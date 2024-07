‘¡Estoy totalmente con él!’: Biden promociona su trayectoria en la conferencia de la NAACP

julio 17, 2024 - 11:55 am

El presidente Joe Biden dijo que el primer mandato del expresidente Donald Trump fue “un infierno para el Estados Unidos afrodescendiente” y advirtió a una audiencia de activistas afroamericanos en Las Vegas el martes que un segundo mandato de Trump “desharía todo” lo que representa la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP).

Ese fue solo uno de los contrastes que el presidente hizo entre él y su oponente durante un discurso en la Convención Nacional 115 de la NAACP el martes.

“Sé decir la verdad. Sé distinguir el bien del mal. Sé cómo hacer este trabajo”, dijo Biden a los asistentes.

Biden señaló los esfuerzos de Trump por derogar el Obamacare y los recortes fiscales para los súper ricos como especialmente perjudiciales para la comunidad afroamericana.

Por el contrario, Biden destacó lo que llamó los éxitos de su administración, incluida la nominación de la jueza Ketanji Brown Jackson, la primera mujer afroamericana en formar parte del Tribunal Supremo de Estados Unidos. También mencionó el aumento de las inversiones en los Colegios y Universidades Históricas para Afroamericanos, la condonación de la deuda estudiantil, el alivio hipotecario y la reducción de los costos de los medicamentos recetados.

En respuesta a la visita de Biden a Las Vegas, el presidente del Comité Nacional Republicano, Michael Whatley, dijo que los votantes están “hartos de estar arruinados”.

“No es de extrañar por qué el presidente Trump está ganando todos los estados de batalla, incluido Nevada: los votantes están hartos de estar en bancarrota con Biden, y están listos para Make America Great Again (Hagamos Estados Unidos grande de nuevo)”, dijo Whatley en un comunicado.

Biden, que usó un teleprompter para su discurso, también hizo mención al intento de asesinato de Trump en Pensilvania el sábado, y dijo que la política en el país se ha vuelto “demasiado acalorada”.

“Todos tenemos la responsabilidad de bajar la temperatura y condenar la violencia en cualquiera de sus formas”, dijo.

El presidente también hizo mención a una nueva propuesta para limitar las rentas desvelada por su oficina el martes por la mañana.

El plan incluye un llamamiento al Congreso para que apruebe una ley que obligue a los propietarios de viviendas a limitar al 5 por ciento el aumento a la renta de las unidades existentes, so pena de perder las exenciones fiscales federales.

Según la Casa Blanca, la regla se aplicaría a los propietarios con más de 50 viviendas en su cartera, lo que incluye más de 20 millones de viviendas en todo el país.

El plan también podría reutilizar terrenos públicos para construir hasta 15 mil viviendas asequibles en Nevada, según la Casa Blanca.

Biden amplió esta propuesta durante un evento de Vote to Live en el campus de North Las Vegas del Community College of Southern Nevada el martes por la tarde, donde estuvo acompañado por el representante federal Steven Horsford.

El presidente anunció durante el evento que su administración había concedido una subvención federal de 50 millones de dólares a la Autoridad Regional de Vivienda del Sur de Nevada y la ciudad de Las Vegas para la restauración de más de 230 unidades de vivienda asequible existentes. La subvención contribuirá también a la construcción de 400 nuevas viviendas.

La Oficina de Gestión de Tierras está considerando la venta de 20 acres de tierras públicas al Condado Clark a 100 dólares por acre, según los funcionarios.

En un comunicado, el gobernador Joe Lombardo dijo que estaba preocupado por la propuesta de control de rentas del presidente.

“Al igual que muchos otros, también me preocupa la propuesta de control de rentas del Presidente Biden, que, según han demostrado repetidamente los estudios, eleva inadvertidamente los costos de renta y conduce a opciones de vivienda de menor calidad”, dijo.

El presidente también apuntó al Proyecto 2025 durante su intervención, advirtiendo que “derogaría todo lo que estamos haciendo”.

El Proyecto 2025 es un controvertido conjunto de propuestas políticas conservadoras creado por la Heritage Foundation y destinado a ser usado como manual por el próximo presidente republicano, según Associated Press.

Biden, que llegó a Las Vegas el lunes por la noche, también intervendrá en la conferencia de UnidosUS el miércoles.

Biden visitó Nevada por última vez en febrero. Su visita se produce después de dos visitas casi consecutivas al estado por parte de la vicepresidenta Kamala Harris, que hizo apariciones en Las Vegas el 9 de julio y el 28 de junio.

La visita de Biden se produce después de que se comprometiera a permanecer en la contienda a pesar de las peticiones de algunos demócratas de que renunciara tras su titubeante actuación en el debate presidencial contra el expresidente Donald Trump.

Encuestas

Las encuestas han mostrado que el apoyo a Biden entre los votantes afroamericanos ha caído desde 2021, pero su respaldo entre el grupo de votantes sigue siendo sustancialmente mayor que el de Trump.

Un análisis de AP de encuestas realizadas en junio encontró que 7 de cada 10 estadounidenses afroamericanos tienen una opinión desfavorable de Trump, mientras que 6 de cada 10 tienen una opinión positiva de Biden. Sin embargo, esta cifra es inferior a la de 8 de cada 10 cuando Biden asumió el cargo, según AP.

Una encuesta de Pew de abril muestra que los votantes afroamericanos prefieren a Biden en un 78 por ciento, frente al 18 por ciento de votantes que prefieren a Trump. Pero casi la mitad de los votantes afroamericanos dicen que sustituirían a Biden y a Trump por candidatos diferentes.

Una encuesta del Washington Post/Ipsos Survey of Black Americans mostró que el 42 por ciento de los votantes dijo que definitivamente votaría por Biden, mientras que solo el 4 por ciento dijo que definitivamente votaría por Trump. La encuesta tiene un margen de error de 3.2.

La encuesta muestra que el 62 por ciento de los afroamericanos tienen una impresión favorable de Biden y solo el 16 por ciento tienen una impresión favorable de Trump. La favorabilidad de Biden ha caído 7 puntos porcentuales desde 2022, cuando Biden tenía un margen del 55 por ciento de sentimiento favorable, según la encuesta.

La encuesta incluye una muestra de 1,331 adultos afroamericanos y se realizó del 9 al 16 de abril.

Las encuestas entre todos los votantes registrados muestran que Trump aventaja a Biden por un pequeño margen. Una encuesta del New York Times y el Siena College realizada después del debate presidencial muestra a Trump en cabeza con un 49 por ciento, frente al 43 por ciento de Biden.

La encuesta, realizada entre el 28 de junio y el 2 de julio a 1.532 votantes registrados, tiene un margen de error de 2.8 puntos.

‘Sigue dando la cara y luchando cada día’

La asistente a la conferencia Reneka Thomas, que tiene 45 años y nunca había visto de cerca a un presidente, dijo el martes por la mañana que pensaba ver hablar a Biden.

Thomas dijo que asistía a la conferencia para relacionarse con miembros de la NAACP de todo el país y porque está muy interesada en las elecciones de noviembre. Thomas apoya la candidatura de Biden a la reelección debido a su postura sobre el recorte de programas gubernamentales, dijo.

“Están intentando recortar las prestaciones a los ciudadanos”, dijo Thomas, que vive en Illinois. “No me parece bien, y creo que Biden está en contra de eso”.

Tyrone Mitchell, de 70 años, dijo antes de que Biden hablara que no esperaba que el discurso de Biden fuera lo más destacado de su asistencia a la conferencia de la NAACP de este año. Mitchell tampoco esperaba que las palabras de Biden influyeran en su voto en noviembre, añadió.

“Ya estoy totalmente de acuerdo con él, así que no me va a influir”, dijo el residente de Pensilvania.

Charles Taylor, director ejecutivo de la Conferencia Estatal de Mississippi de la NAACP, dijo que el discurso de Biden lo entusiasmó y le hizo esperar con impaciencia las elecciones presidenciales.

“El presidente Biden es uno de los presidentes más eficaces que hemos tenido en la historia moderna”, dijo Taylor, que tiene 34 años.

Los aproximadamente 30 minutos de discurso de Biden el martes por la tarde validaron los pensamientos de Taylor sobre la eficacia del presidente, dijo Taylor. El discurso también confirmó a Taylor que Biden es un activista de la democracia, añadió.

Kamilia Landrum, directora ejecutiva de la sección de Detroit de la NAACP, dijo que estaba agradecida de que Biden se tomara el tiempo para hablar de su compromiso con la comunidad afroamericana y su inversión en líderes diversos.

“No creo que pueda hablar demasiado sobre lo que prometió y lo que ha conseguido”, dijo Landrum.

Los esfuerzos de la administración Biden en materia de vivienda, pequeñas empresas y pobreza infantil han beneficiado a la comunidad afroamericana, dijo Landrum. Añadió que el nombramiento de Ketanji Brown Jackson para el Tribunal Supremo ejemplifica la labor del presidente en la promoción de la diversidad en el gobierno.

Landrum, de 35 años, dijo que los cánticos de “cuatro años más” que estallaron durante el discurso de Biden eran una prueba de que los asistentes a la conferencia creen que Biden todavía puede hacer bien su trabajo.

“Solo estoy agradecida de que siga luchando cada día por lo que cree que puede ser Estados Unidos”, dijo.

El discurso de Biden, en opinión de Jahnaiya Sutherland, de 20 años, demostró que las creencias generales del presidente están concordancia con las de la NAACP, dijo Sutherland.

Sutherland, que es la presidenta de la sección de la NAACP en la Universidad de Salisbury, en Maryland, dijo que viajó a la convención desde la costa este para aprender cómo motivar a los votantes que no están completamente de acuerdo con las políticas de la administración Biden.

“No siempre estamos de acuerdo con las políticas que se pongan en marcha o con la inacción en ciertos temas”, dijo Sutherland.

Las opiniones de muchos miembros de la NAACP en la universidad sobre la guerra entre Israel y Hamás, por ejemplo, chocan con la postura de la administración Biden sobre la guerra, dijo Sutherland.