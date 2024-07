Encuesta muestra que muchos votantes latinos siguen indecisos sobre Biden y Trump

En una encuesta realizada antes del primer debate presidencial, el 31 por ciento de los votantes latinos encuestados no se había decidido entre apoyar al presidente Joe Biden o al expresidente Donald Trump.

Un votante recibe una calcomanía de "Yo voté" después de emitir su voto durante las elecciones primarias de Nevada el martes 11 de junio de 2024, en el centro comercial Galleria at Sunset Mall en Henderson, Nevada. (Daniel Jacobi II/Las Vegas Review-Journal)

Casi un tercio de los votantes latinos registrados en Nevada no habían decidido si apoyar al presidente Joe Biden o al expresidente Donald Trump este otoño, según una encuesta de TelevisaUnivision Consumer Strategy & Insights publicada esta semana.

La encuesta se realizó desde el 12 de junio y concluyó el 24 de junio, unos días antes de la desastrosa actuación de Biden en el debate presidencial y del intento de asesinato de Trump.

La encuesta mostró que el 33 por ciento de los votantes latinos registrados encuestados apoyaba “definitivamente” a Biden, mientras que el 30 por ciento apoyaba definitivamente a Trump, muy dentro del margen de error estadístico de la encuesta de más o menos 5.1 por ciento para los latinos encuestados.

La encuesta mostró que el 17 por ciento de los latinos “probablemente” votaría por Biden, mientras que el 10 por ciento probablemente votaría por Trump, con un 7 por ciento diciendo que votaría por otra persona y un 4 por ciento no está seguro o no sabe por quién votaría.

En comparación, los votantes comprometidos no latinos favorecieron a Trump sobre Biden, 38 por ciento a 28 por ciento, un margen mayor que el margen de error de la encuesta de más o menos 4.3 puntos porcentuales, según la encuesta.

El grupo de indecisos entre los votantes no latinos fue menor, con un 12 por ciento que probablemente votaría por Trump y un 11 por ciento que probablemente votaría por Biden, con un 8 por ciento que preferiría a otra persona y un 3 por ciento que no está seguro o no sabe.

El conglomerado de medios de comunicación en español realizó la encuesta en colaboración con la empresa de investigación Media Predict. La encuesta se dio a conocer en vísperas de la gira de campaña de Biden en Las Vegas esta semana, cuando se han intensificado los llamados a que abandone la candidatura.

Se encuestó a casi mil posibles votantes, de los cuales 389 se identificaron como latinos.

En una pregunta sobre la disposición a votar por los candidatos presidenciales, el 42 por ciento de los latinos encuestados dijeron que estaban “muy poco dispuestos” a votar por Trump, en comparación con el 31 por ciento que dijo lo mismo sobre Biden.

Solo el 29 por ciento de los votantes latinos registrados en Nevada encuestados el mes pasado cree que el país “va en la dirección correcta”.

Otras carreras, temas

La senadora Jacky Rosen, demócrata por Nevada, tuvo un 29 por ciento de apoyo entre los latinos encuestados, en comparación con el 17 por ciento del veterano Sam Brown. El 48 por ciento de los encuestados estaban indecisos sobre a quién les gustaría ver en el Senado.

Entre los no latinos encuestados, Rosen lideraba con un 36 por ciento frente al 27 por ciento de Brown.

En una contienda tan reñida en un estado tan disputado como Nevada, los votantes latinos -que representan el 20 por ciento del total de votantes- podrían decidir las elecciones.

Casi el 20 por ciento de los latinos mencionaron la “inflación” como el tema principal que determinará a quién votan. La inmigración, el aborto, la atención a la salud y el costo de la vida completan las cinco cuestiones más importantes.

Sobre el mismo tema, el 77 por ciento de los latinos dijo que la economía de Nevada era regular o mala. Solo el 7 por ciento de los encuestados dijo que la economía era “excelente”.

Cuarenta por ciento de los latinos creían que la economía empeoraría, con 64 por ciento de ellos diciendo que su situación económica ha empeorado en el último año.

En cuanto a la inmigración, el 67 por ciento de los latinos dijo que debería haber una vía hacia la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados que han vivido en el país durante algún tiempo y que no han cometido delitos graves.

Los investigadores destacaron la importancia de llegar a la minoría demográfica, que señalaron no es un monolito.

“Tres de cada cuatro hispanos de Nevada dicen que aprecian cuando los candidatos se anuncian en español, y nuestra más reciente investigación muestra que el 60 por ciento de los latinos no tienen toda la información del partido que necesitan para tomar una decisión de voto en noviembre”, escribió Michele Day, vicepresidenta sénior del Grupo de Política, Activismo y Gobierno de TelevisaUnivisión, en un comunicado.

Day dijo que, históricamente, solo el dos por ciento del gasto de campaña se destina a publicidad en español.

“Pero los votantes hispanos tampoco son monolíticos: si los líderes quieren llegar a esta diversa base de votantes, deben comprometerse a través de múltiples plataformas”, escribió Day. “Las campañas políticas a ambos lados del pasillo no pueden permitirse pasar por alto a este grupo clave de votantes, particularmente en un estado disputado como Nevada”.