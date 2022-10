Las elecciones están protegidas contra trabajadores electorales “deshonestos”, dicen expertos

Trabajadores electorales se preparan para abrir un centro de votación el día de las elecciones, el martes 3 de noviembre de 2020, en Las Vegas. (AP Photo/John Locher)

La gente vota en un centro de votación el día de las elecciones, el martes 3 de noviembre de 2020, en Las Vegas. (AP Photo/John Locher)

A pesar de las preocupaciones de que trabajadores electorales “deshonestos”, que creen que las elecciones son manipuladas, puedan tratar de infiltrarse en el proceso electoral, los expertos dicen que las autoridades protegerán el proceso electoral en noviembre.

El Brennan Center for Justice en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, un instituto de derecho y política pública sin fines de lucro, y All Voting is Local, una organización sin fines de lucro que trabaja para eliminar las barreras al voto, publicaron guías específicas para cada estado en las que se explican las reglas vigentes para evitar que un trabajador electoral se vuelva “deshonesto e interfiera con el proceso de votación”.

Múltiples reportajes de los medios de comunicación han expuesto los esfuerzos para infiltrarse en algunos lugares en el proceso electoral mediante el reclutamiento de personas que niegan la veracidad de las elecciones para trabajar como trabajadores electorales, impulsados por los mitos de que las elecciones de 2020 fueron robadas, señaló un comunicado del Brennan Center for Justice.

Michigan, por ejemplo, se está preparando para la posibilidad de que haya trabajadores electorales que crean las mentiras del expresidente Donald Trump de que la elección fue robada.

“Si bien es algo a lo que debemos estar atentos, y es una pena que este tipo de reclutamiento esté pasando, creemos que hay reglas en el lugar para evitar que esto llegue demasiado lejos”, dijo Sean Morales-Doyle, director del programa de derecho al voto en Brennan Center for Justice.

La mayoría de los trabajadores electorales también participan por las “razones correctas”, dijo Morales-Doyle en una entrevista.

“Creen en nuestro sistema y quieren mantenerlo seguro”, dijo.

Guía para los trabajadores

Pero para hacer frente a la preocupación de que algunos puedan intentar infiltrarse en el proceso electoral, el centro decidió publicar guías sobre las leyes y procedimientos en los estados disputados de Arizona, Florida, Georgia, Nevada, Pensilvania, Wisconsin y Ohio y las limitaciones que existen.

“Queremos asegurarle a la gente que los estados ya tienen leyes que limitan el papel de los funcionarios electorales”, dijo Morales-Doyle.

Los funcionarios de la junta electoral de Nevada, o trabajadores electorales, son responsables de abrir y cerrar los centros de votación, registrar a los votantes, verificar a los votantes, ayudar a los votantes y preservar la paz y el buen orden en las urnas, dice la guía.

Para ser funcionario de la junta electoral, una persona debe ser nombrada por el condado. Todos deben estar registrados para votar en Nevada, no pueden ser candidatos a una contienda en las elecciones y no pueden estar relacionados con un candidato.

Los estudiantes de preparatoria, de 16 y 17 años de edad, también pueden servir como funcionarios siempre y cuando obtengan la aprobación y el permiso de sus padres o tutores. Para garantizar la imparcialidad y la ejecución no partidista de las tareas electorales, los funcionarios de la junta electoral de cualquier lugar de votación no pueden ser todos del mismo partido político.

También deben estar capacitados para operar las máquinas de votación. Los condados de Nevada también suelen exigir que los funcionarios de la junta electoral presten juramento. Cualquiera que ayude a preparar los “dispositivos mecánicos de registro” debe prestar juramento de que se presenta a sus deberes “fiel y honestamente”. Si no lo cumplen, se les puede cobrar una multa penal de 10 mil dólares, dice la guía.

Reglas para el trabajo

Los trabajadores electorales no pueden intimidar, sobornar o acosar a los votantes, ni exponer o publicar un hecho sobre otra persona con la intención de obligarla a votar de una forma. Tampoco pueden hacer campaña electoral a menos de 100 pies de un centro electoral, ni hacer campaña a favor o en contra de un candidato, una pegunta electoral o un partido.

Los trabajadores electorales también deben realizar ciertas tareas en equipo para garantizar la equidad y la imparcialidad.

Si el secretario del condado usa un dispositivo electrónico para verificar las firmas de las boletas electorales por correo, varios trabajadores electorales que no pueden ser del mismo partido político deben revisar manualmente las firmas. Cuando un trabajador electoral rechaza una boleta, todos los trabajadores electorales del centro electoral deben firmar el sobre.

Algunos condados requieren parejas de trabajadores electorales para otras tareas. El Condado Washoe, por ejemplo, requiere que dos trabajadores electorales de diferentes partidos políticos ayuden a un votante que busca asistencia en la cabina de votación.

“Esta es una nueva preocupación a la que nos enfrentamos, y es una preocupación real, pero queremos asegurarnos de no ser demasiado alarmistas al respecto”, dijo Morales-Doyle.