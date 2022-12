72 mil personas se quedan sin electricidad tras un terremoto de magnitud 6.4 en el norte de California

Esta imagen cortesía de Diana McIntosh muestra daños en su casa en Eureka, California, el martes 20 de diciembre de 2022, tras un terremoto. Las autoridades informan de que un fuerte terremoto en el norte de California ha dejado sin electricidad a miles de personas y ha causado algunos daños en carreteras y viviendas. No se han reportado víctimas mortales y solo dos heridos en el terremoto de magnitud 6.4 registrado en la madrugada del martes. La ciudad de Eureka, de 26 mil habitantes, dijo en su sitio web que su centro de comunicaciones estaba recibiendo un gran volumen de llamadas, pero "no se reportaron daños significativos" de inmediato. (Diana McIntosh vía AP)

Esta imagen publicada por el Distrito Uno de Caltrans muestra un cierre de carretera en la Ruta Estatal 211 de California en Fernbridge, un puente de arco de cemento de 1,320 pies de largo (402.3 m) que cruza el río Eel cerca de Fortuna, California, en el Condado Humboldt. El puente está cerrado mientras realizan una inspección de seguridad para comprobar posibles daños sísmicos. Según las autoridades, un fuerte terremoto en el norte de California ha dejado sin electricidad a miles de personas y ha dañado carreteras y viviendas. No se ha reportado ningún herido en el terremoto de magnitud 6.4 ocurrido la madrugada del martes cerca de Ferndale. Esa es una pequeña comunidad a más de 200 millas al noroeste de San Francisco y cerca de la costa del Pacífico. (Caltrans Distrito 1 vía AP)

Los daños del terremoto se ven fuera de un edificio en Rio Dell, California, el martes 20 de diciembre de 2022. Un fuerte terremoto sacudió partes del norte de California temprano el martes, sacudiendo y despertando a los residentes, cortando la energía a miles, y causando algunos daños a los edificios y carreteras, dijeron las autoridades. (Kent Porter/The Press Democrat vía AP)

Vehículos de Caltrans y de la oficina del alguacil del Condado Humboldt bloquean Fernbridge tras un terremoto cerca de Fortuna, California, el martes 20 de diciembre de 2022. Un fuerte terremoto sacudió un tramo rural del norte de California el martes temprano, sacudiendo y despertando a los residentes, cortando la electricidad a 70 mil personas y dañando algunos edificios y una carretera, dijeron las autoridades. (Ruth Schneider/The Times-Standard vía AP)

Una ventana destrozada se ve en JoAnn Fabrics después de un terremoto en Eureka, California, el martes 20 de diciembre de 2022. Un fuerte terremoto sacudió un tramo rural del norte de California el martes temprano, sacudiendo y despertando a los residentes, cortando la electricidad a 70 mil personas y dañando algunos edificios y una carretera, dijeron las autoridades. (Ruth Schneider/The Times-Standard vía AP)

Los daños del terremoto se ven en el edificio de Humboldt Creamery en Loleta, California, el martes 20 de diciembre de 2022. Un fuerte terremoto sacudió un tramo rural del norte de California el martes temprano, sacudiendo y despertando a los residentes, cortando la electricidad a 70 mil personas y dañando algunos edificios y una carretera, dijeron las autoridades. Se reportaron dos heridos. (Ruth Schneider/The Times-Standard vía AP)

FERNDALE, California – Un fuerte sismo sacudió un tramo rural del norte de California la madrugada del martes, despertando a los residentes, cortando la electricidad de 70 mil personas y dañando algunos edificios y una carretera, dijeron las autoridades. Se reportaron dos heridos.

El terremoto de magnitud 6.4 se produjo a las 2:34 a.m. cerca de Ferndale, una pequeña comunidad situada a unas 210 millas (345 kilómetros) al noroeste de San Francisco y cerca de la costa del Pacífico. El epicentro se situó mar adentro, a unas 10 millas (16 kilómetros) de profundidad. Después hubo numerosas réplicas.

La Oficina de Servicios de Emergencia del Condado Humboldt tuiteó inicialmente que se habían reportado “daños generalizados en carreteras y viviendas”, pero las autoridades indicaron posteriormente que había focos de daños significativos, pero que en general eran menores de lo que se podría esperar por la magnitud del temblor.

La región forma parte de la costa norte de California, poco poblada, y alberga bosques de secuoyas, montañas, un puerto y una universidad estatal. Mucho antes de que el estado legalizara la marihuana, Humboldt formaba parte del Triángulo Esmeralda, formado por tres condados, donde la producción clandestina de cannabis era famosa.

Se reportaron dos heridos, pero se espera que ambas personas se recuperen, dijo la especialista en información del alguacil del condado, Samantha Karges, en un correo electrónico enviado a The Associated Press. No se reportaron víctimas mortales de inmediato, dijo Brian Ferguson, portavoz de la Oficina de Servicios de Emergencia (OES) del gobernador de California.

Hay “algunos daños” en edificios e infraestructuras, y dos hospitales de la zona se quedaron sin electricidad y funcionaban con generadores, pero la magnitud de los daños parecía “mínima” en comparación con la fuerza del sismo, dijo. También se reportó una fuga de gas.

Las autoridades cerraron un importante puente en Ferndale que mostraba daños. El departamento de carreteras del estado tuiteó una foto que mostraba el pavimento dañado.

El senador estatal Mike McGuire, que representa a la zona, dijo que la pequeña ciudad de Rio Dell, el hogar de solo unos pocos miles de personas, sufrió la mayor parte de los daños. McGuire dijo que no se encontraba en la zona al momento del terremoto, pero que había recibido reportes de sacudidas “violentas” y prolongadas.

Hubo un incendio estructural confirmado, algunas estructuras se desprendieron de sus cimientos y el sistema municipal de abastecimiento de agua sufrió daños, pero no estaba claro si alguna vivienda o empresa perdió el acceso al agua, dijo McGuire.

Unas 72 mil personas se quedaron sin electricidad, dijo.

El apagón afectó a la principal línea de transmisión que llega a la región y los trabajos de restauración de Pacific Gas & Electric se retrasaron porque la lluvia impidió usar un helicóptero para evaluar los daños, dijo McGuire. La compañía espera que la electricidad se restablezca por la tarde, pero los residentes deben estar preparados para más tiempo sin electricidad, dijo.

El Condado Humboldt tiene unos 136 mil residentes y se encuentra en una parte del estado que tiene una larga historia de grandes terremotos, incluyendo uno de magnitud 7.0 en 1980 y otro de 6.8 en 2014, según la Autoridad Sísmica de California.

La ciudad de Eureka, de 26 mil habitantes, dijo en su sitio web que “no se reportaron daños significativos” al momento.

El residente de Eureka Dan Dixon, de 40 años, dijo que él y su esposa estaban durmiendo cuando el terremoto los despertó y sacudió todo, tirando al suelo los cuadros de su casa. Su hija pequeña, dijo, durmió durante el hecho.

“Fue probablemente el terremoto más violento que hemos sentido en los 15 años que llevo viviendo aquí”, dijo. “Nos movió la cama”.

Caroline Titus, residente de Ferndale, tuiteó un video en su ensombrecida casa de muebles derribados y platos destrozados.

“Nuestra casa es una casa victoriana de 140 años. La sacudida norte/sur es muy evidente en lo que se cayó”, tuiteó.

“Fue uno grande”, dijo en otro tuit.

Larkin O’Leary, de 41 años, de Santa Rosa, viajó para pasar su aniversario con su esposo en Ferndale, donde habían sido sacudidos por un terremoto el año pasado. Decidieron intentarlo de nuevo y reservaron el paquete romántico en una posada histórica, en el mismo lugar que hace un año.

O’Leary cuenta que se despertó a las 2:30 a.m. con una sensación extraña e intentó volver a dormirse.

“Me volví a acostar y fue casi como si alguien hubiera saltado sobre la cama”, dijo. “Fue tan aterrador”.

“Temblaba de una forma que nunca había experimentado. Era arriba, abajo, alrededor”, dijo.

La pareja salió rápidamente de Ferndale y regresó a su casa.

“Nunca más”, dijo O’Leary.

El terremoto ocurrió en una zona conocida como la Triple Unión de Mendocino, donde confluyen tres placas tectónicas.

“Estamos en un momento geológico en el que la zona más dinámica y vibrante de California es el Condado Humboldt y la zona costera adyacente”, dijo Lori Dengler, profesora emérita de geología en Cal Poly Humboldt.

Dengler dijo que es normal que haya incertidumbre sobre los daños después de un gran terremoto. Sin embargo, señaló que gran parte de la zona es rural y que es habitual la construcción con estructuras de madera, lo que en el pasado ha contribuido a limitar los daños.

El sismo activó el sistema de alerta de la costa oeste, que detecta el inicio de un sismo y envía alertas a los teléfonos celulares de la región afectada para que la gente tome precauciones antes de que los alcancen las fuertes sacudidas.

Alrededor de 270 mil personas recibieron notificaciones a primera hora del martes, dijo Ferguson, portavoz de OES de California.

El terremoto ocurrió pocos días después de que un pequeño sismo de magnitud 3.6 sacudiera Bay Area de San Francisco, despertando a miles de personas antes de las 4 a.m. del sábado y causando daños menores.

Ese terremoto tuvo su epicentro en El Cerrito, a unas 16 millas (25 kilómetros) del centro de San Francisco.