El teórico de la conspiración Alex Jones hablará en un evento en North Las Vegas

julio 7, 2023 - 10:53 am

El teórico de la conspiración Alex Jones sube al estrado para testificar en el juicio por daños y perjuicios por difamación de Sandy Hook en el Tribunal Superior de Connecticut en Waterbury, Connecticut, el 22 de septiembre de 2022. (Tyler Sizemore/Hearst Connecticut Media via AP, Pool, File)

El teórico de la conspiración y presentador de programas de radio, Alex Jones, hablará en una conferencia nacionalista cristiana de dos días en North Las Vegas en agosto junto a otras 70 figuras de extrema derecha que esperan “volver a despertar a Estados Unidos”.

Miles de personas se reunirán en Craig Ranch los días 25 y 26 de agosto en unas instalaciones climatizadas para escuchar “el gran despertar”, que pretende despertar a la gente a “la Constitución, la Carta de Derechos y la Biblia”, dijo el anfitrión del evento Clay Clark.

El evento es parte del ReAwaken America Tour, un espectáculo iniciado en 2021 por Clark y el general retirado del Ejército Michael Flynn, quien se desempeñó como asesor de seguridad nacional del expresidente Donald Trump.

Las conferencias anteriores, que han sido descritas como una “placa de Petri para el nacionalismo cristiano”, así como una “parte de avivamiento cristiano conservador, parte de expo QAnon y parte de mitin político”, contaron con oradores pro-Trump, médicos antivacunas, predicadores y teóricos de la conspiración.

El cartel de este año, además de Jones, incluye a Eric Trump, el director ejecutivo de MyPillow y negacionista de las elecciones Mike Lindell y Stella Immanuel, una doctora que afirmó que la hidroxicloroquina curaba el COVID-19. Los asistentes también podrán bautizarse, dijo Clark.

Aunque Clark no les dice a los oradores lo que tienen que decir, el emprendedor de Oklahoma dijo que el tema general de la conferencia es exponer la “agenda” de “El gran reinicio” (The Great Reset), un plan de recuperación económica del Foro Económico Mundial que detalla cómo el mundo puede recuperarse de la pandemia del COVID-19.

Jones, que se declaró en bancarrota personal tras ser condenado a pagar 1,500 millones de dólares por difundir falsas teorías conspirativas sobre el tiroteo de Sandy Hook Elementary School, describe “El gran reinicio” como “la conspiración internacional de la élite global para esclavizar a la humanidad y a toda la vida del planeta”.

Clark cree, por ejemplo, que personas relacionadas con el Foro Económico Mundial están poniendo “nanotecnología de ARN” bajo la piel de la gente para esclavizarla y rastrearla.

Hasta el jueves se habían vendido unas 4,300 entradas y quedaban 700, dijo Clark, añadiendo que la gente también puede verlo por internet. Los que quieran asistir pueden “elegir su precio”, dijo Clark, de modo que cualquiera que lo desee pueda permitírselo. Los asistentes también pueden obtener un descuento para una habitación en Trump International Hotel.

La ciudad de North Las Vegas dijo en un comunicado al Review-Journal que no está afiliada ni relacionada con la gira, especificando que el evento es una renta por terceros de un espacio público y que los permisos para las rentas se basan en criterios “neutrales en cuanto al contenido”.

“Siempre que se cumplan los criterios y requisitos del permiso, la ciudad de North Las Vegas no discrimina a quienes desean reunirse legalmente”, dijo la ciudad. “Como organismo gubernamental, la ciudad de North Las Vegas tiene la obligación de defender la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y garantizar que todos los ciudadanos, populares o no, mayoritarios o minoritarios, convencionales o no, tengan acceso a los espacios públicos para expresarse públicamente”.