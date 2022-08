El salario de los reclusos no es de un “trabajo esclavo”, según sentencia del Tribunal Superior de Nevada

El Tribunal Supremo de Nevada reglamentó que el estado no tiene que pagar a los reclusos el salario mínimo, confirmando la decisión de un tribunal inferior de desestimar una demanda presentada por un recluso.

La demanda nombraba como demandados a la División Forestal de Nevada, al Departamento de Conservación de Nevada y a Nevada.

La demanda fue presentada por el ahora exrecluso David González, que había trabajado desbrozando y limpiando caminos para la División Forestal mientras cumplía una condena relacionada con un robo a mano armada.

Le pagaban tres dólares al día, mucho menos que los ocho dólares por hora que exige la enmienda sobre el salario mínimo de la Constitución de Nevada.

Al solicitar una mayor indemnización para González y otros trabajadores encarcelados, los abogados de González argumentaron que los salarios pagados a los reclusos equivalían a un sistema de “trabajo esclavo”.

Pero en los documentos judiciales presentados en el caso, los abogados del estado dijeron que la relación entre los reclusos y sus empleadores no era la misma que la de los empleados libres.

“Aunque se trata de un caso de primera impresión en Nevada, una jurisprudencia federal bien desarrollada demuestra que los reclusos no son empleados, ya que las realidades económicas del encarcelamiento no son las mismas que las de los ciudadanos y, por tanto, no coinciden con el objetivo de las leyes de salario mínimo”, escribieron los fiscales generales adjuntos Heidi Stern y Anthony Walsh.

Pese a haber perdido en el más alto tribunal de Nevada, los abogados de González prometieron seguir presionando para que se mejoren los salarios de las personas que trabajan mientras están arrestadas.

“Naturalmente, estamos decepcionados con la sentencia”, escribió el abogado Nathan Lawrence en un correo electrónico enviado al Las Vegas Review-Journal. “Pero seguiremos luchando por los reclusos agraviados como corresponde y esperamos que el futuro nos presente otras oportunidades para llevar este asunto a los tribunales y a la Legislatura”.

Un portavoz del Departamento de Conservación y de la División Forestal de Nevada no quiso hacer comentarios sobre la sentencia del Tribunal Supremo.

No se devolvió una solicitud de comentarios de la oficina del gobernador en nombre del estado.