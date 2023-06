El plan del estadio de los A’s se somete a una sesión especial en la Legislatura de Nevada

Una representación digital de lo que podría ser el estadio de los Oakland Athletics en Las Vegas. El estadio de 1.5 mil millones dólares y 30 mil asientos está previsto que se ubique en nueve acres de terreno de los 35 acres del sitio de Tropicana. (Oakland Athletics)

El gobernador de Nevada, Joe Lombardo, habla en las antiguas Cámaras de la Asamblea en Carson City el martes 30 de mayo de 2023. (AP Photo/Tom R. Smedes)

Una representación digital de lo que podría ser el estadio de los Oakland Athletics en Las Vegas. El estadio de 1.5 mil millones dólares y 30 mil asientos está previsto que se ubique en nueve acres de terreno de los 35 acres del sitio de Tropicana. (Oakland Athletics)

CARSON CITY – El gobernador Joe Lombardo emitió el martes por la noche una petición a la Legislatura para una segunda sesión especial, esta vez para considerar la financiación pública para el estadio propuesto por los Oakland A’s en Las Vegas.

La proclamación ocurrió solo unos minutos después de que los legisladores levantaran la sesión extraordinaria convocada el martes para aprobar el presupuesto bienal del programa de mejoras de capital, que no se aprobó antes de la medianoche del lunes. Los legisladores, en su mayoría con votos de línea partidista, aprobaron el presupuesto de capital, que ahora se dirige a Lombardo.

Los A’s buscan 380 millones de dólares de financiación pública para el estadio previsto en el sitio del hotel-casino Tropicana. Lombardo jefe de gabinete Ben Kieckhefer presentó el proyecto de ley cuando se escuchó durante la sesión ordinaria de la Legislatura, pero la medida no llegó a votación en ninguna de las cámaras antes de que la sesión terminara el lunes.

Los legisladores se reunirán el miércoles a las 10 a.m. para tratar la financiación de los A’s, aunque no está claro cuánto tiempo llevará. En particular, Lombardo – que especificó la Legislatura debe levantar la sesión especial del martes a medianoche – no dio ninguna sugerencia de suspensión en la proclamación de la sesión del miércoles.

Esta será la sesión especial número 35 en la historia del estado de Nevada.

Gov. @JosephMLombardo officially calls special session at 10 a.m. Wednesday to consider Oakland A's bill. pic.twitter.com/p7s46rb13c — Steve Sebelius (@SteveSebelius) June 7, 2023

Aquí hay más detalles sobre el proceso para las sesiones especiales en Nevada:

– El gobernador es quien manda: En virtud del artículo 5, sección 9 de la Constitución del Estado, el gobernador convoca la Legislatura en sesión extraordinaria mediante una proclamación, que especifica exactamente lo que los legisladores pueden discutir. A diferencia de las sesiones ordinarias, en las que pueden presentar proyectos de ley sobre cualquier tema, en las sesiones extraordinarias solo pueden examinar los asuntos que el gobernador señale a su atención. Esto significa que el gobernador tiene más poder que durante las sesiones ordinarias.

Pero es importante tener en cuenta que, aunque el gobernador puede fijar la agenda, no puede obligar a los gobernadores a votar de una determinada manera sobre los asuntos incluidos en esa agenda. Son libres de rechazar cualquiera de los proyectos propuestos.

– El tiempo corre: Al igual que las sesiones ordinarias, las extraordinarias tienen un límite de tiempo: 20 días consecutivos, incluido el día en que comienzan. Los legisladores deben levantar la sesión final antes de la medianoche, hora del Pacífico, del vigésimo día, y tienen específicamente prohibido emplear “cualquier dispositivo, pretensión o ficción que ajuste, evada o ignore esta medida de tiempo”.

En particular, el gobernador no puede limitar en su proclamación el tiempo de la Legislatura en periodo extraordinario de sesiones a menos del límite de 20 días, que no se aplica a los periodos extraordinarios de sesiones llamados a juicio político o a la expulsión de un miembro de la Legislatura. No obstante, el gobernador puede prorrogar el periodo de sesiones mediante una proclamación posterior e incluir nuevos puntos en el orden del día.

La mayoría de las sesiones extraordinarias que se celebran después de las ordinarias duran solo uno o dos días como máximo.

– Y, por cierto: Existe otro procedimiento para convocar sesiones extraordinarias, que se encuentra en el artículo 4, sección 2A de la Constitución del Estado, en el que la Legislatura puede autoconvocarse a una sesión extraordinaria con una petición firmada por dos tercios de sus miembros. En particular, este tipo de sesión especial tiene prioridad sobre una sesión especial pedida por el gobernador, aunque estas sesiones también están limitadas a 20 días.

Sin embargo, en realidad es una cuestión discutible: Mientras que la Asamblea goza de una supermayoría demócrata de dos tercios, a los demócratas les falta un voto en el Senado estatal. Y fue esa falta de supermayoría de dos tercios la que acabó con el presupuesto de proyectos de capital durante la sesión ordinaria, provocando la necesidad de la sesión extraordinaria del martes.