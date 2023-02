12 artículos que debes comprar ahora ante la inminente escasez de suministros en 2023

(Getty Images).

Es un cliché decir que la retrospectiva es 20/20, pero como la escasez y los problemas de la cadena de suministro continúan, definitivamente es válido para los compradores. Ojalá pudiéramos volver atrás y decirles a nuestros “yo” prepandémicos que compraran más desinfectante de manos y papel higiénico.

Ciertamente, algunos problemas y escasez en la cadena de suministro causados por la pandemia -y, en algunos casos, por las compras de pánico- han remitido. Por ejemplo, la demanda de bicicletas, solo en lista de espera, se ha resuelto en su mayor parte.

Sin embargo, otras carencias siguen siendo un reto y es poco probable que se resuelvan pronto.

Por qué persistirán los problemas en la cadena de suministro

La escasez periódica de productos populares no carece de precedentes, pero las interrupciones del suministro pueden ser un problema a largo plazo para el comercio mundial.

Múltiples problemas de la cadena de suministro -como los problemas en las instalaciones de producción, las ya frágiles cadenas de suministro mundiales, la capacidad de producción, el cambio climático y la escasez de mano de obra y de camioneros- han convergido para crear la tormenta perfecta para el consumidor. Y aunque es poco probable que veamos las estanterías vacías de 2020 y 2021, la crisis de la cadena de suministro está lejos de haber terminado.

Por desgracia, puede que se necesiten años en lugar de meses para resolver completamente la escasez, sobre todo en la industria de los semiconductores, donde se ha visto afectada la producción de autos, teléfonos inteligentes, computadoras y cámaras.

No siempre podemos predecir cuándo volverán a estar disponibles algunos productos (los padres siguen luchando por encontrar leche de fórmula para bebés), pero puedes comprar (o hacer un pedido) ahora de algunos artículos y evitar precios más altos y estanterías vacías más adelante.

Aquí tienes 12 productos que se espera que se vean afectados por la escasez en la cadena de suministro y la fuerte demanda de los consumidores a principios de 2023.

Pero antes, no caigas en la tentación de las compras de pánico. La demanda artificial puede alterar la cadena de suministro: piensa en la gran escasez de papel higiénico de 2020.

Sin embargo, comprar algunos artículos de más o comprar con antelación es una forma inteligente de abastecerse, sin vaciar las estanterías de las tiendas para otros compradores.

1. Cereales, pan y harina

Si está hecho de cereales, concretamente de trigo, solo puede encarecerse. El precio de los cereales se está disparando debido a la guerra de Ucrania, que está poniendo a prueba el suministro mundial de trigo. Complicado por la destrucción de la red eléctrica de Ucrania, es probable que este problema sea a largo plazo. Así que guarda unas cuantas cajas de cereales extra o una gran bolsa de harina para el invierno.

2. Lechuga

Durante el otoño y el invierno, gran parte de Estados Unidos disfruta de la lechuga de California, concretamente del valle de Salinas. Pero la cosecha de este año se ha visto afectada por un virus que ha diezmado hasta el 75 por ciento del suministro local de las variedades iceberg y romana y ha disparado el precio un 400 por ciento. Cuando veas una oferta, intenta abastecerte de lechugas romanas, espinacas o lechugas mantecosas aptas para el congelador.

La próxima vez que metas la mano en el frigorífico, evita que se te pegue la verdura con nuestros consejos sobre cómo conservar las espinacas para que duren.

3. Champán

La escasez de champán empezó con una sequía que afectó a la cosecha a principios de 2022, y la escasez de vidrio ha agravado los problemas. Los expertos prevén que el champán no se agotará, pero algunas marcas serán caras y escasas. Si lo tuyo son las burbujas, las cadenas de suministro volverán a mejorar cuando disminuya la demanda estacional.

4. Huevos

Aunque la preocupación por la mayoría de los productos lácteos ha disminuido, los huevos siguen escaseando y experimentando importantes aumentos de precio. Gran parte de ello se debe a una virulenta epidemia de gripe aviar que está asolando el suministro mundial de aves de corral y creando desconfianza entre los consumidores respecto a las fuentes extranjeras.

5. Medicamentos con receta

Quizá lo más preocupante de todo sea la actual escasez de medicamentos de venta con receta populares, como antibióticos, antivirales e incluso medicamentos para el TDAH, que se debe en gran medida al aumento de la demanda. Y aunque no siempre puedes abastecerte de medicamentos, puedes vigilar más de cerca tu suministro de pastillas y dejar tiempo extra para reponerlas en la farmacia.

¿Eres un jubilado que necesita ayuda para pagar sus medicamentos? Explora los programas de asistencia que ayudan a garantizar que las recetas que salvan vidas sigan siendo asequibles.

6. Productos de tomate

Debido a la extrema sequía, California está luchando para evitar que la cosecha de tomate se vaya a pique este año. Eso significa precios más altos para todo lo que contenga tomate, incluidos alimentos básicos como la salsa, la salsa marinara e incluso la ketchup (¡no!).

Echa unas cuantas botellas más de cualquier cosa que contenga tomate en tu cesta en las próximas semanas para ahorrar más adelante.

7. Cemento y concreto

Con esto no pretendemos provocarte unas grietas, pero el sector de la construcción tiene problemas para mantener un suministro constante de concreto y cemento. Si en 2023 tienes previsto hacer alguna obra en casa que implique verter cemento, quizá sea mejor que empieces a planificarlo ahora.

8. Aceite de oliva

Las olas de calor en España amenazan este año la cosecha de aceitunas. Esto significa -lo adivinaste- que el suministro de aceite de oliva está amenazado. Adelántate comprando una botella más de aceite de oliva la próxima vez que hagas la compra.

El aceite de oliva virgen extra debe conservarse en un lugar fresco y oscuro y almacenarse hasta 20 meses.

9. Arena

Puede parecer que la arena es un producto de nicho, pero lo más probable es que tengas un poco en el garaje o en el cobertizo. Tal vez tengas un hijo con un arenero o la uses para reducir la fricción en los paseos helados, pero deberías tomar una bolsa extra la próxima vez que vayas a la ferretería porque los expertos en medio ambiente dicen que la interrupción de la cadena de suministro de arena ha llegado para quedarse.

10. Agua embotellada

A medida que las aguas subterráneas se secan en el Oeste y los avisos de hervir el agua se hacen más frecuentes, muchos pueblos e incluso grandes ciudades están teniendo que recurrir al agua embotellada para sobrevivir a corto plazo. Y aunque no debes hacer que el suministro de agua embotellada sea más estresante para quienes la necesitan, merece la pena tener una caja extra a mano en caso de crisis.

11. Aves de corral

La gripe aviar y la escasez de mano de obra en las líneas de producción hacen que los suministros de pollo y pavo también se hayan visto duramente afectados. Varios países, como Reino Unido, donde la carne de ave es un elemento popular del menú navideño, se preparan para la escasez y el aumento de los costos, ya que la capacidad de transporte por camión agrava los problemas.

Debido a la cadena mundial de suministro y a la demanda de los consumidores, lo que empieza al otro lado del charco no siempre se queda allí, así que congela una o dos aves de más antes de que las tiendas suban los precios.

12. Licores y cerveza

Que no cunda el pánico, pero casi todo lo que viene en botella de cristal o lata de aluminio es vulnerable a aumentos de precios y escasez en estos momentos. Eso incluye licores y cerveza, e incluso productos en los que no has pensado, como la miel de maple. La escasez de cerveza y bebidas gaseosas en particular también está ligada a interrupciones en materiales clave como el suministro de dióxido de carbono.

Rellenar el bar cuando disminuya la demanda estacional puede ayudar a tu hogar a evitar el embotellamiento.

Compra ahora, ahorra después

La escasez no siempre es predecible, pero anticiparse a las interrupciones de la cadena de suministro puede ayudar a los compradores a adelantarse a las estanterías vacías. Y si tienes el espacio y los fondos para abastecerte ahora, ese ahorro puede suponer un gran ahorro más adelante.

Kaz Weida es redactora de The Penny Hoarder.

Este artículo se publicó originalmente en The Penny Hoarder, un sitio web de finanzas personales que ayuda a millones de lectores de todo el país a tomar decisiones inteligentes con su dinero mediante consejos prácticos e inspiradores, y recursos sobre cómo ganar, ahorrar y administrar el dinero.