Bill Clinton apoya a Harris y Rosen previo a elecciones del 5 de noviembre

El expresidente Bill Clinton esbozó por qué la vicepresidenta Kamala Harris sería mejor para Nevada durante un evento el martes en el Historic Westside, donde alentó a sus partidarios a tocar puertas en la recta final de las elecciones del 5 de noviembre para interactuar con los votantes.

“Todavía podemos ganar, pero tenemos que preocuparnos lo suficiente como para presentarnos. Tenemos que preocuparnos lo suficiente como para hablar con nuestros vecinos”, dijo a una multitud de más de 200 personas en el Doolittle Community Center.

Clinton destacó los logros bajo la administración Biden-Harris y los planes de Harris para la economía y la inmigración, temas clave importantes para los votantes en Nevada, donde Harris y Trump están codo con codo, según muestran las encuestas.

El expresidente dijo que Trump heredó una buena economía del expresidente Barack Obama, y después del COVID, a la administración Biden le tomó tiempo reconstruir la economía. Destacó el crecimiento del empleo de la administración, diciendo que habrá producido “el mayor número de empleos en cuatro años”.

Clinton enumeró los proyectos de ley aprobados bajo la administración Biden-Harris, desde la Ley CHIPS, de la cual dijo que revolucionó la manufactura, hasta la Ley de Reducción de la Inflación, que redujo los costos de la insulina para las personas con Medicare. Dijo que, gracias al proyecto de ley de infraestructura, el país está mejor posicionado para el siglo XXI.

La gente tiene derecho a estar molesta por la inflación en los precios de los alimentos, dijo. Todos los países importantes del mundo han tenido inflación debido al COVID y una ruptura de la cadena de suministro, dijo. La inflación está disminuyendo, dijo, pero los costos siguen siendo más altos. Harris quiere tomar medidas enérgicas contra el aumento abusivo de precios y pedir al Departamento de Justicia que investigue a las empresas, dijo.

“Si el problema es la atención médica, o el problema es la infraestructura o el problema son los precios de los alimentos, [el tema] no está cerrado”, dijo Clinton, y agregó que los precios de la gasolina están bajando.

Anna Kelly, portavoz del RNC, dijo que Clinton debería decirle a Harris que deje de impulsar políticas que han hecho subir los precios de los comestibles, el cuidado infantil y la vivienda, “haciendo que sea inasequible para los estadounidenses tener hijos”.

Clinton también dijo que Nevada se vio afectada por una crisis de vivienda porque fue golpeada por el desplome. La gente se fue de Las Vegas, y cuando la gente quiso regresar, las grandes corporaciones habían comprado viviendas, dijo Clinton. Harris propuso aumentar la vivienda asequible y ayudar a las personas con los pagos iniciales.

“Esto es realmente significativo, y nadie habla de ello porque uno enciende las noticias todas las noches … y solo quieres ver qué lado le dio al otro un nombre más inteligente”, dijo.

También proporcionó un contexto a la afluencia de inmigración, diciendo que los levantamientos en todo el mundo han producido el mayor número de inmigrantes desde la Segunda Guerra Mundial. Biden y Harris ofrecieron un plan que abordaba tanto el número de personas que podían ingresar al país como el número de jueces y activistas para ayudar a las personas a obtener la ciudadanía, dijo Clinton. Los republicanos respaldaron la legislación antes de que fuera bloqueada por Trump, dijo.

“Este país no puede hacer lo que tiene que hacer si estamos más interesados en la división y la resta que en la suma y la multiplicación”, dijo Clinton.

Clinton también hizo campaña a favor de la senadora Jacky Rosen, quien se postula para la reelección en noviembre. Destacó su historial bipartidista y dijo que alrededor del 90 % de los proyectos de ley que presentó tenían un copatrocinador republicano. También dijo que sus esfuerzos para aprobar la Ley de Infraestructura Bipartidista por sí solos son suficientes para justificar su reelección.

“Creo que Jacky Rosen es una senadora extraordinaria”, dijo Clinton.

El expresidente concluyó animando a la gente a salir a tocar puertas, destacando el importante papel que tendrá Nevada.

“Va a ser difícil para nosotros ganar si no ganamos aquí”, dijo. “Ciertamente no podemos conservar el Senado si no ganamos aquí”.