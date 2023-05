La autora de libro infantil sobre el duelo por la muerte, es acusada del asesinato de su esposo

mayo 10, 2023 - 9:24 am

Esta foto facilitada por KPCW.org muestra a Kouri Richins en el estudio de KPCW en Park City, Utah, el 12 de abril de 2023. Richins fue arrestada el lunes, 8 de mayo, en Utah y está acusada de envenenar a su esposo con una dosis letal de fentanilo en su casa de Kamas, un pequeño pueblo de montaña cerca de Park City. (KPCW.org vía AP)

SALT LAKE CITY – Tras la muerte de su esposo el año pasado, escribió un libro infantil sobre el duelo. Ahora está acusada de su asesinato.

Kouri Richins fue arrestada el lunes en Utah y está acusada de envenenar a su esposo con una dosis letal de fentanilo en su casa de Kamas, un pequeño pueblo de montaña cerca de Park City.

Los fiscales alegan que Richins llamó a las autoridades en mitad de la noche en marzo de 2022 para reportar que su esposo, Eric Richins, estaba “frío al tacto”. La madre de tres hijos les dijo a los agentes que le había preparado a su esposo una bebida mezclada con vodka para celebrar que había vendido una casa y luego fue a calmar a uno de sus hijos para que durmiera en su habitación. Más tarde regresó y, al ver que su esposo no reaccionaba, llamó al 911.

Más tarde, un médico forense encontró cinco veces la dosis letal de fentanilo en su organismo.

Además de la acusación de asesinato, Richins también se enfrenta a cargos relacionados con la presunta posesión de GHB, una droga para la narcolepsia que se usa con frecuencia en entornos recreativos, incluidos los clubes.

Los cargos -que se basan en las interacciones de los agentes con Richins esa noche y en el relato de un “conocido anónimo” que afirma haberle vendido el fentanilo- ocurren dos meses después de que Richins apareciera en la televisión local para promocionar “¿Estás conmigo?”, un libro ilustrado que escribió para ayudar a los niños a sobrellevar la muerte de un ser querido.

En un segmento titulado “Cosas buenas de Utah”, Richins llamó a la muerte de su esposo inesperada y describió cómo la hizo tambalearse a ella y a sus tres hijos. Para los niños, dijo, el duelo consistía en “asegurarse de que su espíritu está siempre vivo en tu casa”.

“Es -ya sabes- explicarle a mi hijo que solo porque no esté aquí con nosotros físicamente, no significa que su presencia no esté aquí con nosotros”, dijo a los presentadores, que la elogiaron por ser una madre increíble.

La abogada de Richins, Skye Lazaro, declinó hacer comentarios sobre los cargos.