McDonald’s retira Quarter Pounders de menús en Nevada por brote mortal de E. coli

octubre 24, 2024 - 11:41 am

McDonald’s trabajaba el miércoles para tranquilizar a los clientes de que sus restaurantes en Estados Unidos son seguros, mientras investigadores federales intentaban determinar la causa de un brote mortal de E. coli vinculado a las hamburguesas Quarter Pounder del gigante de la comida rápida.

McDonald’s retiró el martes los Quarter Pounders de una quinta parte de sus tiendas en Estados Unidos como resultado del brote, que según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) había enfermado al menos a 49 personas en 10 estados. Una persona murió y 10 fueron hospitalizadas, según los CDC.

Una investigación preliminar de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos sugirió que las cebollas frescas en rodajas que se sirven crudas en las hamburguesas Quarter Pounder eran una fuente probable de contaminación. McDonald’s también sirve cebollas crudas en rodajas en uno de sus sándwiches de desayuno, pero ese sándwich no está disponible en las tiendas afectadas. Otras hamburguesas, como la Big Mac, usan cebollas cocidas y cortadas en cubitos.

McDonald’s dijo que estaba buscando un nuevo proveedor regional de cebollas frescas. Mientras tanto, las Quarter Pounders se eliminaron de los menús en Colorado, Kansas, Utah, Wyoming y partes de Idaho, Iowa, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, Nuevo México y Oklahoma.

Adriean Madden se detuvo afuera de un McDonald’s en las afueras de Denver el miércoles para su refrigerio habitual de la tarde, pero luego decidió no hacerlo. Dijo que no estaba seguro de cómo la E. coli se propaga o contamina otros alimentos, y cree que McDonald’s debería ser más comunicativo.

“Esto afecta mi decisión de venir a McDonald’s en el futuro”, dijo Madden. “Siento que la información no está tan difundida. No vi ningún aviso en la puerta, y luego vi vehículos que pasaban por el camino como si no pasara nada”.

Colorado ha tenido la mayor cantidad de casos reportados de cualquier estado hasta ahora, y es donde ocurrió la única muerte que involucró a un adulto mayor.

McDonald’s dijo que ha trabajado en estrecha colaboración con los reguladores federales de seguridad alimentaria desde finales de la semana pasada, cuando fue alertado sobre el posible brote. La compañía dijo que el alcance del problema y la popularidad de sus productos han complicado los esfuerzos para identificar la fuente de contaminación.

McDonald’s tiene más de 14,000 tiendas en Estados Unidos y sirve un millón de Quarter Pounders cada dos semanas en el área afectada de 12 estados.

McDonald’s es conocido por sus estrictas directrices y protocolos de seguridad alimentaria, dijo Chris Gaulke, profesor de gestión de alimentos y bebidas en la Escuela Nolan de Administración Hotelera de la Universidad de Cornell. La compañía dijo el miércoles que el proveedor analizaba regularmente sus cebollas para detectar E. coli, por ejemplo.

“Dado el volumen de comida que consumen, la poca frecuencia con la que esto le sucede a McDonald’s es un testimonio del esfuerzo que realizan”, dijo Gaulke.

Pero algunos expertos cuestionaron por qué McDonald’s simplemente dejó de vender una hamburguesa y no cerró los restaurantes para una mayor investigación.

“Una buena práctica habría sido cerrar todos los restaurantes”, dijo Bill Marler, un abogado de Seattle que ha demandado a empresas por brotes de intoxicación alimentaria. “Hasta que sepamos definitivamente cuál fue el producto que enfermó a las personas, los consumidores deben estar al tanto”.

Marler dijo que la contaminación cruzada sigue siendo una posibilidad potencial en los restaurantes afectados hasta que se limpien a fondo.

Cuando se le preguntó por qué no cerró ningún restaurante, McDonald’s dijo que nada en la investigación del gobierno indicaba que hubiera problemas con sus prácticas de preparación de alimentos. En una entrevista en el programa “Today” el miércoles, el presidente de McDonald’s en Estados Unidos, Joe Erlinger, también dijo que es probable que el producto contaminado ya haya pasado por la cadena de suministro de la compañía.

Los CDC reportaron el brote el martes por la noche. Dijeron que se reportaron infecciones entre el 27 de septiembre y el 11 de octubre en Colorado, Iowa, Kansas, Missouri, Montana, Nebraska, Oregón, Utah, Wisconsin y Wyoming.

Los funcionarios de salud pública estatales y locales estaban entrevistando a las personas sobre los alimentos que comieron en la semana anterior a enfermarse. De las 18 personas entrevistadas hasta el martes, todas reportaron haber comido en McDonald’s, y 16 personas reportaron haber comido una hamburguesa de carne. Doce informaron haber comido una Quarter Pounder.

McDonald’s dijo que es poco probable que la carne de res en la Quarter Pounder fuera la fuente, ya que proviene de múltiples proveedores y se cocina a una temperatura lo suficientemente alta como para matar la E. coli.

McDonald’s dijo que sus hallazgos iniciales sugieren que algunas de las enfermedades reportadas estaban relacionadas con las cebollas de un solo proveedor, que la compañía no nombró. McDonald’s dijo que el proveedor limpia y corta las cebollas en rodajas y luego las empaqueta para su uso en las Quarter Pounders individuales.

El periodo de incubación de la E. coli es de solo un par de días, por lo que la enfermedad sería rápidamente evidente para cualquier persona afectada, dijo Donald Schaffner, experto en seguridad alimentaria de la Universidad de Rutgers. “Si comiste estas hamburguesas en septiembre y ahora estamos a mediados de octubre y no te enfermaste, probablemente estés bien”, dijo.

La bacteria E. coli se aloja en los intestinos de los animales y se encuentra en el medio ambiente. Las infecciones pueden causar enfermedades graves, como fiebre, calambres estomacales y diarrea con sangre. Las personas que desarrollen síntomas de intoxicación por E. coli deben buscar atención médica de inmediato y decirle al proveedor lo que comieron.

El tipo de bacteria implicada en el caso de McDonald’s causa alrededor de 74,000 infecciones en Estados Unidos al año, lo que lleva a más de 2,000 hospitalizaciones y 61 muertes cada año, según los CDC. En general, las infecciones por E. coli fueron más bajas en 2023 que en los últimos años y los casos de lesiones renales graves causadas por la bacteria se mantuvieron estables, según los datos federales más recientes.

Los brotes en las cadenas de restaurantes son raros, pero ocurren.

En 2020, Chipotle acordó pagar una multa récord de $25 millones para resolver los cargos penales de que sirvió comida contaminada que enfermó a más de 1,100 personas con E. coli entre 2015 y 2018. En ese caso, las malas prácticas de seguridad, como no mantener los alimentos a temperaturas adecuadas para evitar el crecimiento de patógenos, fueron las culpables.

En 2006, Taco Bell ordenó la eliminación de las cebollas verdes de sus restaurantes en todo el país después de que muestras tomadas por los investigadores parecieran contener una cepa fuerte de E. coli. El brote enfermó al menos a 71 personas.

“Lo peor que se puede tener en un restaurante es un problema de seguridad alimentaria. Es el equivalente a que una aerolínea pierda el avión”, dijo Aaron Allen, consultor de restaurantes y fundador de Aaron Allen and Associates.

Pero Allen dijo que McDonald’s tiene suficiente experiencia y protocolos de seguridad para no sufrir daños a largo plazo por el brote.

“Nadie estaría mejor equipado para mitigar y responder a esto que McDonald’s”, dijo.

Las acciones de McDonald’s cayeron un 5 % el miércoles.