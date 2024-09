Hombre acusado de aparente intento de asesinato de Trump dejó nota: autoridades

WASHINGTON - El hombre acusado en el aparente intento de asesinato de Donald Trump en un campo de golf en Florida dejó una nota en la que decía que pretendía matar al expresidente y guardaba en su auto una lista manuscrita de fechas y lugares donde Trump iba a presentarse, dijo el lunes el Departamento de Justicia.

Las nuevas acusaciones se incluyeron en un memorando de detención presentado antes de una audiencia el lunes en la que se esperaba que el Departamento de Justicia argumentara que Ryan Wesley Routh, de 58 años, debería permanecer encerrado mientras el caso avanza.

Los detalles están destinados a reforzar las afirmaciones de los fiscales de que Routh es una amenaza para la seguridad pública con un plan premeditado para matar a Trump, un complot que, según funcionarios, fue frustrado por un agente del Servicio Secreto que vio un rifle asomando entre los arbustos en el campo de golf de West Palm Beach, donde Trump estaba jugando.

La nota estaba metida en una caja depositada meses antes en casa de una persona no identificada que no la abrió hasta después del arresto del pasado domingo. La caja también contenía munición, un tubo metálico, materiales de construcción, herramientas, teléfonos y varias cartas. La persona que recibió la caja y se puso en contacto con las fuerzas de seguridad no fue identificada en el memorando de detención del Departamento de Justicia.

Una de las notas, dirigida “Dear World” (Querido mundo), parece haber estado basada en la idea de que el intento de asesinato no tendría éxito.

“Era un intento de asesinato contra Donald Trump, pero les fallé. Hice todo lo que pude y le eché todas las agallas que pude. Ahora depende de ti terminar la tarea; y ofreceré $150,000 a quien pueda completar la tarea”, decía la nota, según fiscales.

Un abogado de Routh no respondió de inmediato a un correo electrónico en busca de comentarios el lunes por la mañana.

Los registros de teléfonos móviles citados por el Departamento de Justicia indican que Routh viajó a West Palm Beach desde Greensboro a mediados de agosto, y que estuvo cerca del club de golf de Trump y de la residencia Mar-a-Lago del expresidente “en múltiples días y horarios” entre el 18 de agosto y el día del aparente intento de asesinato.

Fue arrestado el domingo por la tarde después de que un agente del Servicio Secreto que vigilaba el Trump International Golf Club en busca de posibles amenazas a la seguridad viera la cara de un hombre parcialmente oculto y el cañón de un rifle semiautomático apuntándole directamente. El agente disparó a Routh, quien huyó a toda velocidad antes de ser detenido por funcionarios de un condado vecino.

El Servicio Secreto ha dicho que Routh no efectuó ningún disparo y que nunca tuvo a Trump en su fila de visión.

El Departamento de Justicia también dijo el lunes que las autoridades que registraron su auto encontraron seis teléfonos celulares, incluido uno que mostraba una búsqueda en Google sobre cómo viajar del condado de Palm Beach a México.

También encontraron una lista con fechas de agosto, septiembre y octubre y lugares en los que Trump se había presentado o tenía previsto hacerlo, según fiscales. Un cuaderno encontrado en su auto estaba lleno de críticas a los gobiernos ruso y chino y notas sobre cómo unirse a la guerra en nombre de Ucrania.

El memorando de detención también cita un libro escrito por Routh el año pasado en el que arremetía contra el enfoque de Trump en política exterior, incluso en Ucrania. En el libro, escribió que Irán era “libre de asesinar a Trump” por haber abandonado el acuerdo nuclear.

Routh está acusado de poseer ilegalmente su arma a pesar de múltiples condenas por delitos graves, incluidos dos cargos por posesión de bienes robados en 2002 en Carolina del Norte, y por poseer un arma de fuego con un número de serie borrado. Es posible que en las próximas semanas se presenten cargos más graves.