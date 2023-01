Exalguacil: Las armas no letales nunca sustituirán a la fuerza letal

Cuando se trata de agentes de policía en conflictos con sospechosos armados, la fuerza no letal no puede sustituir a los métodos letales para ser eficaz, según el exalguacil del Condado Clark y ahora gobernador de Nevada, Joe Lombardo.

Un agente de la Policía Metropolitana grita a los manifestantes que retrocedan mientras la protesta, que reclama justicia racial tras el asesinato de George Floyd a manos de un agente de policía de Minneapolis, se desplaza fuera de Las Vegas Boulevard y por Flamingo Road el viernes 29 de mayo de 2020 en Las Vegas Strip. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

La policía patrulla Fremont Street durante una protesta organizada por Black Lives Matter en el centro de Las Vegas el lunes 1º de junio de 2020, mientras continúan los disturbios en todo el país a raíz del asesinato del hombre de Minneapolis George Floyd a manos de la policía local. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

La policía toma posiciones minutos antes de disparar gas lacrimógeno y balas de pimienta en Fremont Street durante una protesta organizada por Black Lives Matter en el centro de Las Vegas el lunes 1º de junio de 2020, mientras continúan los disturbios en todo el país a raíz del asesinato del hombre de Minneapolis George Floyd a manos de la policía local. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

La policía lleva equipo antidisturbios y forma una fila frente al Excalibur mientras los manifestantes se abren paso por Las Vegas Boulevard durante una protesta contra la brutalidad policial el sábado 13 de junio de 2020 en Las Vegas Strip. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

La policía de Las Vegas incauta carteles de madera que considera una amenaza durante una concentración del Juneteenth organizada por Black Lives Matter el viernes 19 de junio de 2020, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Los SWAT salen del Mandalay Bay Convention Center ante los manifestantes que marchan por Russell Road hacia la I-15 el sábado 13 de junio de 2020 en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Agentes de policía se movilizan en el centro de Las Vegas el miércoles 3 de junio de 2020, mientras continúan las protestas en todo el país tras la muerte del hombre de Minneapolis George Floyd a manos de la policía local. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Un manifestante se escapa mientras la policía intenta arrestarlo durante una marcha contra la brutalidad policial el sábado 13 de junio de 2020 en el Strip de Las Vegas. Una persona que iba en un auto saltó para perseguir al manifestante y la policía lo siguió. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

La policía patrulla Fremont Street durante una protesta organizada por Black Lives Matter en el centro de Las Vegas el lunes 1º de junio de 2020, mientras continúan los disturbios en todo el país a raíz del asesinato del hombre de Minneapolis George Floyd a manos de la policía local. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Manifestantes caminan junto a las fuerzas del orden frente al Ayuntamiento de Las Vegas el miércoles 3 de junio de 2020, en Las Vegas, mientras continúan las protestas en todo el país tras la muerte del hombre de Minneapolis George Floyd a manos de la policía local. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

En una entrevista reciente, antes de dejar su cargo de alguacil, se le preguntó a Lombardo si la policía podría usar alguna vez dispositivos no letales -armas no destinadas a matar o herir gravemente a otras personas- en lugar de armas de fuego u otro tipo de fuerza letal.

“Es una buena pregunta”, dijo Lombardo. “A menudo, nuestra capacitación consiste en no usar menos que letal contra letal, ¿verdad? Y para responder a tu pregunta, no”.

Su sucesor, Kevin McMahill, juró el cargo de Alguacil este mes.

Lombardo dijo que, durante su gestión en el Departamento de Policía Metropolitana, creó el Comité de Tecnología para considerar alternativas no letales, pero que a menudo no están cualificadas para ser usadas por los agentes sobre el terreno.

“Como puedes imaginar, me venden constantemente nuevas tecnologías”, dijo. “Tecnología que compara la fuerza letal con la no letal. Y el comité evalúa todas esas propuestas, y lo más frecuente es que fracasen en las pruebas”.

Herramientas eficaces en algunas situaciones

Pero donde el departamento ha tenido éxito al aprobar y emplear métodos no letales es en situaciones de enfrentamiento, dijo.

“Lo que quiero decir con “standoff” son drones y robots, y eso ha sido muy beneficioso”, dijo. “Ni siquiera tenemos que poner a los agentes en peligro. Así que hemos tenido un gran éxito con eso”.

“Pero, en lo que respecta a un agente individual en su cinturón de servicio, en su cinturón de servicio, la respuesta es no”.

En cuanto a las armas de fuego, los agentes de la Policía Metropolitana disponen de una variedad de armas no letales en un arsenal que los agentes están capacitados para usar, aparte de los modelos autorizados de pistolas y rifles que infligen fuerza letal.

Idealmente, las armas no letales están diseñadas para aturdir o detener momentáneamente a un sospechoso el tiempo suficiente para que los agentes puedan someterlo y esposarlo, con pocas lesiones o ninguna.

‘No es una lucha justa’

David Sweeney, ex comandante de la policía de Seattle y actual testigo experto en dispositivos no letales, está de acuerdo con Lombardo, y afirma que no hay forma de compararlos en un conflicto con una pistola que dispara de seis a 18 cartuchos o un rifle que dispara 30 cartuchos de munición real.

“Realmente no es una lucha justa”, dijo Sweeney. “No se me ocurre ningún arma no letal de la que se pueda decir: ‘Oh, yo tomo el Taser y tú la pistola’. No están diseñadas para matar, mientras que las pistolas y los rifles sí. Será un caso en el que morirás”.

Algunos métodos no letales pueden ser letales, dijo Sweeney. Uno de ellos es el proyectil de “esponja” de gomaespuma de 40 mm lanzado con pistola neumática, que se suele usar contra los disturbios y se supone que causa un traumatismo contuso no mortal a un sospechoso, pero puede matar si se dispara en la frente de una persona.

En el caso de la policía de Las Vegas, la lista de armas no letales aprobadas cambió hace poco para acompañar las importantes reformas de la política de uso de la fuerza del departamento.

Anunciados el 5 de junio de 2020, los ajustes se produjeron tras las objeciones al uso por parte de los agentes de proyectiles no letales de pimienta, proyectiles de esponja de 40 mm y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes durante una protesta celebrada el 20 de mayo de 2020 en Las Vegas por simpatizantes de la organización Black Lives Matter contra las muertes de afroamericanos bajo custodia policial.

Esa protesta tuvo lugar cinco días antes de la muerte del sospechoso afroamericano George Floyd mientras era arrestado por la policía en Minneapolis.

Cambios en el uso de la fuerza

Las autoridades reglamentaron la muerte de Floyd como un homicidio debido a que la rodilla del agente que lo arrestó le comprimió el cuello, privándole del oxígeno adicional que Floyd necesitaba para su afección cardiaca.

Los videos virales del agente sujetando a Floyd durante un periodo prolongado desencadenaron una oleada de protestas masivas y protestas de grupos de derechos civiles de todo el país y, según admitió la jefatura de policía de Las Vegas, influyeron decisivamente en el cambio de enfoque del departamento sobre su uso de la fuerza.

La nueva política del departamento -una revisión significativa del protocolo de uso de la fuerza redactado en 2017- se publicó en 2021.

Hace hincapié en el empleo de tácticas de “desescalada” y en la toma de decisiones por parte de supervisores y agentes para reducir la probabilidad de recurrir a niveles severos de fuerza. También establece la obligación del agente de intervenir si otro agente está “usando la fuerza de forma claramente superior a lo que es objetivamente razonable”.

En cuanto a los métodos no letales de la nueva política, han desaparecido las bolas de pimienta: proyectiles de spray de pimienta rellenos de oleorresina capsicum, un extracto de plantas de pimiento picante, lanzados desde pistolas de aire comprimido para que actúen como irritantes para las personas cuando los perdigones explotan al impactar.

El departamento usó proyectiles de pimienta para dispersar a los manifestantes en 2020, lo que fue multado en una demanda de derechos civiles presentada contra él en septiembre de ese año ante el Tribunal de Distrito de Las Vegas por siete acusados que alegaron que equivalía a un uso excesivo de la fuerza mientras protestaban contra las tácticas policiales. La demanda se encuentra aún en fase de proposición de prueba, según consta en los registros judiciales.

En lugar de las bolas de pimienta, el departamento usa ahora envases de oleorresina capsicum, u OC, en forma de aerosol, para someter a los sospechosos a corta distancia.

Otra víctima de la reforma es una táctica policial no letal habitual conocida como sujeción vascular lateral del cuello (LVNR, por su sigla en inglés), en la que un agente usa el brazo o la pierna para sujetar el cuello de un sospechoso hasta que cede.

La Policía Metropolitana abandona la táctica de presión en el cuello

El capitán de la policía de Las Vegas Kurt McKenzie, jefe de la Oficina de Desarrollo Organizativo del departamento, que capacita a los agentes en el uso de armas de fuego y armas no letales, dijo que habían decidido abandonar la LVNR tras la controversia de Floyd y basándose en la opinión del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

“Solo por la óptica del asunto, decidimos apartarnos un poco de ella”, dijo McKenzie. “La Policía Metropolitana no aplica presión alguna en el cuello de nadie”.

En concreto, sobre el método de la rodilla al cuello que el agente de Minneapolis -más tarde condenado por el asesinato de Floyd- usó para presionar a Floyd, “nunca lo enseñamos”, dijo McKenzie. “Eso nunca se capacita a nuestros agentes ni lo usan nuestros agentes”.

Un ECD, o dispositivo de control eléctrico que suele llevar el nombre comercial de Taser, un arma no letal usada con frecuencia, es una máquina que funciona con pilas y dispara dos proyectiles de púas unidos a cables eléctricos que emiten una carga que provoca la “incapacitación neuromuscular” del sospechoso.

McKenzie dijo que soportó un disparo de Taser para conocer lo que hace el dispositivo. Lo comparó con un espasmo muscular.

“El equivalente es un charley horse por todo el cuerpo”, dijo. “Quieres conocer la capacidad de la herramienta. Podía ver todo a mi alrededor, solo que no podía moverme”.

La opción del saco de chícharos

La escopeta de baja letalidad, un modelo Remington 870, es otro dispositivo no letal para el departamento, dijo.

Lanza una “bolsa de judías” verde rellena de gránulos sintéticos que duele cuando golpea el cuerpo de una persona. La pistola es una “herramienta para provocar dolor” que inflige el dolor suficiente para disuadir a alguien que, por ejemplo, está sujetando un cuchillo, un bastón o un bate, dijo McKenzie.

La bolsa de chícharos es una opción mejor para los agentes que usar las manos para derribar a un sospechoso con un arma.

“En lugar de ponernos a tiro, nos da distancia”, dijo.

El lanzador de balas de esponja, o goma, de 40 mm, es una opción no letal que también crea un espacio seguro entre el agente y el sujeto, dijo.

Un agente dispararía el proyectil de esponja de color azul apuntando a la zona del estómago del sospechoso, un lugar más seguro, manteniéndose alejado del pecho, la cabeza y el cuello, que son más vulnerables, dijo.

“El proyectil de goma se mueve a 325 pies por segundo, por lo que es bastante preciso”, dijo. “Entrenamos hasta 30 yardas con ella”.

En el caso del disparo con bolsa de chícharos, la persona a la que se dispara tiene que estar al menos a cinco yardas de distancia y a 7 yardas de distancia para el proyectil de esponja de 40 mm. Cualquier distancia menor podría resultar fatal para la persona, dijo McKenzie.

La Policía Metropolitana retira algunas opciones de control de multitudes

El departamento ya no usará armas no letales para disolver multitudes, dijo.

Aún así, dependiendo de la gravedad de una situación, el gas lacrimógeno sigue siendo una opción, pero “como departamento, no empezamos por ese nivel”, dijo.

Otras opciones no letales son la macana estándar de un agente -como elemento disuasorio, para pinchar o para golpear más fuerte- y los caninos, dijo.

En general, dijo McKenzie, los métodos no letales son beneficiosos porque nos permiten “detener a una persona usando la menor cantidad de fuerza necesaria”.