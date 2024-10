¿Cómo saber si estás registrado para votar?

Votar es el mayor deber cívico de un ciudadano, y hay un par de maneras en las que puedes asegurarte de estar registrado para votar en Nevada.

Puedes verificar tu registro de elector en registertovote.nv.gov, donde también puedes actualizar tu información de registro.

También puedes visitar www.nvsos.gov/ SOSVoterServices/start.aspx .

Si no tienes acceso a una computadora y vives en el Condado Clark, puedes llamar al 702-455-VOTE (8683).

Si ya es el día de las elecciones y aún no estás seguro de si estás registrado, no te preocupes. Nevada tiene registro de electores el mismo día, lo que significa que puedes acudir en persona a un lugar de votación para registrarte. Debes llevar una licencia de conducir válida de Nevada o una tarjeta de identificación de Nevada. Si tu identificación no tiene tu dirección actual, también necesitarás llevar un comprobante de residencia válido, como una factura de servicios públicos, un estado de cuenta bancario, un cheque de pago, un estado de impuestos a la propiedad o un contrato de renta.