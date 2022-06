El Tribunal Supremo da la razón a un entrenador que quería rezar en el campo

ARCHIVO - Joe Kennedy, ex entrenador asistente de fútbol americano en Bremerton High School, Washington, posa para una foto el 9 de marzo de 2022, en el campo de fútbol americano de la escuela. El Tribunal Supremo se puso del lado de un entrenador de fútbol americano del estado de Washington que pretendía arrodillarse y rezar en el campo después de los partidos. El tribunal reglamentó por seis a tres según las filas ideológicas a favor del entrenador. Los jueces dijeron el lunes que la oración del entrenador estaba protegida por la Primera Enmienda. (AP Photo/Ted S. Warren, Archivo)

Una bandera estadounidense ondea frente al edificio del Tribunal Supremo de Estados Unidos, el lunes 27 de junio de 2022, en Washington. (AP Photo/Patrick Semansky)

WASHINGTON – El Tribunal Supremo se puso el lunes del lado de un entrenador de fútbol americano de una preparatoria del estado de Washington que pretendía arrodillarse y rezar en el campo después de los partidos, una decisión que podría reforzar la aceptabilidad de algunas prácticas religiosas en otros entornos escolares públicos.

El tribunal reglamentó 6-3 a favor del entrenador, con los jueces conservadores del tribunal en la mayoría y los liberales en la disidencia. Los jueces dijeron que la oración del entrenador estaba protegida por la Primera Enmienda.

“La Constitución y lo mejor de nuestras tradiciones aconsejan el respeto mutuo y la tolerancia, no la censura y la supresión, para las opiniones religiosas y no religiosas por igual”, escribió el juez Neil Gorsuch para la mayoría.

El caso obligó a los jueces a debatir cómo equilibrar los derechos religiosos y de libertad de expresión de profesores y entrenadores con los derechos de los alumnos a no sentirse presionados a participar en prácticas religiosas.

La sentencia es la más reciente de una fila de sentencias del Tribunal Supremo a favor de los demandantes religiosos. En otro ejemplo reciente, el tribunal reglamentó este mes que Maine no puede excluir a las escuelas religiosas de un programa que ofrece ayudas a la inscripción para la educación privada, una sentencia que podría facilitar el acceso de las organizaciones religiosas al dinero de los contribuyentes.

En su voto particular del lunes, la jueza Sonia Sotomayor escribió que la decisión del Tribunal “nos pone en un camino peligroso al obligar a los estados a enredarse con la religión”. A ella se unieron en su disidencia el juez Stephen Breyer y la jueza Elena Kagan.

El entrenador y sus abogados del First Liberty Institute, un grupo jurídico cristiano, estaban entre los que aplaudieron la decisión. Paul Clement, el abogado que defendió el caso en nombre del entrenador Joseph Kennedy, dijo en un comunicado que la decisión permitiría al entrenador “volver por fin al lugar que le corresponde: entrenar al fútbol americano y rezar tranquilamente a solas después del partido”.

El propio Kennedy dijo en un comunicado “Esto es simplemente increíble. Todo lo que quería era volver al campo con mis chicos. Doy gracias a Dios por responder a nuestras oraciones y por sostener a mi familia durante esta larga batalla”.

Kennedy, que es cristiano, fue entrenador de fútbol americano en Bremerton High School, Washington. Empezó a entrenar en la escuela en 2008 y al principio rezaba solo en la línea de 50 yardas al final de los partidos. Los alumnos empezaron a unirse a él y, con el tiempo, empezó a pronunciar una breve charla inspiradora con referencias religiosas. Kennedy lo hizo durante años y también dirigió a los alumnos en las oraciones de los vestidores. El distrito escolar se enteró de lo que hacía en 2015 y le pidió que dejara de hacerlo.

Kennedy dejó de dirigir a los alumnos en la oración en los vestuarios y en el campo, pero quería seguir rezando él mismo en el campo, con los alumnos libres de unirse si lo deseaban. Preocupada por la posibilidad de ser demandada por violar los derechos de libertad religiosa de los alumnos, la escuela le pidió que dejara su práctica de arrodillarse y rezar mientras seguía “de servicio” como entrenador después del partido. Cuando continuó arrodillándose y rezando en el campo, la escuela lo puso bajo licencia pagada.

En una declaración, el Distrito Escolar de Bremerton y sus abogados de Americans United for the Separation of Church and State (Estadounidenses Unidos por la Separación de la Iglesia y el Estado), dijeron que la decisión socava esa separación exigida por la Constitución. El distrito escolar dijo que había “seguido la ley y actuado para proteger la libertad religiosa de todos los estudiantes y sus familias” y que trabajaría con sus abogados para asegurarse de que el distrito “siga siendo un entorno acogedor e inclusivo para todos los estudiantes, sus familias y nuestro personal”.

Tres jueces del tribunal -Breyer, Kagan y el juez Samuel Alito- asistieron a preparatorias públicas, mientras que el resto a escuelas católicas.

El caso es Kennedy contra el Distrito Escolar de Bremerton, 21-418.