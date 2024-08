‘Es excesivo’: La ciudad mantiene multa de $55,000 por renta a corto plazo ilegal

El Concejo Municipal de Las Vegas mantuvo el miércoles una multa de 55 mil dólares contra un propietario al que acusó de operar ilegalmente un arrendamiento a corto plazo, a pesar de las advertencias sobre la violación del reglamento de arrendamientos a corto plazo de la ciudad.

Las multas diarias de 500 dólares corresponden a los 110 días que la ciudad alega que X Management LLC rentó una casa cerca de Oakey Boulevard y Arville Street.

“(Pagar) 55 mil dólares además de mi hipoteca está básicamente poniendo el lugar en una situación de ejecución hipotecaria”, dijo el propietario Jonathon Foulks al Concejo. “Es una multa demasiado alta para lo que hice”.

Tuvo oportunidades para detenerse

Un agente de cumplimiento de código abrió el caso en abril de 2023 tras una denuncia ciudadana e informó a Foulks sobre el reglamento, dijo el director del departamento, Eric McCoy.

En julio de 2023, el agente de cumplimiento encontró la casa listada en Airbnb y envió a Foulks un aviso escrito pidiéndole que dejara de hacerlo, dijo McCoy. Foulks no respondió al aviso.

En agosto de 2023, McCoy dijo que el agente llamó a Foulks, quien supuestamente le dijo que “no veía cómo la ciudad podía decirle qué hacer con la propiedad”. Foulks fue advertido de que la ciudad tomaría medidas de cumplimiento, agregó McCoy.

Foulks le dijo al Concejo el miércoles que dejó de rentar la propiedad hasta que estableció una LLC, que pensó que lo protegía.

“Obviamente, la forma en que se presentan estos hechos me hace parecer como que estaba tratando de eludir varias leyes, y no era así”, dijo.

En su apelación, Foulks argumentó que su propiedad era similar a un negocio de tiempos compartidos en el que los inquilinos tenían una participación en la propiedad.

Cuando Foulks no recibió respuesta de la Ciudad después de establecer su LLC, dijo que creyó que no estaba violando la ley.

“Está fuera de los libros, tan pronto como ocurrió todo esto, terminó, la propiedad está perdiendo mucho dinero en este momento, está sin rentar, no puedo encontrar a nadie para rentarla,” dijo. “Tan pronto me di cuenta de que la LLC no era una buena idea, la detuve”.

Las rentas a corto plazo están permitidas en Las Vegas, pero deben contar con licencia y están sujetas a las regulaciones de la ciudad. Un reglamento similar del Condado Clark está siendo impugnada por la Greater Las Vegas Short-Term Rental Association ante la Corte Suprema de Nevada.

En última instancia, la Ciudad encontró que Foulks había rentado la casa 110 días desde agosto de 2023 hasta el 11 de febrero y que continuó listándola después, dijo McCoy.

Los funcionarios de la ciudad argumentaron que si Foulks hubiera detenido la práctica antes, probablemente podría haber evitado las multas.

“Es excesivo,” dijo Foulks sobre los 55 mil dólares, “Básicamente me va a llevar a la bancarrota”.

Los miembros del Concejo discutieron una posible reducción de las multas, pero optaron por seguir la recomendación de McCoy, dijeron, para ser congruentes y desalentar la práctica.

Precedente

En enero, la ciudad impuso una multa de 180 mil dólares a otro propietario que violó el reglamento.

“Él podría haberme contactado directamente, podría haber contactado al agente directamente,” dijo McCoy sobre Foulks. “Podría haber resuelto esto, o podría haberse contactado con nosotros para aclarar la situación, pero el caballero eligió seguir su propio camino, y esta es la multa”.

Los funcionarios de la ciudad le dijeron a Foulks que podría entrar en un plan de pagos sin interés, pero que si no cumplía, podrían imponer un gravamen más costoso sobre la propiedad.

Foulks le dijo al Las Vegas Review-Journal que compró la casa como una inversión. Dijo que planea contratar a un abogado para impugnar las multas.

La alcaldesa Carolyn Goodman le dijo a Foulks que entendía su situación financiera.

“Es una situación triste, pero es lo que es, y la moción para apelar ha sido rechazada”, dijo.