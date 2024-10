Elecciones de 2024: Preguntas frecuentes para los votantes

¿Cómo sé si estoy registrado?

Puedes verificar tu registro de elector en registertovote.nv.gov, donde también puedes actualizar tu información de registro de elector. También puedes visitar www.nvsos.gov/SOSVoterServices/start.aspx. Si no tienes acceso a una computadora y vives en el Condado Clark, puedes llamar al (702) 455-VOTE (8683).

¿Aún puedo registrarme para votar?

Sí, aún puedes registrarte para votar usando el sistema estatal de registro de electores el mismo día. Debes ir en persona a un lugar de votación y llevar una licencia de conducir de Nevada válida o una tarjeta de identificación de Nevada. Si tu identificación no tiene tu domicilio actual, también tendrás que llevar una constancia de residencia válida, como una factura de servicios públicos, un estado de cuenta bancario, un cheque de pago, una declaración de impuestos sobre la propiedad o un contrato de renta o arrendamiento.

¿Cuándo puedo votar?

La votación anticipada comienza el 19 de octubre y termina el 1 de noviembre. Puedes votar en persona durante ese tiempo o el día de las elecciones, o entregar las boletas de voto por correo completadas a través del correo postal o en un buzón en los lugares de votación desde el momento en que las reciba hasta el día de las elecciones.

¿Cómo y dónde puedo votar?

Puedes votar en persona o por correo. Todos los electores registrados recibirán las boletas por correo a menos que hayan optado por no hacerlo.

Si deseas votar por correo, puedes enviar la boleta por correo postal depositándola en tu buzón (cada boleta de voto por correo viene con franqueo prepagado, por lo que no es necesario que la franquees tú mismo), o puedes depositarla en uno de los numerosos buzones oficiales de las casillas electorales.

Si deseas votar en persona, puedes llevar contigo las boletas por correo sin rellenar y entregarlas, o bien firmar una declaración en la que te comprometes a no votar dos veces en las elecciones.

Durante la votación anticipada, puedes votar en cualquier centro electoral del Condado Clark. Los lugares incluyen el Doolittle Community Center, el East Las Vegas Community Center y la Windmill Library. Los horarios y los sitios varían, así que visita www.clarkcountynv.gov/government/departments/elections para obtener información actualizada.

El día de las elecciones, hay 135 centros electorales establecidos en el condado, incluyendo Allegiant Stadium, Galleria at Sunset, Desert Breeze Community Center, East Las Vegas Library, Arroyo Market Square y Henderson City Hall. Las urnas están abiertas de 7 a.m. a 7 p.m. Si estás en la fila para votar a las 7 p.m., podrás votar igualmente.

Para obtener una lista completa de los lugares de votación, visita www.clarkcountynv.gov/government/departments/elections .

¿Qué debo llevar para ir a votar?

Si quiere votar en persona, lleva contigo las boletas de voto por correo sin rellenar, o de lo contrario tendrás que firmar una declaración de que no has votado dos veces en las elecciones. También puedes llevar las boletas de muestra para que te ayuden a votar.

¿Cómo sé que mi voto se ha contabilizado?

Hay varias formas de saber si tu voto se ha contabilizado. Puedes visitar Ballottrax e introducir tu nombre, fecha de nacimiento y código postal. El sitio web te indicará en qué fase del proceso de recuento está tu voto por correo y si se ha contabilizado. También puedes visitar www.NVSOS.gov/votersearch.

También puedes llamar a la línea directa del departamento electoral del Condado Clark al 702-455-VOTE para ver si tus boletas han sido contadas.

¿Qué hago si recibo las boletas de alguien que ya no vive en mi domicilio?

Si recibes una boleta de voto por correo de alguien que ya no vive en tu domicilio, puedes escribir en el sobre sin abrir “este elector ya no vive aquí” y depositarlo en tu buzón de salida. Esas boletas se devolverán al Departamento Electoral y el elector cuyo nombre figura en el sobre se añadirá a la lista de boletas no entregadas.

¿Qué pasa si no recibo las boletas por correo?

Ponte en contacto con el Departamento Electoral del Condado Clark llamando al 702-455-VOTE. Un empleado del Departamento Electoral puede revisar tu registro de elector mientras estás al teléfono para asegurarse de que el departamento tiene el domicilio correcto.

¿Qué pasa con mis boletas completadas después de entregarlas?

Las boletas de voto por correo pasan por un proceso extenso en el Departamento Electoral del Condado Clark una vez que son entregadas. Pasan por máquinas que toman fotos de los sobres, clasifican y separan y revisan las boletas antes de pasar por equipos que finalmente tabulan los votos. Para una descripción completa de lo que ocurre con las boletas de voto por correo, visite la sección electoral en internet del Las Vegas Review-Journal.

Los condados pueden empezar a procesar los votos emitidos por correo 15 días antes de la jornada electoral, pero las elecciones no se certifican hasta el décimo día después de las elecciones.

¿Cuándo sabremos quién ha ganado?

Los resultados se publicarán de forma rutinaria una vez que se confirme que se han cerrado todas las urnas, aunque los condados no certifican oficialmente los resultados hasta el décimo día después de las elecciones. Es de esperar que Associated Press y otros medios de comunicación declaren los resultados de las urnas cuando esté claro que el candidato que va detrás no tiene posibilidades de ganar.

Los resultados se publicarán en silverstateelection.nv.gov y reviewjournal.com.

El secretario de Estado, Cisco Aguilar, ha dado prioridad a la publicación de los resultados más rápidamente después de las elecciones, aunque pueden pasar varios días hasta que se anuncien los resultados de algunas contiendas reñidas.

¿Dónde puedo encontrar más información sobre los candidatos?

Puedes visitar la guía del votante en internet del Las Vegas Review-Journal, donde todos los candidatos tuvieron la oportunidad de presentar biografías y responder a preguntas.

¿Cómo puedo saber quiénes son mis representantes electos?

Puedes consultar quién representa exactamente a tu distrito en el sitio web de la Legislatura de Nevada, www.leg.state.nv.us/Division/Research/Library/FAQ/WhichLegislatorRepresents.html.

¿Por qué no aparece la candidatura a la alcaldía de Las Vegas en mis boletas?

No toda la zona postal de Las Vegas está en la ciudad de Las Vegas. La herramienta mapdata-lasvegasnevada-gov.appspot.com/maps/amiinvegas/amiinvegas.htm te permite buscar si tu domicilio está dentro de los límites de la ciudad.