¿Cómo ha cambiado la postura de Joe Lombardo sobre las leyes del aborto?

RENO – El aborto es uno de los mayores temas que llevan a los votantes a las urnas este año, incluso en un estado donde las protecciones están codificadas en la ley estatal por un referéndum de más de tres décadas de antigüedad. Pero eso no ha impedido a los demócratas de Nevada centrarse en las declaraciones, a veces contradictorias, del alguacil del Condado Clark, Joe Lombardo, sobre el tema.

Lombardo, que es el candidato republicano a gobernador, ha cambiado su postura sobre la anulación de una orden ejecutiva que protege a las mujeres que vienen a Nevada en busca de abortos y ha dicho que apoyaría que se les permita a los votantes decidir si se introduce una prohibición del aborto de 13 semanas en Nevada. También ha dicho que apoyaría otras medidas para restringir el acceso al aborto, como la notificación a los padres de las menores que deseen abortar.

La ley del aborto de Nevada

En marzo, Lombardo se declaró “pro-vida” con excepciones para la violación, el incesto y los casos en los que la vida de la madre está en peligro, pero dijo que apoya la ley existente en Nevada en una entrevista con KRNV-TV Channel 4.

La ley de Nevada, que fue aprobada por primera vez por la Asamblea Legislativa en 1973 tras la histórica decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Roe v. Wade, protege el derecho al aborto hasta la semana 24 de embarazo y después de ese momento si un médico considera que la vida o la salud de la madre están en peligro. Este derecho se consolidó en 1990, cuando los votantes de Nevada aprobaron la Pregunta 7, y no puede modificarse excepto por otra votación de la gente.

Dos meses después de la entrevista en KRNV, Lombardo le dijo a un columnista del Las Vegas Review-Journal que apoyaría que los votantes presentaran una nueva iniciativa para imponer la prohibición de las 13 semanas con excepciones por violación, incesto y cuando la vida de la madre esté en peligro.

Tras la sentencia del 24 de junio del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Dobbs contra la Organización de Salud de la Mujer de Jackson, Lombardo dijo que los votantes de Nevada tendrían “derecho” a decidir sobre la cuestión. (El caso Dobbs no prohibió el aborto; simplemente permitió a los estados aprobar leyes relativas a esta práctica).

“Soy católico y estoy a favor de la vida, y creo que la mayoría de los nevadenses -sin importar sus antecedentes personales- están de acuerdo conmigo y quieren menos abortos, no más”, dijo en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter. “Como el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha decidido hoy y como los nevadenses decidieron hace tiempo, esta importante cuestión fue y debe ser decidida por los votantes de Nevada, y en futuro, confío en ellos para que tomen la mejor decisión para nuestro estado”.

Pero más tarde, cuando se le preguntó si apoyaría una prohibición de 13 semanas durante una entrevista con KRNV, Lombardo dijo que apoyaba la ley existente de Nevada a pesar de sus opiniones personales.

“Mi posición es pro-vida. Soy católico y esa es mi posición. Pero aquí en el estado de Nevada, el tema del aborto, Roe v. Wade, todo el tema está codificado en la ley”, dijo durante la entrevista. “Apoyo la postura que tome la gente, en la que la mayoría de los votantes han aprobado el referéndum, lo apoyo”.

El sitio web de Lombardo se modificó poco después de esa entrevista, y se cambió una página de “Joe es pro-vida” para incluir en su lugar su apoyo a la ley existente en Nevada.

Posible prohibición nacional

Lombardo volvió a redoblar su apoyo a la ley de Nevada en septiembre, a raíz de una propuesta de prohibición del aborto a nivel nacional del senador federal Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, que prohibiría el aborto después de las 15 semanas en todo el país. Aunque hay pocas posibilidades de que esa medida se apruebe en la Cámara de Representantes tal y como está constituida actualmente, y mucho menos de que sobreviva a un filibusterismo en el Senado o a un veto presidencial, si una ley de ese tipo se aprobara, sustituiría las protecciones de Nevada.

Cuando se le preguntó si lucharía para proteger la ley de Nevada respaldada por los votantes si los republicanos aprobaran la prohibición a nivel nacional, Lombardo dijo que lo haría.

“Es el voto de la gente dentro del estado de Nevada y lo apoyaré. Es algo que no necesita estar en la política”, les dijo a los reporteros en Reno.

Durante el único debate entre Lombardo y el gobernador demócrata Steve Sisolak a principios de octubre, organizado por el sitio web de noticias en línea The Nevada Independent, Lombardo dijo que ya no apoya la prohibición de 13 semanas después de “pensarlo más”.

“Al pensarlo más, personalmente, apoyo la ley que aprueba la gente”, dijo.

En una declaración enviada por correo electrónico al Review-Journal, Lombardo criticó a su oponente por no decir a los votantes “la verdad sobre la ley del aborto”.

“Nunca he dicho que buscaría prohibir el aborto en Nevada, y es decepcionante que Steve Sisolak no respete a los votantes lo suficiente como para decirles la verdad sobre la ley del aborto en Nevada. La verdad es que los votantes de Nevada promulgaron el acceso al aborto hasta las 24 semanas, y la única forma de cambiarlo es por el voto de la gente”, dijo.

El apoyo a la orden ejecutiva tiene altibajos

Apenas unos días después de que se diera a conocer la decisión de Dobbs, Sisolak firmó una orden ejecutiva que impide que las agencias de Nevada otorguen información a las autoridades de otros estados con el fin de investigar a personas por recibir o hacer abortos en Nevada.

Un portavoz de la campaña de Lombardo se negó a responder en ese momento si intentaría eliminar la orden en caso de ser elegido y, en cambio, criticó al gobernador por la “politización del tema”.

Unas semanas más tarde, Lombardo dijo que anularía la orden ejecutiva durante una entrevista a mediados de agosto con KRNV. Apenas unos días más tarde, y después de que Sisolak prometiera trabajar para codificar las protecciones en la ley estatal durante la sesión legislativa de 2023, Lombardo dijo que tendría que evaluar la orden.

“Tendría que evaluarlo, y lo miraría desde el punto de vista de ser un gobernador pro-vida”, dijo en una declaración, según un informe de The Associated Press.

El 27 de septiembre, Lombardo publicó una carta en el sitio web de su campaña en la que exponía sus posturas sobre el aborto, incluido el nuevo apoyo a la orden de Sisolak.

“Steve Sisolak es adicto a las órdenes ejecutivas tanto para proteger su poder como para ganar puntos políticos. Simplemente no creo que las órdenes ejecutivas estén destinadas a ser permanentes o que deban utilizarse como táctica de campaña”, escribió. “Sin embargo, debido a que hay esfuerzos en otros estados que podrían afectar a los nevadenses, me he comprometido a no anular esa orden ejecutiva hasta que la Legislatura pueda dejar claro que Nevada no va a perseguir a las mujeres que buscan un aborto o a los proveedores médicos que hacen abortos legales”.

Un portavoz de la campaña de Lombardo le dijo al Review-Journal que el cambio se produjo después de que el fiscal general de Alabama anunciara que las personas que colaboran con las leyes de aborto de otros estados podrían ser procesadas según las leyes estatales de conspiración y complicidad.

En una guía para el votante del Reno Gazette Journal publicada la semana pasada, Lombardo dijo que promulgaría un proyecto de ley que codificara las protecciones para los pacientes y proveedores de abortos de otros estados.

“Espero que un proyecto de ley como ese sea enviado a mi escritorio, para que podamos dejar claro que nunca vamos a perseguir a las mujeres por tener un aborto en Nevada”, dijo.

La campaña de Lombardo también ha criticado a Sisolak porque un sitio web del estado dice que el derecho al aborto es seguro y está protegido por la ley de Nevada, mientras que simultáneamente emite anuncios de campaña advirtiendo que el derecho al aborto es un tema en la votación de 2022 y podría ser deshecho si Lombardo es elegido.

Otras protecciones

Durante un debate de las primarias de KLAS-TV, Channel 8, entre los candidatos que se enfrentan por la nominación del Partido Republicano para gobernador, Lombardo dijo que consideraría “cualquier cosa asociada con un punto de vista pro-vida” cuando se le preguntó si apoyaría restricciones tales como las leyes de notificación a los padres, los periodos de espera y la limitación del acceso a las pastillas Plan B.

Un portavoz se retractó de ese comentario casi un mes después, diciendo en un comunicado que Lombardo “nunca dijo que limitaría el acceso a los anticonceptivos, ni tiene intención de hacerlo”. Lombardo aclaró aún más esta posición durante el debate de octubre, diciendo que no pudo responder completamente a la pregunta del presentador del debate de KLAS.

“Sí apoyo los anticonceptivos. Apoyo la notificación a los padres con las excepciones de violación e incesto. En cuanto al aborto, no tengo intención de volver a tratar el tema”, dijo.

Durante el debate, Lombardo dijo que no apoyaría las ecografías obligatorias, pero sí los periodos de espera obligatorios para las mujeres que deseen abortar, una postura que su campaña aclaró más tarde para decir que cualquier ley que requiera periodos de espera obligatorios tendría que provenir de una medida electoral.

La campaña de Lombardo también ha dicho que apoya la notificación a los padres de las menores.

Apoyo de grupos abortistas

En julio, Lombardo recibió el apoyo de “National Right to Life”, una organización nacional antiabortista. También ha sido respaldado por la filial estatal de National Right to Life, apareciendo en la guía del votante de Nevada Right to Life PAC bajo el título “Nevada pro-life endorsements”.

Y que el apoyo va en ambos sentidos. Un reportaje de Nevada Independent reveló que la campaña de Lombardo había patrocinado un evento para el grupo antiabortista Nevada Right to Life en mayo y le pagó al grupo 1,500 dólares en concepto de honorarios por eventos especiales. La campaña también pagó un total de 1,700 dólares a otros dos centros de embarazos en crisis -Women’s Resource Medical Centers Of Southern Nevada y Living Grace Homes- por honorarios por eventos.