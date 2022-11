Despide Elon Musk a la junta directiva de Twitter y pone a flote la verificación pagada

El multimillonario Elon Musk ya está planteando importantes cambios para Twitter, y se enfrenta a grandes obstáculos al comenzar su primera semana como dueño de la plataforma de red social.

El nuevo dueño de Twitter despidió a la junta directiva de la empresa y se convirtió en el único miembro de la junta, según una presentación de la empresa el lunes ante la Comisión de Bolsa y Valores.

También está tanteando el terreno para pedir a los usuarios que paguen por la verificación. Un inversor de capital riesgo que trabaja con Musk tuiteó una encuesta en la que preguntaba cuánto estarían dispuestos a pagar los usuarios por la marca de verificación azul que Twitter ha usado históricamente para verificar las cuentas de mayor perfil, para que otros usuarios sepan que son realmente ellos.

Musk, cuya cuenta está verificada, respondió: “Interesante”.

How much would you pay to be verified & get a blue check mark on Twitter?

— jason@calacanis.com (@Jason) October 31, 2022