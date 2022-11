El condado no se verá obligado a contratar a más republicanos para la verificación de firmas

El Condado Clark no se verá obligado a contratar a más trabajadores electorales republicanos para su junta de verificación de firmas de papeletas, después de que un juez anulara el jueves dos peticiones del Comité Nacional Republicano.

Una trabajadora electoral del Condado Clark revisa las papeletas mientras los trabajadores se preparan para contarlas en el almacén del Departamento Electoral, el martes 20 de octubre de 2020, en North Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

El Condado Clark no se verá obligado a contratar a más trabajadores electorales republicanos para su junta de verificación de firmas de papeletas, después de que un juez anulara el jueves dos peticiones del Comité Nacional Republicano (RNC).

El RNC había planteado problemas con la composición partidista de la junta de verificación de firmas de las papeletas, compuesta por 64 miembros, argumentando que el Condado Clark había “excluido desproporcionadamente a los republicanos y contratado a un número abrumador de demócratas y no partidistas” para la junta, que está formada por 23 demócratas, 33 no partidistas y ocho republicanos. Citaron una ley estatal que exige que ciertas juntas electorales representen “a todos los partidos políticos de la forma más equitativa posible”.

Pero el juez de distrito del Condado Clark, Timothy Williams, que escuchó los argumentos del caso en el tribunal el miércoles, no estuvo de acuerdo con la valoración del RNC. Los contratados para la junta de verificación de firmas son trabajadores temporales que no tienen poder para tomar decisiones sobre el proceso de recuento de papeletas y, por tanto, no se consideran lo mismo que las juntas que se rigen por la ley citada, escribió Williams en una decisión emitida el jueves.

“El Tribunal considera que es una gran exageración clasificar a los empleados temporales como miembros de una junta que el Registrador del Condado nunca creó”, escribió Williams. “Por tanto, el ejercicio nominal de discreción de los trabajadores temporales al presentarse una tarea relacionada con el trabajo no se eleva al nivel de toma de decisiones que se espera típicamente de una junta”.

El Condado Clark, donde vive aproximadamente el 70 por ciento de los 1.8 millones de votantes registrados de Nevada, se inclina por los demócratas en el registro de votantes partidistas. Aproximadamente el 35 por ciento de los votantes del condado son demócratas, frente al 26 por ciento de republicanos.

El RNC demandó originalmente en septiembre para obligar al condado a revelar los nombres, el cargo y la afiliación partidista de todos los trabajadores electorales empleados en el ciclo de 2022. La ley estatal exige que los funcionarios de la junta electoral de cualquier local de votación no puedan ser todos miembros registrados del mismo partido político. El registrador de votantes del Condado Clark, Joe Gloria, rechazó la petición, alegando problemas de privacidad y riesgo de acoso a los trabajadores.

Las dos partes llegaron a un acuerdo en el que el condado proporcionaría la afiliación partidista y el cargo de los trabajadores, y el RNC aceptó no solicitar los nombres de los trabajadores.

Un juez suspendió el juicio tras el acuerdo en octubre, pero el RNC solicitó que se levantara esa suspensión la semana pasada por los equipos de verificación de firmas.

“Pese a la decepcionante sentencia de hoy, nuestra agresiva estrategia legal obligó al Condado Clark a revelar los registros que estaba ocultando y, desde entonces, el condado ha contratado a un número significativo de trabajadores electorales del GOP. El RNC está dispuesto a intervenir legalmente de nuevo en nombre de los votantes de Nevada si es necesario”, dijo la presidenta del RNC, Ronna McDaniel, en un comunicado el jueves.

Lisa Logsdon, abogada del Condado Clark que representa a Gloria en el caso, le dijo el miércoles a Williams en el juzgado que la contratación no se hizo en función de la verificación política y que la composición del panel de verificación de firmas cambia diariamente en función de la disponibilidad de sus miembros.

Dijo que la oficina del registrador tiene unos 40 empleados durante todo el año y contrata a casi dos mil personas para trabajos temporales para “dotar de personal a la sala de verificación de firmas”, y que la contratación se hace a discreción del registrador.