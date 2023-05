El CCSD lucha contra el plan para crear juntas escolares híbridas

mayo 16, 2023 - 10:40 am

Edificio administrativo del Distrito Escolar del Condado Clark ubicado en 5100 W. Sahara Ave. (Las Vegas Review-Journal)

La senadora Dina Neal, demócrata por North Las Vegas, vista en febrero de 2023 en Carson City. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal)

El maestro Jim Frazee, visto en mayo de 2019. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal)

El Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD) se opone a un proyecto de ley que avanza durante la sesión legislativa de este año que crearía juntas escolares híbridas.

El Comité de Educación del Senado celebró una audiencia la semana pasada sobre el Proyecto de Ley 175 (AB 175), que cambiaría la composición de la junta del Condado Clark para tener miembros elegidos y nombrados.

Además de siete miembros elegidos, el proyecto de ley menciona cuatro miembros sin derecho a voto designados por los municipios locales: uno por el Condado Clark y uno por cada una de las ciudades de Las Vegas, North Las Vegas y Henderson.

El pleno de la Asamblea aprobó el proyecto por 29 votos a favor y 11 en contra el 21 de abril. Si la legislación se convierte en ley, los cambios se aplicarían a los distritos escolares con más de 75 mil estudiantes, en la actualidad, solo el Condado Clark.

El distrito escolar se opone firmemente al proyecto de ley, que “trata de experimentar con los niños en edad escolar en el sur de Nevada mediante la imposición de una estructura de la junta no basada en la evidencia que pone los problemas de los adultos y las luchas de poder por delante de las necesidades de los niños”, dijo la directora del distrito de Relaciones Gubernamentales Patricia Haddad, a los legisladores durante una audiencia el 8 de mayo.

El ambiente en la Junta Escolar del Condado Clark ha sido polémico en los últimos años, con frecuentes votaciones divididas cuatro a tres y, a veces, discusiones explosivas entre los fideicomisarios.

Entre los grupos que apoyan el proyecto de ley se encuentran la Asociación de Educación del Condado Clark, la ciudad de Henderson, la Cámara de Las Vegas, Retail Association of Nevada y Council for a Better Nevada. Ellos argumentan que tener miembros designados aportaría experiencia necesaria y profesionalismo a la junta.

“Nuestras escuelas y nuestra comunidad necesitan un liderazgo fuerte a nivel de la junta escolar”, dijo Nicole Rourke, directora de gobierno y asuntos públicos de la ciudad de Henderson. “En ningún momento esto ha sido más evidente que ahora”.

Jim Frazee, un maestro y vicepresidente de la Asociación de Educación del Condado Clark, dijo que – mientras que los fideicomisarios comienzan con las mejores intenciones – hay un modelo de gobierno anticuado y roto.

Los administradores obtienen sus hechos y perspectiva de un superintendente inepto y su personal, que están “dando a los administradores su versión de la realidad”, dijo.

Juntas escolares híbridas

La senadora Dina Neal, demócrata por North Las Vegas, expresó su preocupación por el proyecto de ley, incluida la forma en que los municipios locales pueden proporcionar un administrador eficaz de la junta escolar sin criterios específicos o electores que seleccionen a ese miembro. También se preguntó si daría lugar a más drama político.

Neal se refirió a la reciente Iniciativa de Escuelas Comunitarias, que pretendía disolver el distrito escolar y, en su lugar, dejar que los municipios locales formaran el suyo propio, un esfuerzo que no consiguió reunir suficientes firmas válidas.

Ahora, la AB 175 daría a esos municipios el poder de elegir a un representante.

La miembro de la Junta Escolar y exasambleísta Irene Bustamante Adams, que dijo que habían pasado unos 120 días desde su toma de posesión, dijo a los legisladores que podía decir con confianza que había sido testigo de movimientos en la dirección correcta, “especialmente en las áreas prioritarias en las que ustedes quieren ver evolución.”

Otros grupos como la Asociación de Educación del Estado de Nevada y Power2Parent también se oponen al proyecto de ley.

En una carta del 6 de mayo a los legisladores, Nicole Bengochea – presidenta de la Asociación de Juntas Escolares de Nevada – escribió que si bien el proyecto de ley es específico para el Condado Clark, “los administradores de las juntas escolares en todos los distritos encuentran esta legislación problemática”.

La carta está firmada por miembros de juntas escolares de todo el estado, incluyendo los siete fideicomisarios de la Junta Escolar del Condado Clark, que se oponen a la legislación.

Los miembros de la junta escolar dicen que erosiona la democracia, proporciona una representación desigual, no resolvería los problemas de la junta, probablemente empeoraría la disfunción, añadiría política partidista a una junta no partidista y podría conducir a problemas éticos ya que los miembros sin derecho a voto no estarían obligados a revelar los conflictos de intereses.