAGA está reservado para aquellos con los que el presidente Trump siempre ha podido contar para responder al llamado cuando la izquierda viene a por nosotros: sus partidarios MÁS CONFIABLES y DEDICADOS.” (De nuevo, énfasis en el original).

Oh, espera. Para confirmar ese estatus, se suponía que debía contribuir con cualquier cantidad antes de las 11:59 p.m. Maldita sea. Otra oportunidad perdida.

El hombre más afortunado del estado

El abogado de Reno, Joey Gilbert, no estaba contento cuando perdió las primarias republicanas para gobernador frente al alguacil del Condado Clark, Joe Lombardo, este mes. Inmediatamente alegó fraude electoral e insinuó una demanda. Ahora está pidiendo a la secretaria de Estado republicana Barbara Cegavske que se niegue a certificar los resultados de las elecciones primarias.

Lo que nos lleva de nuevo a Sisolak, el hombre más afortunado de Nevada, que está a punto de celebrar el sorprendente y sublime verano de sustitutos de Steve.

Los resultados de las elecciones mostraron que Lombardo ganó los condados más grandes de Nevada, pero quedó segundo o incluso tercero en muchas partes rurales del estado. Tiene que unificar a los republicanos de Nevada detrás de su campaña si quiere enfrentarse a los demócratas, que están unidos detrás de Sisolak.

Pero la negativa de Gilbert a conceder —especialmente si continúa durante los próximos meses — solo lo hace más difícil. Y eso solo ayuda a una persona: Sisolak.

El margen de victoria de Lombardo es bastante convincente: casi 26 mil votos de los más de 225 mil emitidos. Y hasta ahora, Gilbert no ha presentado pruebas concretas de fraude.

Pero eso no importa para los demócratas: Mientras la atención de Lombardo se desvíe de la campaña de las elecciones generales, la campaña de Sisolak avanza. Lo que le convierte en el hombre más afortunado del estado.

Cita de la semana

“Fue una simple protesta. Se salió de las manos”. —El expresidente Donald Trump, describiendo los disturbios mortales en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.