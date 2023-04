2 republicanos de Nevada tienen un nuevo favorito para presidente

abril 25, 2023 - 11:36 am

Adam Laxalt habla durante un acto de campaña en noviembre de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal)

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, en Tokio, en abril de 2023. (Kimimasa Mayama/Pool Photo vía AP)

Robert Bigelow habla en Bigelow Aerospace, en North Las Vegas, en septiembre de 2019. (Las Vegas Review-Journal)

Un par de conocidos republicanos de Nevada están respaldando al gobernador de Florida, Ron DeSantis, para presidente en 2024 en lugar del expresidente Donald Trump.

El ex procurador general de Nevada Adam Laxalt, un viejo aliado de Trump que copresidió la campaña de Trump en Nevada en 2020, fue nombrado presidente del comité de acción política Never Back Down, el grupo de recaudación de fondos que está alentando a DeSantis a postularse para presidente.

“Estados Unidos y Nevada necesitan un líder fuerte, probado y conservador para llevar a nuestra nación a la próxima generación y ese líder es mi amigo el gobernador DeSantis”, dijo Laxalt, quien no estuvo disponible para una entrevista, en una declaración por escrito. “Lo conozco desde hace 20 años y garantizo que será nuestra voz y nunca retrocederá”.

Laxalt y DeSantis fueron compañeros de cuarto en el entrenamiento de oficiales navales, y se hicieron amigos, apoyándose mutuamente en sus esfuerzos políticos. Cuando Laxalt se postuló para el Senado federal en 2022, DeSantis hizo campaña en Las Vegas, y Laxalt hizo lo mismo para la candidatura de DeSantis a gobernador.

Trump fue un respaldo clave para las campañas fallidas de Laxalt para el Senado en 2022 y para gobernador en 2018. El expresidente vino a Nevada en múltiples ocasiones para apoyar a Laxalt, quien usó el respaldo de Trump como uno de los principales temas de conversación de su campaña para las primarias de 2022 e hizo un par de apariciones en el club Mar-a-Lago de Trump en Palm Beach, Florida, para recaudar fondos para su campaña al Senado.

En marzo de 2022, durante la campaña al Senado, Laxalt dijo en un comunicado: “Tengo el respaldo del presidente Trump y él tiene el mío para 2024”, según The Nevada Independent.

Taylor Budowich, exportavoz de Trump y jefe del comité de acción política MAGA Inc. que recauda fondos para la campaña de Trump en 2024, dijo en Twitter que Laxalt es un “perdedor probado que notoriamente microgestionó dos carreras ganables hasta el suelo con sus terribles instintos políticos”.

Ken Cuccinelli, fundador de Never Back Down, dijo en una declaración al Review-Journal que está encantado de dar la bienvenida a Laxalt al movimiento de base.

“Juntos, al lado de los miles de estadounidenses que están detrás de Never Back Down para animar a Ron DeSantis a postularse, vamos a asegurarnos de que el gobernador Ron DeSantis se convierta en el presidente Ron DeSantis”, dijo Cuccinelli.

Laxalt no es el único republicano de Nevada que ha declarado su apoyo a DeSantis en lugar de a Trump. Robert Bigelow, un importante donante del Partido Republicano con sede en Las Vegas que financió la campaña del gobernador republicano de Nevada Joe Lombardo en 2022, planea financiar fuertemente a DeSantis en 2024.

Bigelow, un ejecutivo aeronáutico y propietario de la cadena Budget Suites, dijo que donó más de 20 millones de dólares a Never Back Down en marzo, y dijo a Time que eso es solo el comienzo. También fue el mayor donante individual a la candidatura de reelección de DeSantis en 2022, según Bloomberg.

DeSantis no ha anunciado formalmente su candidatura a la presidencia, aunque al parecer se espera que haga el anuncio después de que la Legislatura de Florida termine su periodo de sesiones en mayo. Aún así, las encuestas muestran que Trump es el candidato republicano favorito a nivel nacional.

Una encuesta reciente entre 500 nevadenses reveló que DeSantis aventaja a Trump por un punto y mostró que en una contienda DeSantis vs. Biden, DeSantis tiene más favorabilidad, mientras que en una contienda Trump vs. Biden, Biden tiene más favorabilidad.