Denuncias éticas contra comisionados por asistir al Grand Prix de Las Vegas

Al menos cuatro comisionados del Condado Clark están siendo investigados por la junta de ética del estado por aceptar entradas para el Grand Prix de Las Vegas del año pasado.

Los comisionados Tick Segerblom, Ross Miller, Justin Jones y Jim Gibson confirmaron el martes que habían recibido un aviso de la investigación de la Comisión de Ética de Nevada.

Gibson dijo que le había “sorprendido” la denuncia y que era “inquietante” recibirla.

“Todo el mundo presentó su declaración”, dijo.

Gibson dijo que no creía que las pruebas adjuntas a la denuncia respaldaran las supuestas infracciones.

“No creo que haya nada denunciable”, afirmó.

Segerblom dijo que un abogado le había aconsejado no hacer comentarios. Miller confirmó que había recibido una queja similar, pero dijo que no estaría disponible para hacer comentarios al respecto el martes. Jones también confirmó que había recibido una queja, pero no hizo ningún comentario adicional.

La comisión inició la denuncia ética el 12 de junio, según una copia de la denuncia presentada contra Segerblom, obtenida por el Review-Journal.

En la denuncia se alega que Segerblom infringió las estipulaciones de la ley estatal de ética que prohíben a los empleados del Estado aceptar regalos o usar su cargo en el gobierno para asegurarse privilegios injustificados.

La denuncia también alega que no reveló suficientemente la aceptación de un regalo y no se abstuvo de actuar en un asunto oficial “que se ve materialmente afectado por la aceptación de un regalo”.

Este año, el Review-Journal informó de que cinco comisionados del condado aceptaron entradas por valor de 11 mil dólares para asistir a las actividades de la carrera de Fórmula 1 en noviembre.

Las Vegas Grand Prix ofreció a los siete comisionados una entrada para la zona Skybox. Una carta enviada a los comisionados decía que las entradas estaban destinadas a educar a los comisionados sobre el Grand Prix y cómo los comisionados podrían trabajar mejor con la organización en el futuro.

Segerblom, Miller y Jones aceptaron las entradas, al igual que los comisionados William McCurdy y Jim Gibson. McCurdy no respondió cuando se le preguntó si también estaba siendo investigado por la comisión.

Todos los comisionados que asistieron a la carrera revelaron las entradas en su reporte de divulgación financiera, excepto Segerblom. Segerblom presentó un reporte enmendado en enero para incluir la entrada, listándola en una sección para reportar reuniones, eventos o viajes.

La denuncia menciona al administrador del condado, Kevin Schiller, y al vicepresidente sénior y consejero general del Grand Prix de Las Vegas, Craig Troyer, como testigos conocedores de la situación.

La comisión no confirma ni niega que se haya presentado o investigado una queja hasta que un grupo de revisión determina si debe celebrarse una audiencia sobre el asunto.

En un comunicado, un portavoz del condado dijo que el condado no puede proporcionar un comentario sobre las investigaciones de ética relacionadas con los comisionados porque las quejas son confidenciales, pero dijo que el condado está “trabajando para proporcionar información aclaratoria a la Comisión de Ética de Nevada en relación con la acción de la Junta”.