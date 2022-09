“Noticias falsas” y el aborto

Las latinas enfrentan una avalancha de información errónea en español sobre el derecho al aborto. Expusieron su preocupación en un evento comunitario. En la foto Carolyn Salvador Ávila, estudiante de UNLV. El miércoles 7 de septiembre de 2022 en Ely’s restaurante. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

Las latinas enfrentan una avalancha de información errónea en español sobre el derecho al aborto. Expusieron su preocupación en un evento comunitario. En la foto, desde la izquierda: Susie Martínez, Carolina Ávila Riquelme y Carolyn Salvador Ávila. El miércoles 7 de septiembre de 2022 en Ely’s restaurante. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

A raíz de la decisión de la Corte Suprema que anuló Roe vs. Wade, defensores y expertos en salud advierten de una avalancha de información -en español- errónea sobre el aborto en Estados Unidos.

Combatir la desinformación sobre el aborto, que pone en riesgo la capacidad de las mujeres en Nevada de decidir sobre su propio cuerpo, fue el tema central de un evento que congregó a líderes comunitarias y oficiales electas en el restaurante Ely’s, el miércoles 7 de septiembre de 2022.

“Prohibir el aborto solo pondrá en peligro la salud de miles de latinas, quienes enfrentan barreras culturales y de idioma para acceder a los recursos prenatales y la atención de la salud reproductiva”, comentó Geoconda Hughes, enfermera de Las Vegas, quien aseveró que “personas como un candidato al Senado, trabajarían para quitarnos nuestra capacidad como profesionales médicos de ayudar a las mujeres que más lo necesitan. No podemos permitir que eso suceda.”

La señora Rosario Cárdenas, señaló en charla exclusiva con Las Vegas Review-Journal en Español “no podemos evitar que las relaciones sexuales ocurran, son parte del proceso biológico humano; las personas toman anticonceptivos, se cuidan, pero nada es 100 por ciento seguro, hay consecuencias. Entonces las personas deben decidir qué hacer cuando las precauciones fallan”.

En lo personal, prosiguió “soy ‘pro life’, pero en el terreno político soy ‘pro choice’, porque no me gustaría que otros decidan sobre mí; soy mujer y creo que -para nosotras- es una decisión muy pesada, por naturaleza nuestro cuerpo tiene consecuencias serias. A la falta de métodos y educación adecuada, se agregan problemas médicos, entonces se complica la posibilidad de dar a luz. No me parece que alguien diga que el aborto es ilegal, sin base ni fundamentos, porque un embarazo de alto riesgo puede ocasionar incluso la muerte de la persona”.

Siendo un tema muy delicado, es fundamental buscar fuentes de información serias, veraces y no dejarse llevar por personas que solo buscan beneficiarse de manera política. “Los candidatos que apoyan la criminalización del derecho al aborto no tienen cabida en nuestra comunidad. De hecho, ni la democracia les importa, impulsan una teocracia donde la religión decida qué deben hacer las mujeres con sus cuerpos y eso es inadmisible”.

A la gente hispana recomienda hacer valer sus derechos humanos, pensar y actuar de manera responsable y autónoma.

Por su parte la joven Carolyn Salvador Ávila, de origen chileno, estudiante de la Universidad de Nevada Las Vegas (UNLV) apuntó que “tengo 18 años, he aprendido mucho en la escuela, no le creo mucho a las redes sociales porque hay demasiada desinformación; pero gracias a la educación he podido aprender que las personas tienen derecho a decidir y (la decisión de abortar o no) debe hacerse sólo entre ella y un profesional de la salud. La senadora Catherine Cortez Masto, como mujer entiende perfectamente el derecho reproductivo y el derecho a decidir; recomiendo a las personas que tengan dudas que se informen, que no crean todo lo que ha manifestado -en campaña- su rival, él trata de influir en los medios para agenciarse votos, solo eso”.

Algunas campañas de información errónea y ‘fake’) afirman –falsamente- que el aborto ahora es ilegal en todo EE.UU. y proveen detalles engañosos, como declaraciones infundadas de que puede causar infertilidad o cáncer de mama.

De acuerdo con Dina Montemarano, directora de investigación de la organización -sin fines de lucro- NARAL Pro-Choice América, “también hay miedo entre algunas latinas por información falsa que vincula la criminalización del aborto con efectos en trámites migratorios”, advirtió que “las campañas de desinformación, en español, pueden afectar sobre todo a quienes no entienden bien el inglés, porque los recursos de verificación de redes sociales como Facebook y WhatsApp suelen revisar más la información falsa en inglés (y quitarla si corresponde) que la que aparece en español”.