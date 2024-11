2024: Abren las urnas para el Día de la Elección en Nevada

DJ Nice de DJs at the Polls toca música afuera del Winchester Dondero Cultural Center, el martes 5 de noviembre de 2024, en Las Vegas. (Sam Morris/Las Vegas Review-Journal)

10:39 a.m.

Sintonizado para votar

El propietario de una casa al otro lado de la calle del centro de votación del Mountain’s Edge Regional Park, en el suroeste del valle de Las Vegas, tomó la decisión de hacer que la ocasión fuera patriótica para los que estaban en la fila.

Varias canciones, entre ellas “Proud to be an American” y “God Bless America”, se podían escuchar a todo volumen desde un altavoz portátil colocado en la pared del patio trasero de la casa, ubicada en la urbanización Collina.

Aquellos en la fila que esperaban para emitir su voto probablemente escucharían varias de las melodías, ya que el tiempo de espera figuraba como 50 minutos en el sitio web del centro de votantes del Condado Clark.

— Mick Akers

10:30 a.m.

‘Preocupado’ por las elecciones

Scott Meineke, residente de Las Vegas, depositó su boleta en Henry Bozarth Elementary School en el noroeste de Las Vegas, evitando una fila que serpenteaba hasta la puerta con una espera de aproximadamente media hora.

Meineke dijo que se sentía “preocupado” por las elecciones porque creía que hubo trampas en las elecciones generales de 2020. Pero consideró que la eliminación de las personas fallecidas de las listas de electores podría ayudar este año. También dijo que apoya la Propuesta 7, la enmienda que requeriría identificación al votar.

“¿Qué tengo que ver (para sentir que las elecciones son seguras)? Que las listas de votantes se limpien y realmente creo en la enmienda en la que debes usar tu licencia de conducir para votar”, dijo Meineke.

— McKenna Ross

10:30 a.m.

‘Salgan a votar’

Recorriendo el valle de Las Vegas el martes estaba David Munger, un republicano acérrimo que intentaba que los electores firmaran una petición para tener la oportunidad de ganar $1 millón del comité de acción política de Elon Musk.

“Obliga a la gente a salir a votar aquí el último día”, dijo Munger, luciendo una gorra de Make America Great Again cerca de una fila afuera del Whitney Recreation Center.

Un juez dictaminó el lunes que el esfuerzo de Musk para aumentar la votación en estados indecisos como Nevada era legal. La petición apoya los derechos de la Primera y Segunda Enmienda, dijo Munger.

Munger siempre ha apoyado a los republicanos, pero señaló la inflación y los altos costos como una de las principales razones por las que los electores están votando por Trump este año.

“No estoy delgado porque quiero estarlo; estoy muy enojado por los precios de los comestibles”, dijo. “Es realmente absurdo”.

—Alan Halaly

10 a.m.

Animando a los votantes

Los votantes en el Allegiant Stadium pudieron tomarse fotos con las porristas Raiderettes después de emitir su voto.

“Pensé que era algo único y memorable”, dijo Matthew Davis, quien votó por la vicepresidenta Kamala Harris.

“Si van a ir a votar al Allegiant Stadium, ¿por qué no lo animan un poco?”, agregó.

— Noble Brigham

9:45 a.m.

El costo es demasiado alto

La fila se está reduciendo afuera del Whitney Recreative Center a medida que disminuye el ajetreo de la mañana, pero la música está a todo volumen mientras un DJ toca música electrónica para mantener entretenidos a los votantes y un voluntario reparte botanas de frutas de Welch’s.

Dos votantes latinos de Las Vegas, Carlos Álvarez, de 21 años, y Daniel Martínez, de 29, votaron con orgullo por Donald Trump el martes por la mañana.

Ambos citaron el aumento del costo de la vida como un tema electoral importante en este ciclo.

“Realmente no presto atención a muchos temas”, dijo Álvarez, quien vota por primera vez. “Pero el costo de todo es demasiado alto”.

Martínez dijo que votó por el candidato libertario Gary Johnson en 2016, pero desde entonces Trump ha ganado su voto sin cuestionamientos.

El continuo y vocal apoyo de Trump a la fe cristiana fue lo que lo hizo destacar para muchos votantes latinos, dijo.

“Kamala está blasfemando directamente contra Jesús y el cristianismo, especialmente el catolicismo, mientras que Trump estaba diciendo directamente ‘Cristo es rey’”, dijo Martínez. “Pero realmente nunca iba a votar por Kamala”.

— Alan Halaly

9:30 a.m.

Rosen vota

La senadora federal Jacky Rosen (demócrata de Nevada) emitió su voto en el Allegiant Stadium alrededor de las 9 a.m.

Después de votar, atacó a su oponente, Sam Brown, llamándolo “un extremista obstinado de MAGA que se mudó aquí desde Texas, un político fracasado que está en contra del derecho a decidir, no creía que Trump perdió las pasadas elecciones, quiere quitarles la atención médica, votará a favor de una prohibición del aborto en todo el país, eliminará el Departamento de Educación, ah, y por cierto, le gustaría reiniciar Yucca Mountain”.

Rosen también animó a la gente a votar. “Tu voto es tu voz”, dijo.

— Noble Brigham

9:25 a.m.

Emocionado por votar

Aiden Ruiz, de 18 años, depositó su boleta en el Thunderbird Family Sport Compelx en el noroeste de Las Vegas, un proceso que dijo fue rápido. Luego fue a ponerse una camisa para apoyar la campaña de su madre, Lydia Domínguez, para miembro de la junta del Distrito Escolar del Condado Clark.

Dijo que quería ver un cambio en el liderazgo republicano de Donald Trump.

“Estoy en la industria de alimentos, así que (estoy emocionado por) que no haya impuestos sobre las propinas”, dijo Ruiz.

— McKenna Ross

8:58 a.m.

DJs en las urnas

Una fila de unas 150 personas se extendía desde la puerta de la carpa de votación ubicada en el estacionamiento del centro comercial Blue Diamond Crossing, esperando emitir su voto.

La fila comenzaba en un extremo del estacionamiento, en una acera cercana, hasta cerca del camino principal de la fila de tiendas ubicadas dentro del complejo, ubicado en Blue Diamond Road, justo al oeste de la Interstate 15.

Los que estaban en la fila fueron entretenidos por un DJ que reproducía melodías a todo volumen en el estacionamiento, como parte de la iniciativa DJs at the Polls. De vez en cuando se escuchaban vítores audibles dentro de la carpa, mientras los votantes por primera vez cumplían con su deber cívico.

— Mick Akers

8:55 a.m.

La perspectiva de un corresponsal internacional

Harry Chang, corresponsal internacional de PTS Taiwán, fue uno de varios periodistas de medios extranjeros que entrevistaban a los electores en el Allegiant Stadium.

Ha cubierto las elecciones estadounidenses desde el año 2000 y dijo que es una buena oportunidad para ayudar a sus televidentes a entender el proceso democrático estadounidense y lo que les importa a los estadounidenses.

“Creo que eso puede traer más entendimiento entre los diferentes países”, dijo.

En comparación con otros países, dijo que los votantes estadounidenses son más amigables y están más dispuestos a expresar sus opiniones.

Esta es la elección más reñida que ha visto desde el 2000, dijo.

— Noble Brigham

8:45 a.m.

Apoyo a Trump, pero preocupación por fraude

Al comenzar la votación en el Allegiant Stadium, varios votantes expresaron su apoyo al expresidente Donald Trump. Algunos también estaban preocupados por el fraude electoral.

“Él sabe exactamente lo que representa y no hay evasivas ni ensaladas de palabras”, dijo Gretchen Stadheim. “Y él es Estados Unidos primero”.

Stadheim, quien confía en las redes sociales para mantenerse informada y dijo que “las noticias son todo propaganda”, está preocupada por el fraude electoral y dijo que cree que Trump ganó en 2020.

Ronnie Hargrove, quien usaba una gorra de Trump, también votó por el expresidente.

“Gané más dinero con Trump”, dijo.

El fraude electoral también está en su mente.

“La única forma de que Trump pierda es que se lo arrebaten”, dijo.

Personas también expresaron su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris.

“Todo se reduce a los derechos de las minorías y especialmente a los derechos de las mujeres”, dijo.

Trump crearía animosidad y continuaría dividiendo al país, dijo.

El sitio de las elecciones atrajo la atención de los medios internacionales. Periodistas del Washington Post, Reuters y medios en España y Taiwán estaban hablando con los votantes y grabando videos afuera del sitio.

— Noble Brigham

8:18 a.m.

Bajo zumbido de instrucciones

El interior del lugar de votación en el Desert Breeze Community Center es mucho más silencioso que la fila que se formó afuera. Afuera, hay música, conversación, candidatos abordando a los votantes que se acercan. En el interior se escucha el zumbido de las instrucciones de los trabajadores electorales y los vítores ocasionales para un elector por primera vez.

— McKenna Ross

7:50 a.m.

Las sospechas son altas

Fuera del lugar de votación en el Whitney Recreation Center, los electores hicieron una larga fila para votar. Un par de personas dijeron que esperaron alrededor de una hora para votar.

Mientras un reportero estaba parado en el estacionamiento tomando notas y esperando para preguntar a los votantes cuánto tiempo se tardaron en votar, una mujer en la fila asumió incorrectamente que el reportero estaba copiando las placas vehiculares de las personas. Un trabajador electoral recibió la denuncia y también interrogó al reportero.

— Jessica Hill

7:45 a.m.

‘Vamos’

Un goteo constante de votantes ha entrado y salido de Galleria at Sunset Mall en Henderson sin mucha dificultad.

Imitando a un locutor de un programa de juegos, un trabajador electoral al frente de la fila hace todo lo posible para mantener el ánimo en alto.

“Vamos “, ha repetido con una sonrisa. “¡Eres el próximo votante en el Condado Clark!”

Los trabajadores electorales vitorearon y tamborilearon en la mesa para un puñado de votantes por primera vez durante toda la mañana.

— Alan Halaly

7:30 a.m.

‘Fuera de mi zona de confort’

El DJ Tommy Lin mezcló éxitos pop en el estacionamiento, a metros de la entrada del Desert Breeze Community Center. Un DJ de 15 años, dijo que era la primera vez que se ofrecía como voluntario para DJs at the Polls, un esfuerzo no partidista para promover el voto.

“Esto está fuera de mi zona de confort, pero quiero experimentar algo como esto”, dijo Lin. “Esta es una celebración de la democracia”.

— McKenna Ross

7:25 a.m.

Saludo a la multitud

La representante Susie Lee, demócrata de Las Vegas, saluda a la multitud de votantes tempraneros mientras se acercan al sitio de votación del Desert Breeze Community Center.

Lee dijo que estaba emocionada de “elegir a la primera mujer presidenta”. En cuanto a su propia campaña, dijo que quedaba poco por lanzar.

“Les agradezco mucho por estar aquí”, dijo Lee. “Me imagino que si ya están aquí, ya han tomado una decisión”.

— McKenna Ross

7:20 a.m.

Proceso fluido

Uno de los primeros votantes en emitir su voto en el Silverado Ranch Community Center dijo que el proceso transcurrió sin problemas, una vez que se abrieron las puertas a las 7 a.m. del martes.

Karalene Doyen se puso en fila a las 6:30 a.m. con su madre, para emitir su voto antes de ir a trabajar. Dijo que despertarse más temprano de lo habitual valió la pena, ya que la espera que escuchó por los que acababan de llegar sería mucho más larga de lo que tenía que soportar.

“Definitivamente hay que llegar temprano para que puedas llegar al trabajo cinco minutos tarde y no horas y horas tarde”, dijo Doyen. “Llegamos aquí a las 6:30 a.m. en punto y dijeron que sería una espera de 15 minutos (una vez que se abrieran las puertas). En este momento dicen que va a ser una espera sólida de tres horas si te pones en la fila en este momento”.

Con la contienda presidencial aparentemente reñida de cara al Día de la Elección, Doyen dijo que va a ser una jornada estresante esperando los resultados.

“Voy a estar sudando”, dijo Doyen. “Estamos planeando salir a ver esta noche y planeamos sentirnos decepcionados independientemente de los resultados. Pero uno de ellos será un poco más decepcionante que el otro”.

Con lo polémico que ha sido el periodo previo a las elecciones, Doyen dijo que tiene algunas ligeras preocupaciones de que pueda haber algunos disturbios, dependiendo de los resultados.

“Cada candidato va a actuar de manera infantil si pierde”, dijo Doyen. “Hay que tener fe en el prójimo para no actuar como niños si su candidato no gana. No salgas a lastimar a la gente, es simplemente humanidad básica”.

— Mick Akers

7:15 a.m.

Diferentes opciones alineadas

Las urnas en el Allegiant Stadium abrieron y una fila de más de 100 votantes fue conducida al interior.

El votante Andrew Aragón, quien llegó alrededor de las 6:05 a.m., dijo que votaría por la vicepresidenta Kamala Harris debido a sus políticas sobre los derechos de las mujeres, la inmigración y la educación.

Dijo que otra presidencia de Trump haría que el país “no sea seguro para nadie: las mujeres, las personas de color, las personas de la comunidad LGBTQ+”.

Pero Justin W. Wilson, un abogado de defensa penal y lesiones personales, dijo que no le gustaban Harris ni Trump y que probablemente votaría por el candidato libertario Chase Oliver.

“Honestamente, todas las opciones que tenemos este año son simplemente basura”, dijo.

— Noble Brigham

7:05 a.m.

Una gran elección

Fuera de una de las entradas de Galleria at Sunset Mall, un grupo de unos 30 votantes están confundidos mientras intentan ingresar al centro comercial cerrado y un trabajador electoral los lleva a otra puerta.

Entre ellos estaba Fallon Cope, una residente de Henderson de 30 años y votante no partidista que se negó a compartir por quién estaba votando.

Cope dijo que las redes sociales han jugado un papel muy importante para que los votantes acudan a las urnas este ciclo.

“Esta es una gran elección”, dijo Cope. “Tiene a la gente asustada de ambos lados”.

—Alan Halaly

7:00 a.m.

Entrega de guías para votantes

Cuando se abrieron las puertas en el Silverado Ranch Community Center, unas 200 personas en la fila estaban listas para emitir su voto. Mientras muchos de los residentes del Condado Clark caminaban desde el estacionamiento hacia las instalaciones, un hombre, vestido de rojo y con una gorra de Trump, se acercó a la mayoría de ellos, buscando entregar guías de votantes republicanos.

— Mick Akers

6:58 a.m.

Las filas se forman temprano

A un par de minutos de que abran las urnas, un centenar de personas están formadas en una fila serpenteante en el Desert Breeze Community Center. Los trabajadores electorales dicen que escucharon que el viernes también hubo mucha actividad en este lugar.

— McKenna Ross

6:30 a.m.

Ejerce tu derecho

Más de 25 personas habían hecho fila para votar en el Allegiant Stadium media hora antes de que abrieran las urnas.

Ryan Hunt, el primer hombre en la fila, dijo que llegó al lugar a las 5 a.m.

“No hay momento más importante para ejercer su derecho al voto que estas elecciones”, dijo.

Hunt planea votar por Trump por tercera vez. Es un oficial retirado del Ejército y dijo que el país necesita un “cambio dinámico”.

Ryan Hunt, the first man in line at Allegiant, plans to vote for former President Donald Trump. “There’s no more important time to exercise your right to vote than this election,” he said pic.twitter.com/drwjsRTiOs — Noble Brigham (@BrighamNoble) November 5, 2024

Dijo que le preocupa la economía y la política exterior. En comparación con Biden, “siento que era mucho más fuerte, sin duda”, dijo Hunt sobre Trump.

— Noble Brigham

6 a.m.

Bienvenidos al Día de la Elección

Es el Día de la Elección, la última oportunidad de los electores para emitir su voto.

Los ojos de la nación están puestos en el disputado estado de Nevada, que pudiera cambiar la elección para presidente de Estados Unidos con sus seis votos del Colegio Electoral.

Pero hay muchas más contiendas y preguntas en la boleta electoral.

Docenas de centros de votación en todo el valle de Las Vegas abren a las 7 a.m. hoy, incluidos los sitios en Allegiant Stadium, Galleria at Sunset y Desert Breeze Community Center.

Todas las ubicaciones se pueden encontrar aquí. La guía del votante de Las Vegas Review-Journal y las preguntas frecuentes sobre las elecciones se pueden encontrar aquí y aquí.

Los ciudadanos que estén en la fila antes de la hora de cierre a las 7 p.m. podrán votar. Cualquier persona que llegue después de las 7 p.m. será rechazada.

Las oficinas electorales comenzaron a contar las boletas por correo el mes pasado y comenzarán a tabular las boletas de votación anticipada en persona a las 8 a.m.

Nevada permite el registro de electores el mismo día. Aquí hay un enlace para enterarse de lo que se requiere.

Se aceptarán boletas por correo con matasellos del martes. Se espera que los resultados iniciales se divulgan en algún momento de la noche del martes.

Pero siéntate, podría pasar un tiempo antes de que Nevada esté listo para declarar un ganador.

En la contienda presidencial de 2020, por ejemplo, no se divulgaron resultados hasta el sábado después del Día de la Elección.

El Review-Journal tiene personal asignado en todo el valle de Las Vegas y actualizará este blog en tiempo real durante todo el día.

—Ricardo Torres-Cortez