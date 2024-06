El Tribunal Supremo anula la prohibición de automatizadores, usados en el tiroteo de LV

El Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló una prohibición de la era Trump sobre los automatizadores, un accesorio para armas de fuego que de forma efectiva convierte las armas de fuego semiautomáticas en armas totalmente automáticas. La sentencia toca de cerca a Nevada, donde se usaron automatizadores en el tiroteo masivo más mortífero del país que dejó 60 muertos y cientos de heridos.

“Me pone enferma”, dijo Rainna Davis, de 62 años, una residente de Las Vegas que sobrevivió al tiroteo del 1° de octubre de 2017 en el festival de música country Route 91 Harvest. Davis no entiende por qué tiene que haber armas de estilo militar en la calle.

“No usas automatizadores para ir de caza”, dijo Davis.

La mayoría conservadora del alto tribunal dictaminó el viernes que la administración Trump no siguió la ley federal cuando prohibió los automatizadores después de que un hombre armado atacara el festival con rifles de asalto en 2017, disparando más de mil balas contra la multitud en 11 minutos.

La opinión mayoritaria de 6-3 escrita por el juez Clarence Thomas dijo que un rifle semiautomático con un automatizador no es una ametralladora ilegal porque no hace que el arma dispare más de un tiro con un solo tirón del gatillo.

“Un automatizador simplemente reduce el tiempo que transcurre entre las distintas funciones del gatillo”, escribió Thomas en una opinión que contenía múltiples dibujos de los mecanismos de disparo de las armas. A él se unieron los también conservadores John Roberts, Samuel Alito, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. Alito escribió una breve opinión separada para subrayar que el Congreso puede cambiar la ley para equiparar los automatizadores a las ametralladoras.

En una opinión disidente, la jueza Sonia Sotomayor señaló al agresor de Las Vegas. “Al asesinar a tantas personas tan rápidamente, no tenía que ver con un dedo rápido en el gatillo. En lugar de eso, tenía que ver con automatizadores”, dijo, leyendo un resumen de su disidencia en voz alta en la sala del tribunal.

Sotomayor dijo que es “profundamente lamentable” que el Congreso tenga que actuar, pero que espera que lo haga.

La sentencia se produjo después de que el dueño de una tienda de armas de Texas impugnara la prohibición, argumentando que el Departamento de Justicia clasificó erróneamente los accesorios como ametralladoras ilegales.

‘Lecciones dolorosas’

Angélica Cervantes, que sigue llorando la muerte de su hijo, Erick Silva, que trabajaba en seguridad y fue asesinado mientras ponía a salvo a los asistentes a un concierto, dijo que le parece “increíble” que se elimine la restricción mientras sigue muriendo gente por la violencia armada.

“¿Qué necesitan, más gente asesinada?”. dijo Cervantes en español. Cervantes dijo que no había estado al tanto del desarrollo del caso sobre los automatizadores porque su pérdida le hizo evitar a propósito ver las noticias.

Mientras tanto, la familia sigue honrando a Silva, especialmente durante su cumpleaños, el 19 de agosto. Este año habría cumplido 28 años.

Robert Eglet, uno de los principales abogados de las víctimas que llegaron a un acuerdo de 800 millones de dólares con MGM Resorts International tras el tiroteo masivo, dijo que la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos es un “hecho profundamente preocupante” para la seguridad pública. Dijo que el tribunal federal ha adoptado una posición que “nos pone en peligro a todos”, al permitir el acceso a un dispositivo que puede convertir las armas en herramientas de destrucción masiva.

“Permitir el acceso legal a los automatizadores vuelve a poner en peligro a nuestras comunidades, socava los esfuerzos para prevenir los tiroteos masivos y hace caso omiso de las dolorosas lecciones aprendidas de uno de los tiroteos masivos más mortíferos de la historia de Estados Unidos”, dijo Eglet en un comunicado.

Eglet continuó argumentando que el acceso a los “automatizadores” no tiene ningún propósito legítimo para los civiles.

“No son necesarios ni para la autodefensa ni para la caza, y su función principal es aumentar drásticamente la cadencia de disparo de un arma de fuego”, afirmó Eglet en el comunicado.

Sue Ann Cornwell, de 58 años, sobreviviente del tiroteo del 1° de octubre, dijo que le parecía bien la decisión del Tribunal Supremo.

“Tengo armas, y las armas no son el problema”, dijo Cornwell. “Es la gente que puede conseguirlas”.

Ella apoya las restricciones sobre quién puede acceder a las armas y cree que uno debe ser mentalmente competente para poseerlas, dijo.

El sobreviviente Greg White, que en el momento del tiroteo era sargento de policía en Carlsbad y usó su cuchillo para ayudar a escapar a cientos de personas, dijo que aún conserva el cuchillo y lo lleva a todas partes. “Lo tengo encima de la mesa, justo delante de mí”, dijo el hombre de 63 años. Además, sigue en contacto con un capitán de bomberos retirado que también sobrevivió al tiroteo. Se envían mensajes por Facebook todos los días.

Dijo que apoya al Tribunal Supremo, y añadió: “No soy un constitucionalista de cafetería. Creo en todos”.

Puede haber un ámbito en el que los automatizadores puedan regularse porque modifican el rifle o la intención del fabricante, pero dijo que, basándose en el argumento expuesto, el tribunal tomó la decisión correcta. Con un argumento diferente, uno sobre la modificación de la intención del fabricante, cree que una prohibición estaría justificada.

Está de acuerdo con Cornwell y cree que restringir la posesión de armas a personas con problemas mentales, adicciones o delitos violentos es apropiado.

“Pero creo que, en su mayor parte, la mayoría de los ciudadanos deberían poder poseer un arma de fuego”, dijo. También cree que la gente debería recibir capacitación.

Funcionarios de Nevada responden a la sentencia

Los funcionarios electos de Nevada, muchos de los cuales promovieron cambios legislativos tras el tiroteo del 1° de octubre, expresaron su decepción el viernes por la mañana. Hicieron un llamado al Congreso para que apruebe una ley que prohíba los “automatizadores”.

La representante demócrata Dina Titus, que había presentado la Ley de Cierre de la Brecha del Automatizador que codificaría la sentencia de la ATF que prohíbe los automatizadores y los trataría legislativamente como ametralladoras, dijo que estaba impactada.

“A día de hoy, la masacre de Route 91 en Las Vegas el 1° de octubre de 2017 sigue siendo el tiroteo masivo más mortífero en la historia moderna de Estados Unidos”, dijo en un comunicado Titus, que representa al distrito donde tuvo lugar el tiroteo. “Permítanme dejar claro que el nivel de carnicería que vimos fue permitido por los automatizadores”.

La senadora demócrata por Nevada Jacky Rosen se mostró indignada por la decisión.

“Durante años, esta prohibición ha sido un enfoque bipartidista de sentido común para mantener las comunidades más seguras, y esta vergonzosa decisión pondrá más vidas en riesgo”, dijo Rosen en un comunicado. “Es más importante que nunca que el Congreso se una de manera bipartidista y apruebe una legislación para prohibir permanentemente los automatizadores”.

La senadora Catherine Cortez Masto, demócrata por Nevada, dijo en un comunicado que estaba “extremadamente decepcionada” con la decisión del alto tribunal y se hizo eco de los llamados de sus colegas al Congreso para que apruebe una legislación. Cortez Masto es copatrocinadora de la Ley de Prohibición de las Piezas Ilegales de Armas Mecánicas (BUMP), una ley complementaria a la de Titus que consagraría la prohibición de los arsenales explosivos en la legislación federal.

El procurador general demócrata Aaron Ford dijo que le entristece que la violencia del 1° de octubre no fuera suficiente para seis de los jueces del Tribunal Supremo, y dijo que es un ejemplo de un tribunal que ha “abdicado de su responsabilidad ante el público estadounidense.”

Cómo afectará a Nevada

Tras el tiroteo mortal en Las Vegas, los legisladores del estado tomaron sus propias medidas para prohibir los automatizadores.

La asambleísta Sandra Jauregui, que escapó físicamente ilesa de los disparos en Route 91, patrocinó el Proyecto de Ley de la Asamblea 291 en 2019 para prohibir los automatizadores. Esa ley sigue en pie, y la sentencia del Tribunal Supremo no cambia la ley estatal existente.

“Ninguna comunidad ha sentido el impacto devastador de los automatizadores más que los nevadenses”, dijo Jauregui en un comunicado. “La sentencia del Tribunal Supremo que anula una prohibición similar a nivel federal es increíblemente descorazonadora y sin duda hará que las comunidades sean menos seguras”.

Jauregui, demócrata, dijo que los demócratas legislativos están comprometidos a aprobar medidas de prevención de la violencia armada.

Shelbie Swartz, directora ejecutiva de Battle Born Progress y del Institute for a Progressive Nevada, dijo que la sentencia de la Corte Suprema es estrecha y en realidad solo dice que la ATF no tiene autoridad para reglamentar una prohibición como esa. La prohibición de Nevada todavía se mantiene y es segura, dijo Swartz.

“Para el Tribunal Supremo anular esta prohibición que se puso en marcha por la ATF, es realmente irresponsable”, dijo Swartz. “Está fuera de contacto con los estadounidenses comunes”.

El presidente Biden interviene

Tras la sentencia, el presidente Joe Biden dijo que la decisión de hoy regula una importante norma de seguridad de las armas.

“Los estadounidenses no deberían tener que vivir con miedo esta devastación masiva”, dijo Biden en un comunicado.

Biden destacó los esfuerzos que su administración ha realizado para tomar medidas, como la aprobación de la Ley Bipartidista de Comunidades más Seguras, que incluía la creación de la Oficina de la Casa Blanca para la Prevención de la Violencia Armada e incluía la ampliación de las comprobaciones de antecedentes.

El presidente hizo un llamamiento al Congreso para que prohíba las armas de choque, apruebe una prohibición de las armas de asalto y “tome medidas adicionales para salvar vidas: envíenme un proyecto de ley y lo firmaré inmediatamente”, dijo Biden en el comunicado.

El director de la ATF, Steven Dettelbach, dijo en un comunicado publicado en X que la ATF está dispuesta a trabajar con el Congreso para garantizar que los automatizadores “dejen de ser una amenaza para las fuerzas del orden estadounidenses y las personas a las que protegen”.

La New Civil Liberties Alliance (NCLA), que presentó el caso, argumentó en un comunicado que la sentencia no se refería solo a los automatizadores, sino a que las agencias no reglamenten más allá de su autorización legal.

La NCLA dijo que el Congreso tiene que actuar si quiere prohibir los automatizadores, pero que la ATF no tiene autoridad para ampliar el alcance de las leyes penales.

“La NCLA está encantada de que el Tribunal haya reivindicado la posición de nuestro cliente de que la ATF no tiene poder para reescribir las leyes penales, dijo el presidente de la NCLA, Mark Chenoweth, en un comunicado. “El estatuto que aprobó el Congreso no prohibía los automatizadores, y la ATF no tiene poder para hacerlo por su cuenta”.