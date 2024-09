Aumentan en Nevada las llamadas fraudulentas relacionadas con elecciones de noviembre

Si te llaman y dicen que debes pagar impuestos o no votarás, no les creas: es una estafa

Bobby McDowell, habitante de Las Vegas, recibió una llamada el lunes por la tarde de alguien que le dijo que debía impuestos, y que si no los pagaba, no se le permitiría votar. El casi nonagenario se dio cuenta de que era una estafa y colgó, pero le preocupa que otros puedan caer en ella.

“Me sentí violado”, dijo McDowell. “Me dijeron que no podría votar a menos que hiciera un pago por impuestos atrasados, los cuales sé que no debo. Sabía que era una estafa… Me preocupa que haya personas que no lo entiendan”.

Con las elecciones de noviembre a poco más de un mes, las llamadas fraudulentas relacionadas con elecciones están aumentando y dejando vulnerables a las personas desprevenidas. Las llamadas de estafas son una forma cada vez más común de robar dinero a las víctimas, especialmente en Nevada, que encabezó una lista de 2023 en la que se clasificaba a los estados según los fraudes financieros per cápita.

En 2023, la Comisión Federal de Comercio reportó que las personas perdieron $10 mil millones en estafas, y el IRS advirtió a los contribuyentes que estuvieran atentos a un aumento en las estafas fiscales durante el verano, con ladrones que podrían hacerse pasar por agentes del IRS o profesionales fiscales.

John Sadler, director de comunicaciones de la oficina del procurador general, dijo que las estafas de personas que se hacen pasar por agentes del IRS no son nuevas; sin embargo, el uso de la votación como pretexto es algo nuevo para la oficina de protección al consumidor. El incidente de McDowell es un buen ejemplo de cómo los estafadores se adaptan y cambian con los acontecimientos, como el hecho de que las elecciones están en la mente de las personas, comentó Sadler.

“El IRS no hará eso”, dijo. “No te quitarán el derecho a votar por tener impuestos no pagados”.

McDowell expresó su preocupación por el proceso para reportar esas llamadas fraudulentas. Llamó tanto al FBI como al Tesoro de Estados Unidos, y ambos lo dirigieron a portales en línea para reportar el incidente. McDowell no tiene computadora, así que no estaba seguro de qué más podía hacer.

Sadler animó a cualquier persona que sea víctima de la estafa a enviar la información a la oficina para que se investigue. Las personas pueden llamar a la oficina de Las Vegas al 702-486-3420 o a la oficina de Carson City al 775-684-1100 para presentar una queja, o ingresar al portal en línea de la oficina del procurador general.

El secretario de Estado de Nevada, Cisco Aguilar, instó a los nevadenses a tender cuidado con respecto a las estafas, ya sea por correo o por teléfono. Los funcionarios electos no pedirán dinero a los electores, aunque pueden solicitar que confirmen cierta información al pasar por el proceso de verificación del voto, señaló Aguilar.

“Deben mantenerse informados sobre el proceso de votación”, dijo. “Asegúrense de sentirse siempre cómodos con la persona con la que están hablando. Si no se sienten cómodos, cuelguen el teléfono y llamen a la oficina del secretario de Estado o al secretario del Condado para asegurarse de que sea la persona correcta la que está llamando y de que sí es necesario que les llamen”.