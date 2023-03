Detenidos de ICE fueron enviados fuera del estado como castigo por buscar atención, según una carta

Centro de Detención del Sur de Nevada (Las Vegas Review-Journal/Archivo)

El Centro de Detención del Condado Nye en Pahrump, en la foto, pronto albergará a los detenidos del ICE después de que la Comisión del Condado Nye aprobó la solicitud de la oficina del alguacil para entrar en un contrato con esa agencia federal. (Especial para el Pahrump Valley Times)

Cinco personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) fueron transferidas a dos instalaciones de Nevada como represalia por buscar atención médica, dicen grupos activistas.

En noviembre, Erik Mercado, Héctor Vidal, Lewis Sibomana, Oscar Loya y José Espino fueron trasladados del Centro de Detención de Otay Mesa en San Diego a la Cárcel del Condado Nye y al Centro de Detención del Sur de Nevada.

Se envió una carta de queja fechada el 23 de febrero a varios organismos, entre ellos la Oficina del Alguacil del Condado Nye y el Centro de Detención del Sur de Nevada, que es propiedad de CoreCivic, una empresa privada de prisiones y correccionales.

“Cuando sacas a alguien del estado y lo alejas de los recursos para poder pelear su caso, es una carga indebida”, dijo Bliss Requa-Trautz, directora ejecutiva de Arriba Las Vegas Workers Center.

Arriba, una organización sin fines de lucro que defiende a los trabajadores inmigrantes y ayuda a los detenidos por el ICE a pagar la fianza, fue una de las organizaciones que firmaron la carta del mes pasado.

La Clínica de Inmigración de la UNLV y Progressive Leadership Alliance of Nevada también se unieron a organizaciones de California, incluida Freedom for Immigrants, para firmar la carta.

Mercado había estado presionando para mejorar las condiciones en San Diego cuando, en octubre, fue coautor de un artículo de opinión sobre su experiencia. Unas tres semanas después, fue trasladado a la cárcel del Condado Nye, según la carta.

Los historiales médicos de los detenidos no se transfirieron con ellos, y tuvieron que pedir individualmente que se enviaran a Nevada.

“Hemos visto problemas constantes en el transcurso de varios años, tanto con el Centro de Detención del Sur de Nevada como con la cárcel del Condado Nye, y lo hemos escuchado con frecuencia de personas que están solicitando fianza y que están solicitando asistencia de fianza de manera acelerada porque no están recibiendo la atención médica que necesitan”, dijo Requa-Trautz.

Arriba ha recibido reportes de necesidades médicas no tratadas y falta de medicamentos para los detenidos. Durante el cierre de COVID-19, los detenidos en la Cárcel del Condado Nye reportaron baños que no funcionaban y falta de artículos básicos como jabón y cubrebocas, de acuerdo con Requa-Trautz.

Mercado denunció que un ayudante del alguacil lo maltrató verbalmente cuando fue a recoger su comida kosher. El ayudante usó insultos antisemitas y lo amenazó con agredirlo. Según la carta, el guardia ya no trabaja en la cárcel y se está llevando a cabo una investigación penal.

En Nevada Southern, Espino recibió una medicación diferente a la que le habían recetado. Su médico en San Diego dijo que necesitaba cirugía para su condición, pero Espino fue trasladado a Nevada antes de someterse a la cirugía.

La carta exigía que los detenidos recibieran inmediatamente atención médica para sus graves dolencias y que se considerara su puesta en libertad por razones médicas, que se investigaran los traslados por represalias, abusos y negligencias y que se rescindieran los contratos de detención del ICE en Otay Mesa, Nevada Southern y el Condado Nye.

Según Freedom for Immigrants, no se ha presentado ninguna demanda relacionada con la carta, y hasta el viernes no había recibido respuesta de ninguna agencia.

La organización dijo que llevaría la queja a las oficinas de las senadoras federales Jacky Rosen y Catherine Cortez si no había respuesta a la carta antes del 9 de marzo.

Portavoces de Rosen y Cortez Masto dijeron el sábado al Review-Journal que seguían monitoreando la situación.

La oficina del alguacil del Condado Nye dijo en un correo electrónico este mes que el alguacil Joe McGill estaba investigando las acusaciones formuladas en la carta.

Brian Todd, portavoz de CoreCivic, dijo en un comunicado el viernes que la compañía niega las afirmaciones y acusaciones contenidas en la carta.

“La realidad es que proporcionamos un entorno seguro, humano y adecuado a las personas que se nos confían en estas instalaciones y nos esforzamos constantemente por ofrecer unos estándares de atención aún mejores”, afirmó.

Todd dijo que la decisión de trasladar a los detenidos la toma el ICE y no CoreCivic.