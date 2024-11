El Día de la Elección ya está aquí. Esto es lo que necesitas saber

Después de meses de anuncios políticos, paradas de campaña y mensajes de texto pidiendo donaciones, finalmente llegó el Día de la Elección.

Esto es todo lo que necesitas saber sobre este martes, desde dónde votar hasta la reparación de firmas.

Horarios y ubicaciones

Las urnas abren a las 7 a.m. del martes y cierran a las 7 p.m., aunque si todavía estás en la fila a las 7 p.m., podrás votar. Los sitios de votación están dispersos por todo el valle de Las Vegas. Los sitios de votación populares incluirán Allegiant Stadium, Galleria at Sunset, East Las Vegas Library, Desert Breeze Community Center y Doolittle Community Center.

Para obtener una lista completa de los lugares de votación, visita el sitio web del Departamento de Elecciones del Condado Clark o consulta la guía del elector del Review-Journal, publicada en octubre.

No vistas la parafernalia de tus candidatos

Podría ser tentador usar tu gorra de MAGA o tus camisas de “,la” para ir a votar, pero eso infringiría la ley electoral de Nevada. No uses ningún atuendo político, incluidos botones e insignias, a menos de 100 pies de un lugar de votación.

Según el secretario de Estado de Nevada, Cicso Aguilar, los lugares de votación en propiedad privada pueden implementar diferentes reglas que pudieran ser más estrictas. Sería mejor evitar usar cualquier cosa que pudiera interpretarse como un mensaje político.

Votación por correo

Si deseas votar por correo, puedes dejar tu boleta completa en un buzón seguro ubicado en cualquier lugar de votación antes de las 7 p.m. el Día de la Elección. La única excepción sería si una orden judicial extiende el horario de votación al exigir que las urnas permanezcan abiertas después de las 7 p.m. Cada buzón del Servicio Postal tiene una hora final de recolección que sirve como fecha límite para depositar tu boleta.

Si se te hizo tarde, puedes dejar tu boleta por correo antes de las 8:59 p.m. del Día de la Elección en la Oficina de Correos James C. Brown, 1001 E. Sunset Road en Las Vegas, para asegurarte de que tu boleta tenga un matasellos del Día de la Elección, según el Departamento de Elecciones del Condado Clark.

La oficina del secretario de Estado recomienda que los votantes depositen sus boletas por correo en los buzones oficiales de los lugares de votación para garantizar su entrega oportuna.

Registro el mismo día

¿Aún no te has registrado para votar? No te preocupes. Puede registrarse utilizando el sistema de registro de votantes el mismo día de Nevada. Para hacer eso, debes ir en persona a un lugar de votación y presentar una licencia de conducir válida de Nevada o una tarjeta de identificación de Nevada. Si tu identificación no tiene tu domicilio actual, también deberá traer un comprobante de lugar de residencia válido, como una factura de servicios públicos, un estado de cuenta bancario, un cheque de pago, un estado de cuenta de impuestos sobre la propiedad o un contrato de renta o arrendamiento.

Seguimiento de tu voto

Una vez que hayas emitido tu voto, hay un par de maneras de asegurarte de que se haya contado. Puedes visitar Ballottrax en nevada.ballottrax.net/voter/ e ingresar tu nombre, fecha de nacimiento y código postal. El sitio web mostrará en qué etapa del proceso de conteo se encuentra la boleta por correo y si se ha contado. También puedes visitar www.NVSOS.gov/votersearch.

Asimismo, puedes llamar a la línea directa del Departamento de Elecciones del Condado Clark, 702-455-VOTE, para ver si tu boleta fue contada.

Reparación de boleta

La oficina del secretario de estado insta a todos los votantes a verificar que su información de contacto esté actualizada en vote.nv.gov para facilitar que un funcionario electoral notifique a alguien que una firma necesita ser subsanada. El proceso de reparación ocurre cuando un votante debe corregir discrepancias en el sobre de devolución de la boleta por correo. Los condados tienen seis días después del día de las elecciones para reparar la boleta de un votante. Si las boletas no se reparan en ese periodo de seis días, el voto no contará. La fecha límite es a las 5 p.m. del 12 de noviembre, porque el 11 es el Día de los Veteranos.

Hasta el lunes por la mañana, más de 24,240 boletas necesitaban ser reparadas, o el 4.4 % del total de boletas emitidas, según datos de la oficina del secretario de Estado.

¿Cuándo se publicarán los resultados?

A los condados se les permitió comenzar a tabular las boletas por correo el 21 de octubre y pueden comenzar a tabular la votación anticipada en persona a las 8 a.m. del Día de la Elección. Una vez que se confirme que el último votante en la fila ha votado el martes por la noche y las urnas estén oficialmente cerradas, puedes esperar ver el primer lote de resultados publicado poco después, con actualizaciones periódicas publicadas más tarde. El primer lote de resultados serán las boletas por correo emitidas antes del Día de la Elección, así como los votos anticipados en persona y las boletas emitidas antes del día de las elecciones a través del programa EASE del estado.

Dependiendo de qué tan reñida sea una competencia, es posible que veas los resultados de algunas contiendas anunciados por The Associated Press el martes por la noche. El Estado no publicará sus resultados no oficiales hasta el 12 de noviembre.