¿Cómo se adaptará la delegación congresual de NV al control republicano unificado?

Toda la delegación congresual de Nevada ganó la reelección en noviembre, y aunque harán legislación bajo una administración nueva pero familiar, los seis miembros del Congreso dijeron que sus prioridades y esfuerzos bipartidistas seguirán siendo los mismos.

Las senadoras Catherine Cortez Masto y Jacky Rosen deben volver a familiarizarse con estar en el partido minoritario después de que los republicanos tomaron el control del Senado, la Cámara de Representantes y la Casa Blanca.

Aunque el control de los republicanos de la Cámara de Representantes continúa, los representantes Dina Titus, Mark Amodei, Susie Lee y Steven Horsford deben readaptarse a un gobierno republicano totalmente controlado.

Pero sin importar quién esté sentado en la Oficina Oval, la delegación de Nevada continuará desempeñando papeles importantes en el Congreso y trabajará para avanzar en sus prioridades, dijeron durante entrevistas.

“En muchos temas, una y otra vez, encontramos formas de trabajar a través del pasillo, y espero que este próximo Congreso no sea diferente”, dijo Horsford.

Las senadoras

Cortez Masto y Rosen comenzaron sus carreras en el Senado bajo la administración de Trump y estaban en el cargo en 2018 cuando los republicanos tuvieron el control por última vez, por lo que no esperan que sus roles o prioridades cambien mucho.

Cortez Masto dijo que continuará luchando a favor de viviendas más asequibles, reducir los precios de los medicamentos y la atención médica, apoyar a las pequeñas empresas y empresarios, y garantizar que la Ley de Atención Médica Asequible, la Ley de Reducción de la Inflación y otras prioridades no sean derogadas.

Dijo que había luchado contra la administración Trump por la Ley de Atención Médica Asequible y contra la administración Biden cuando los ganaderos y agricultores se iban a ver afectados por sus políticas.

Dijo que seguirá encontrando lugares donde pueda trabajar con sus colegas republicanos.

En la última administración de Trump, trabajó con los republicanos para aprobar leyes sobre la trata de personas, como la Ley No Invisible de 2019 y la Ley de Savanna que abordaron la respuesta federal a las personas indígenas desaparecidas y asesinadas.

Cortez Masto también trabajó con colegas bajo la administración de Trump para combatir la crisis de suicidios entre las fuerzas del orden a través de la Ley de Recopilación de Datos de Suicidio de las Fuerzas del Orden.

Rosen, quien ganó su reelección por un estrecho margen en noviembre, dijo que continuará haciendo de los nevadenses su prioridad y trabajará con todos los partidos.

En una reciente llamada de prensa, destacó su proyecto de ley de tierras del Condado Washoe llamado Ley de Administración de Tierras Públicas de Truckee Meadows, que expande la vivienda y el desarrollo económico en las tierras públicas de Nevada. Rosen dijo que trabajó con Amodei en el proyecto de ley, un ejemplo de cómo continuará operando en su segundo mandato.

“Durante todo mi tiempo en el Congreso, he dejado en claro que trabajaré con cualquiera, republicano, demócrata, independiente, para ofrecer soluciones de sentido común para Nevada”, dijo.

Una de las principales prioridades de Rosen en su segundo mandato será “abordar los problemas de la mesa de la cocina que están afectando a nuestras familias trabajadoras”, dijo. El costo de los comestibles sigue siendo demasiado alto, y la vivienda sigue siendo inasequible o no está disponible, dijo.

Seguirá presionando para adoptar medidas enérgicas contra las corporaciones que se aprovechan de las personas, y apoyará los programas de capacitación para que más trabajadores tengan las habilidades para acceder a empleos bien remunerados, dijo.

En la Cámara de Representantes

Titus, la representante demócrata que ha servido en el Distrito Congresual 1 de Nevada desde 2013, dijo que se enfocará tanto en la ofensiva como en la defensa cuando se trate de trabajar bajo una segunda administración de Trump.

“He estado en minoría gran parte de mi carrera política, tanto en la Legislatura estatal como en el Congreso”, dijo Titus. “Así que estoy acostumbrada a hacer eso, e incluso cuando he estado en la minoría, me clasifican como la legisladora más efectiva de Nevada. Así que no va a cambiar mucho la forma en que hago las cosas”.

A la ofensiva, dijo Titus, se enfocará en los empleos. Ella se asegurará de que Brightline West cree los empleos sindicalizados que prometió, y se asegurará de que cualquier reducción en el gasto en energía renovable no resulte en una pérdida de empleos en Nevada, dijo Titus.

Dijo que también dará alta prioridad a trabajar en temas de calor extremo y agua a través de su papel en el Comité de Transporte e Infraestructura.

En cuanto a la defensa, Titus dijo que luchará para evitar que la administración de Trump elimine el Departamento de Educación o revierta las protecciones ambientales y los derechos de las mujeres.

Amodei, representante desde hace mucho tiempo del Distrito Congresual 2 de Nevada y el único republicano en la delegación federal del estado, dijo que buscará lograr todo lo que pueda en los próximos 24 meses, trabajando tanto con la administración de Trump como con los miembros demócratas de la delegación de Nevada.

“A pesar de los titulares nacionales, hay personas que trabajan juntas por el bien del equipo”, dijo Amodei.

Su Ley de Desarrollo Económico y Conservación del Norte de Nevada, que otorga a los gobiernos estatales y locales y a las tribus el control sobre más tierras públicas para el desarrollo, es un ejemplo de ese bipartidismo, dijo. Lee agregó una enmienda al proyecto de ley para ayudar a transferir el interés del sitio de la prisión Jean al estado para el desarrollo económico, dijo Amodei.

Amodei también tiene un papel importante como presidente de la Subcomisión de Asignaciones de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, que cubre la financiación de la totalidad del Departamento de Seguridad Nacional; incluyendo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo de Estados Unidos, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, el Servicio Secreto de Estados Unidos y la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad.

Amodei tendrá la primera oportunidad de elaborar el presupuesto que finalmente se presentará ante toda la Comisión de Asignaciones.

La huella del Departamento de Seguridad Nacional nunca será más grande de lo que será bajo la nueva administración, dijo Amodei.

“La prioridad es permitir que esta administración pueda decir que ha cumplido sus promesas de campaña y que lo ha hecho de una manera responsable, oportuna y fiscalmente conservadora, y eso es mucho por lograr, pero creo que es alcanzable”, dijo Amodei.

Amodei dijo que también continuará analizando las tierras públicas de Nevada y las que pudieran abrirse para la urbanización. Dijo que continuará vigilando los activos militares y los servicios de los electores de Nevada, así como las oficinas locales de veteranos y el hospital de VA en Reno.

Lee, quien ha servido en el Distrito Congresual 3 de Nevada desde 2019, dijo que sus prioridades seguirán siendo principalmente las mismas bajo la administración de Trump. Su mayor objetivo es traer de vuelta fondos gubernamentales a Nevada y trabajar para reducir los costos de los consumidores, particularmente para la vivienda. Ella cree que podrá seguir trabajando de manera bipartidista en la reforma de permisos para ayudar con el desarrollo de viviendas.

Su proyecto de ley, Ley de Aceleración de Evaluaciones y Esfuerzos de Conservación, fue aprobado recientemente por la Comisión de Recursos Naturales del Senado, y dijo que espera que se apruebe este año. Su objetivo es ayudar a abrir las tierras federales para la urbanización al abordar la escasez de tasadores de tierras que evalúen el valor de las tierras públicas antes de una transacción.

Lee destacó su historial bipartidista, en el que fue clasificada como la séptima miembro más bipartidista del Congreso en el 118º periodo de sesiones por The Lugar Center, una organización sin fines de lucro comprometida “con el avance de soluciones positivas y el fomento del diálogo bipartidista”, según el centro.

“Mi estrategia es realmente representar a los 750,000 electores de Nevada”, dijo Lee. “Mis electores quieren abrumadoramente a alguien que no caiga en las líneas partidistas y que trabaje a través del pasillo cuando se le llame para hacer las cosas”.

Lee también fue elegida para servir como representante del liderazgo del campo de batalla para el caucus demócrata de la Cámara de Representantes, un puesto que encabezó en 2022 y que tiene como objetivo llevar una voz fuerte a la mesa de liderazgo para los miembros del Congreso que representan distritos en disputa.

“Espero asegurarme de que nuestro caucus represente los puntos de vista y las sensibilidades que también tienen las personas en distritos como el mío”, dijo Lee.

Horsford, representante del Distrito Congresual 4 de Nevada, dijo que ha trabajado eficazmente con los republicanos en el pasado y sabe cómo hacer las cosas, pero también sabe cómo mantenerse firme y luchar por las cosas que importan, como el Seguro Social y Medicare.

El problema número uno para los electores de Horsford sigue siendo el costo de la vivienda, y él trabajará para reducir los costos de renta y hacer que la vivienda sea más asequible, dijo. Espera que el Congreso apruebe su Ley HOME, que tiene como objetivo adoptar medidas enérgicas contra el aumento abusivo de precios en el mercado de la vivienda, y trabajará con sus colegas para garantizar que haya acceso disponible a la tierra, dijo Horsford.

Horsford dijo que también está enfocado en trabajar con la administración de Trump para aprobar su Ley TIPS, que eximiría a las propinas del impuesto federal sobre la renta y eliminaría el salario federal por debajo del mínimo de $2.13 por hora.

“En mi opinión, las propinas son un regalo y no una garantía, y por lo tanto no deberían ser gravadas como ingresos”, dijo. Espera que sus colegas republicanos estén de acuerdo en avanzar, ya que Trump habló sobre el tema en la campaña electoral.

A través de su papel en la Comisión de Servicios Armados, Horsford dijo que planea seguir haciendo de la seguridad nacional y los recursos para los miembros del servicio y sus familias una prioridad, particularmente en la Base Nellis de la Fuerza Aérea y la Base Creecha de la Fuerza Aérea en Nevada.

Horsford, quien también se desempeña como presidente del Caucus Negro del Congreso, espera que haya una diferencia de dos a tres escaños en la Cámara de Representantes con los republicanos con una escasa mayoría.

“Tenemos que centrarnos en las necesidades de la gente trabajadora, y no tenemos que hacer la vida más difícil de la gente en Nevada”, dijo. “Tenemos que hacerla mejor. Y estoy dispuesto a trabajar con cualquiera de cualquiera de los dos partidos que esté comprometido con esos mismos votos”.