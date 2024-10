Fisher-Price retira del mercado más de 2 millones de columpios tras muerte de 5 bebés

NUEVA YORK — Fisher-Price está retirando partes de más de 2 millones de columpios infantiles en Estados Unidos, Canadá y México debido a un grave riesgo de asfixia, luego de informes de cinco muertes infantiles.

La Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de Estados Unidos (CPSC) advirtió que todos los modelos de columpios Snuga Swings de Fisher-Price nunca deben usarse para dormir ni se les deben agregar materiales de cama. El reposacabezas y el inserto de soporte del cuerpo de la almohadilla del asiento de los productos pueden aumentar los riesgos de asfixia, según el aviso publicado el jueves.

Ha habido cinco reportes de muertes que involucraron a bebés de entre uno y tres meses de edad cuando el producto se usó para dormir, según la comisión. En la mayoría de esos incidentes, que tuvieron lugar entre 2012 y 2022, se añadió material de cama al producto y los bebés estaban sin sujeción.

Se insta a los consumidores a cortar de inmediato el reposacabezas y quitar el inserto de soporte del cuerpo antes de continuar usando el columpio. Fisher-Price, una división del gigante californiano de juguetes Mattel, con sede en Nueva York, está ofreciendo un reembolso de $25 a los consumidores que retiren y destruyan esas partes del producto. Las instrucciones se pueden encontrar en el sitio web de retirada del mercado de Mattel.

En un comunicado, el comisionado de la CPSC, Richard L. Trumka Jr., criticó a Fisher-Price por lo que calificó como una retirada del mercado “defectuosa”, diciendo que el remedio proporcionado por la compañía no es suficiente.

La retirada “está condenada al fracaso y mantendrá a muchos bebés en peligro”, declaró Trumka. Criticó a Fisher-Price por solo retirar una parte del producto y ofrecer a los consumidores una fracción de los $160 que gastaron originalmente.

“Mi consejo: obtenga su reembolso de $25 y luego deseche este producto; no lo guarden en sus hogares porque incluso después de la llamada ‘reparación’, este producto seguirá siendo inseguro para el sueño de los bebés”, añadió Trumka.

También argumentó que Fisher-Price estaba repitiendo fracasos pasados, señalando muertes infantiles anteriores relacionadas con productos como los dispositivos “Rock ‘n Play” y “Newborn-to-Toddler Rockers” de la marca.

“Fisher-Price debería saber que no debe escatimar en otra retirada”, declaró Trumka. “Fisher-Price puede hacer más para salvar vidas de bebés, creo que es necesario”.

Un portavoz de Mattel no hizo más comentarios sobre la retirada del mercado cuando fue contactado por The Associated Press el viernes.

Los Snuga Swings de Fisher-Price que ahora están bajo retirada del mercado se vendieron en los principales minoristas, incluidos Amazon, Walmart, Toys R Us y Target, en América del Norte entre octubre de 2010 y enero de 2024, según la CPSC. Se vendieron alrededor de 2.1 millones de columpios en Estados Unidos, 99,000 en Canadá y otros 500 en México.

Hay más de 21 modelos de Snuga Swings, que se fabricaron en China y México, que vienen en una gama de diferentes colores y accesorios de juguete. En el aviso de retirada del mercado del jueves se puede encontrar una lista de los números y descripciones de los productos afectados.