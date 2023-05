Aumenta la tensión tras el enfrentamiento entre el gobernador y los legisladores demócratas por el presupuesto estatal

mayo 26, 2023 - 8:47 am

El edificio de la Legislatura del Estado de Nevada en el complejo del Capitolio estatal el domingo 17 de enero de 2021, en Carson City, Nev. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

CARSON CITY – Un enfrentamiento sobre el presupuesto del estado llegó a un punto crítico el jueves, con los líderes legislativos demócratas diciendo que el estancamiento está frenando una legislación importante, incluyendo proyectos de ley para llevar a los Oakland Athletics a Las Vegas y crear un programa de crédito fiscal de cine de miles de millones de dólares.

Solo unos minutos después de que los líderes demócratas dijeran el jueves que “sería difícil justificar” el veto al presupuesto estatal, el gobernador republicano Joe Lombardo prometió de nuevo hacer precisamente eso si se ignora su agenda legislativa.

“No firmaré ningún proyecto de presupuesto hasta que se aborden mis prioridades. Punto”, dijo Lombardo en un comunicado. “Así que, antes de que el Senado y la Asamblea tomen medidas definitivas sobre estos cinco proyectos de ley (de presupuesto) hoy, mañana o pasado mañana, les sugiero que reconsideren su decisión y retrasen la aprobación final hasta que las prioridades políticas que expuse el primer día estén sobre mi mesa. Si deciden poner a prueba mi determinación, se los pondré fácil”.

El estancamiento podría amenazar algunas de las mayores prioridades de la sesión, incluyendo hasta 380 millones de dólares en ayudas fiscales para un estadio de los Oakland Athletics de 1.5 mil millones de dólares en Las Vegas y un proyecto de ley para crear un estimado de 4.6 mil millones de dólares en créditos fiscales de cine en las próximas dos décadas.

La líder de la mayoría del Senado Nicole Cannizzaro advirtió durante una conferencia de prensa con otros líderes demócratas que esas prioridades no pueden avanzar hasta que el estado tenga un presupuesto.

“No sabemos cuál va a ser el presupuesto. Y si no llegamos a un acuerdo sobre cuál será la financiación del Estado, es muy difícil mantener este tipo de conversaciones de una forma definitiva”, dijo la líder demócrata sobre las discusiones en torno a estas grandes partidas.

Y no solo los equipos de béisbol y las películas hechas en Nevada corren el riesgo de morir antes de tener una fecha. Sin un presupuesto, los legisladores no sabrán cuánto dinero queda para gastar en docenas de proyectos de ley que requieren fondos del Estado.

El personal de Lombardo indicó por primera vez la semana pasada que vetaría el presupuesto si no se cumplían sus prioridades. La Legislatura, controlada por los demócratas, presentó el lunes por la noche los cinco proyectos de ley que componen el presupuesto estatal.

Gran parte de la fricción en torno al presupuesto rodea a uno solo de esos proyectos de ley. El proyecto de ley 503 del Senado, que fue enviado a la mesa del gobernador el jueves por la tarde después de una votación de línea de partido en la Asamblea, crea un plan de gasto de 11 mil millones de dólares para las escuelas K-12 del estado durante el próximo bienio.

En virtud del proyecto de ley, el gasto por estudiante aumentaría en más de dos mil dólares desde el último bienio, empujando esos promedios anuales a 12,863 dólares en 2024 y 13,368 dólares en 2025.

Pero los republicanos en ambas cámaras plantearon objeciones al proyecto de ley de educación a pesar de que contiene aproximadamente 300 millones de dólares más que el presupuesto de los gobernadores. Parte de esa lucha es sobre una cantidad de 291 millones de dólares de exceso de dinero en efectivo retirado de una cuenta de fondos para imprevistos, fondos que los republicanos dicen que debería haber sido dirigida a los programas de alfabetización infantil y las iniciativas de canal de maestros.

En su lugar, esos fondos se destinaron a una cuenta de apoyo al gasto por estudiante, una medida que la líder de la minoría del Senado Heidi Seevers Gansert, republicana por Reno, y otros republicanos argumentaron que podría llevar al estado a un “precipicio fiscal”, ya que los fondos no fueron retirados de una fuente de financiación sostenible.

Pero los demócratas se opusieron a la denuncia durante la conferencia de prensa del jueves.

“Hemos sido capaces de hacer una gran inversión y de alguna manera pensar que vamos a ser criticados por dar demasiado dinero a un crónicamente insuficientemente financiado sistema de educación K-12, eso es una locura para mí”, dijo el presidente de la Asamblea Steve Yeager, demócrata por Las Vegas.

Los legisladores también votaron a favor de enviar el proyecto de ley 504 del Senado a la mesa del gobernador el jueves. El proyecto de ley, que autoriza el gasto de los organismos estatales, pasó a través de ambas cámaras por unanimidad.

Los tres proyectos de ley de presupuesto restantes fueron aprobados en las filas del partido en la Asamblea el miércoles y esperan una votación en el piso del Senado. Incluyen el proyecto de ley 520 de la Asamblea, que financia las operaciones del gobierno estatal; el proyecto de ley 521 de la Asamblea, un proyecto de ley que autoriza más de mil millones de dólares en proyectos de mejora de capital; y el proyecto de ley 522 de la Asamblea, que compone los salarios y aumentos de los empleados estatales.

A pesar de la oposición de los republicanos, el liderazgo demócrata dijo que el presupuesto es “80 a 90 por ciento” de acuerdo con el presupuesto propuesto por Lombardo.

“¿Incluye el presupuesto todo lo que él quería? No, claro que no. ¿Incluye algunas cosas que no nos entusiasmaban? Por supuesto que sí. Porque esa es la definición misma de compromiso”, dijo Yeager.

Pero los demócratas parecían no estar dispuestos a ceder en algunas de las prioridades legislativas del gobernador, incluyendo el programa de becas Opportunity Scholarships, llamándolos “una petición difícil”. Opportunity Scholarships cubre la colegiatura de las escuelas privadas y la financiación de capital para las escuelas chárter.

“Es muy difícil justificar la toma de algunos dólares adicionales y ponerlo en las escuelas privadas cuando sabemos que todavía hay trabajo por hacer, incluso con una inversión histórica para la educación pública”, dijo Cannizzaro.

La líder de la mayoría también advirtió que las discusiones relativas a la política no se producirían durante una sesión especial, señalando el final de la sesión como un plazo duro para que los gobernadores avancen en sus prioridades legislativas.