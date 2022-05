Arresto por DUI del esposo de Pelosi se produjo después del accidente en California

ARCHIVO - La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata por California, y su esposo, Paul Pelosi, posan en la alfombra roja durante la ceremonia de entrega de medallas de la 44ª edición de los Honores del Centro Kennedy, el sábado 4 de diciembre de 2021, en la Biblioteca del Congreso en Washington. Las autoridades dicen que Paul Pelosi fue arrestado como sospechoso de conducir bajo los efectos del alcohol en el norte de California, a última hora del sábado 28 de mayo de 2022, en el Condado Napa. Podría enfrentarse a cargos que incluyen la conducción bajo los efectos del alcohol. Se le fijó una fianza de cinco mil dólares. (AP Photo/Kevin Wolf)

ARCHIVO - Paul Pelosi, a la derecha, esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de California, sigue a su esposa mientras llega a su conferencia de prensa semanal en el Capitolio, en Washington, el jueves 17 de marzo de 2022. Las autoridades afirman que Paul Pelosi fue arrestado como sospechoso de conducir bajo los efectos del alcohol en el norte de California, a última hora del sábado 28 de mayo de 2022, en el Condado Napa. Podría enfrentarse a cargos que incluyen la conducción bajo los efectos del alcohol. Se le fijó una fianza de cinco mil dólares. (AP Photo/Andrew Harnik, Archivo)

NAPA, California.- El arresto del fin de semana de Paul Pelosi, esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, por sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol (DUI) se produjo después de que el Porsche que conducía fuera golpeado por otro vehículo en la región vinícola del norte de California, según las autoridades.

Paul Pelosi, de 82 años, fue detenido poco antes de la medianoche del sábado en el Condado Napa, según un reporte de la oficina del alguacil en internet.

Conducía un Porsche del año 2021 en un cruce cerca de la localidad de Yountville y fue impactado por un Jeep del año 2014, dijo la Patrulla de Carreteras de California en un comunicado a última hora del domingo.

No se reportaron lesiones, y el conductor del Jeep, de 48 años, no fue arrestado.

Pelosi podría enfrentarse a cargos por delitos menores, como conducir bajo los efectos del alcohol y con una tasa de alcohol en sangre de 0.08 o superior, según el reporte de la policía. Quedó en libertad a primera hora del domingo con una fianza de cinco mil dólares, según los registros.

Drew Hammill, portavoz de Nancy Pelosi, dijo a The Associated Press el domingo: “La presidenta no hará comentarios sobre este asunto privado que ocurrió mientras ella estaba en la Costa Este”. Un mensaje telefónico dejado el lunes en la oficina de Nancy Pelosi en busca de comentarios sobre los detalles adicionales de la declaración de la patrulla de carreteras no fue devuelto inmediatamente.

Nancy Pelosi pronunció el domingo el discurso de graduación en la Universidad de Brown, en Providence, Rhode Island. Paul y Nancy Pelosi están casados desde 1963.

La detención de Pelosi fue reportada por primera vez por TMZ.