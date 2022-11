Testigo: Empleado de Walmart abrió fuego en sala de descanso; seis muertos

Un investigador de las fuerzas del orden lleva una cubierta protectora mientras trabajan en la escena de un tiroteo masivo en un Walmart, el miércoles 23 de noviembre de 2022, en Chesapeake, Virginia (AP Photo/Alex Brandon)

CHESAPEAKE, Virginia (AP) – El gerente de un Walmart abrió fuego contra sus compañeros de trabajo reunidos en la sala de descanso de una tienda de Virginia, dijo un testigo el miércoles. Seis personas murieron en el segundo tiroteo masivo de alto perfil en el país en pocos días.

El agresor, que aparentemente se suicidó, estaba muerto cuando la policía lo encontró, dijo el jefe de la policía de Chesapeake, Mark G. Solesky. No hay un motivo claro para el tiroteo, que también dejó a cuatro personas en el hospital.

Había mucha actividad en la tienda justo antes del ataque, el martes por la noche, con gente que se abastecía antes de la festividad de Thanksgiving, dijo un comprador a un canal de televisión local.

La empleada Briana Tyler dijo que los empleados se habían reunido en la sala de descanso de la tienda como solían hacer antes de sus turnos.

“Levanté la mirada, y mi gerente acaba de abrir la puerta y acaba de abrir fuego”, le dijo a “Good Morning America” de ABC, añadiendo que “varias personas” cayeron al piso.

“No dijo una palabra, no dijo nada en absoluto”, dijo.

Solesky confirmó que el agresor, que usó una pistola, era un empleado de Walmart, pero no dio su nombre porque su familia no ha sido notificada. No pudo confirmar si todas las víctimas eran empleados.

“Estoy devastado por el acto de violencia sin sentido que tuvo lugar anoche en nuestra ciudad”, dijo el alcalde Rick W. West en un comunicado publicado en la cuenta de Twitter de la ciudad el miércoles. “Chesapeake es una comunidad muy unida y todos estamos sacudidos por esta noticia”.

Una base de datos gestionada por The Associated Press, USA Today y la Universidad de Northeastern que da seguimiento a todos los asesinatos en masa en Estados Unidos desde 2006 muestra que este año ha sido especialmente malo. Estados Unidos ha tenido ya 40 asesinatos en masa en lo que va de año, el segundo después de los 45 que se produjeron en todo 2019. La base de datos define un asesinato en masa como al menos cuatro personas muertas, sin incluir al asesino.

El ataque en el Walmart se produjo tres días después de que una persona abriera fuego en un club nocturno gay en Colorado, matando a cinco personas e hiriendo a 17. A principios de año, el país se vio sacudido por la muerte de 21 personas cuando un hombre armado asaltó una escuela primaria en Uvalde, Texas.

El tiroteo del martes también trajo el recuerdo de otro en un Walmart en 2019, cuando un hombre armado que, según la policía, tenía como objetivo a mexicanos, abrió fuego en una tienda en El Paso, Texas, y mató a 22 personas.

Una llamada al 911 sobre el tiroteo en Chesapeake, que es la segunda ciudad más grande de Virginia y se encuentra junto a las comunidades costeras de Norfolk y Virginia Beach, llegó justo después de las 10 p.m. La tienda estaba abierta en ese momento, pero Solesky no sabía cuántos compradores estaban dentro o si el pistolero estaba trabajando.

Al preguntarle si había un guardia de seguridad presente, el jefe de policía dijo que no lo sabía.

Joetta Jeffery dijo a la CNN que había recibido mensajes de texto de su madre, que estaba dentro de la tienda cuando se produjeron los disparos. Su madre, Betsy Umphlett, no resultó herida.

“Estoy llorando, estoy temblando”, dijo Jeffery. “Acababa de hablar con ella sobre la compra de pavos para Thanksgiving, y entonces llegó este mensaje”.

Un hombre fue visto lamentándose en un hospital tras enterarse de que su hermano había muerto, y otros gritaban al salir de un centro de conferencias establecido como centro de reunificación familiar, reportó The Virginian-Pilot.

Camille Buggs, una exempleada de Walmart, le dijo al periódico que fue al centro de conferencias en busca de información sobre sus antiguos compañeros de trabajo.

“Uno siempre dice que no cree que vaya a pasar en su ciudad, en su vecindario, en su tienda; en su tienda favorita y eso es lo que me tiene impactada”, dijo Buggs, de 58 años, de Chesapeake.

Walmart tuiteó a primera hora del miércoles que estaba “conmocionado por este trágico suceso”.

El senador federal Mark Warner dijo en un tuit que estaba “harto de los reportes de otro tiroteo masivo, esta vez en un Walmart en Chesapeake”.

La senadora estatal Louise Lucas coincidió con el sentimiento de Warner, tuiteando que estaba “absolutamente desconsolada porque el más reciente tiroteo masivo de Estados Unidos tuvo lugar en un Walmart en mi distrito”.